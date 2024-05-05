5 фактов из истории гвоздей

Строительство — процесс очень кропотливый и сложный. Но главное ответственный, ведь одна маленькая, неправильно применённая деталь при возведении чего-либо может стать причиной больших проблем.

Среди этой важной мелочёвки своё место занимают и гвозди, без которых на большинстве стройплощадок всё ещё не обходятся. А их история, оказывается, имеет немало интересных страниц.







1. О появлении гвоздей

2. О появлении металлических гвоздей

3. О гвоздях на похоронах

4. Об эволюции гвоздей

5. О сжигании домов ради гвоздей

Гвоздь из глины, изготовленный шумерами.Справедливости ради, речь идёт, скорее, о применении технологии, по которой гвозди работают как скрепляющая деталь. Впервые подобные прототипы, найденные у природы, использовали ещё первобытные люди. Например, предтечей гвоздю могла быть рыбная кость, крепкий шип растения или удачно отколотая щепка дерева.Оказывается, металлические гвоздики появились не одну тысячу лет назад.Учитывая, насколько полезны такие детали во время строительства или ремонта, нет ничего удивительного, что они быстро развились до наличия собственного производства. Согласно выводам историков, первые металлические гвозди человечество стало изготавливать в бронзовый век, тогда они отливались либо выковывались. Так, археологи отметили широкое применение гвоздей в древнеегипетских объектах больше 5,5 тысяч лет назад. И, что самое интересное — с того момента их конструкция особых изменений не претерпела.Гвозди-талисманы сопровождали древних людей и после смерти.В античной истории с гвоздями связана интересная тенденция: археологи в своё время немало удивлялись, почему в крематориях Древней Греции и Римской империи частенько находили гвоздики, иногда — с выгравированными на них символами. Причин оказалось две: во-первых, во время похорон использовались гвозди для телег, ставших катафалками. А во-вторых, у античных людей был распространён талисман в виде магического гвоздя: он был довольно длинным, до 20 сантиметров, и вот на них как раз наносились различные заговоры и заклинания. Их обычно и хоронили вместе с владельцами.Кованые гвозди времён Российской империи.Очень долго время, вплоть до середины позапрошлого столетия, самыми распространёнными были кованые гвозди, которые делали кузницы. Позднее появилась технология отрезного гвоздя, однако для него также использовали полоску кованного железа. А вот знакомые современному человеку крепления из металлической проволоки появились меньше двухсот лет назад, быстро вытеснив кованые варианты, производство которых было сложнее и дороже.Дома порой сжигали, просто чтобы достать гвозди.Столь странная практика для нашего времени была абсолютной нормой для колониальной Америки. А дело было в том, что добиралось туда не так уж и много гвоздей, которые к тому же ещё и стоили немало. Поэтому когда люди переезжали на новое место, старый дом могли сжечь, чтобы забрать дорогие и малодоступные крепления для использования при строительстве нового дома. Практика стала угасать только к началу 1800-х годов, когда в США массово стали внедрять машинное производство гвоздей.