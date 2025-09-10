Как автобус стал домом для семьи из 6 человек, четырех кошек и собаки

Не только безвыходная ситуация и большая любовь к кочевой жизни толкает современников на преобразование автотранспортных средств в дома на колесах.







Мечта о путешествии, например, заставила пару с четырьмя детьми взяться за трансформацию школьного автобуса, которая в последствии привела к совсем неожиданному решению – поселиться в нем вшестером, прихватив с собой еще четыре кошки и собаку.

Семья Йондеров жила в большом благоустроенном доме в Бозмене (США).Старый школьный автобус дал возможность реализовать мечту.По сравнению с кемперами или автофургонами, переоборудование школьных автобусов требует гораздо больше работы. Хотя дополнительные усилия, пот и слезы, вложенные в преобразования обычно оправдывают себя, поскольку в результате получается гораздо более просторный и уютный дом на колесах, в котором с удобствами может жить не два человека. А, например, сразу 6 и почти «зоопарк», состоящий из 4 кошек и одной собаки. Именно так произошло с семейством Йондеров, которое прекрасно жило в большом доме площадью более 250 кв. метров до тех пор, пока не задумалось о путешествии.Супругам понадобилось 9 месяцев, чтобы преобразовать автобус.Морган и Глаусио Йондер много лет мечтали поездить по стране вместе со своей семьей, но путешествовать, когда у тебя четверо детей (мал мала меньше) и несколько домашних животных, практически неосуществимая задача. Однажды, Глаусио предложил переоборудовать автобус, чтобы сдвинуть с мертвой точки свои мечтания и показать мир своим детям, которые кроме как прогулок по родному Бозмену (штат Монтана) и дороги в школу/детский садик ничего еще не видели.Обсудив, супруги все-таки решились на покупку старого школьного автобуса и взялись за его переоборудование в дом на колесах, где все будет так, как им нужно.Яркий фасад отражает творческий дух семьи.Примечательно: Как только пара приобрела Bluebird TC2000 1996 года выпуска, сразу принялась за работу. Преображением увлеченный дуэт занимался до поездки на работу и после нее, забыв о выходных и праздниках. Целых девять месяцев преобразование поглощало каждую свободную минуту Йондеров, превращаясь одновременно в любимое дело и интенсивный курс по изучению азов и хитростей планирования, строительства, плотницкого дела, работы с инструментами, прокладки коммуникаций и решению разноплановых задач.Стоит лишь натянуть тент и зона отдыха готова.Но их усилия не пропали даром. За это время их автобус полностью преобразился, что заметно уже издалека. Смелая цветовая гамма делает их «Летающий цирковой автобус», как они сами его называют, весьма приметным объектом, отражающим дух приключений. Имеющиеся внешние отсеки пригодились в качестве вместительных систем хранения тех вещей и оборудования, которым не место в жилище. Два отсека предназначены для электрооборудования, включая три аккумулятора емкостью 280 Ah, еще два – являются местом хранения топлива для дизельного обогревателя, резервуара для пропана и внешнего блока сплит-системы.На крыше установили террасу и солнечные панели.Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что на этом работа с экстерьером не закончилась. Пара решила укрепить крышу, чтобы установить площадку. Своеобразная терраса является дополнительным местом хранения запасных частей, инструментов и складной мебели во время движения. А вот на парковке, когда часть вещей перекочевывает на землю, терраса превращается в смотровую площадку, позволяющую любоваться окружающими красотами. Другая часть крыши также не пустует, ее занимают солнечные панели мощностью 1280 Вт, которые обеспечивают семью электроэнергией даже в самых удаленных уголках.Сохранили оригинальную дверь школьного автобуса.Каждая зона выполняет несколько функций.При оформлении внутреннего пространства энтузиастам пришлось поломать голову, что их автобус стал образцом многофункционального дизайна. Каждая зона в их мобильном доме, включая кабину водителя, выполняет широкий спектр функций, не жертвуя при этом стилем и эффективностью. Даже более чем компактная входная часть служит и подсобным помещением, и мини-гардеробной, и местом для домашних животных, и командным пунктом, и даже импровизированным рабочим местом. В кабине задействованы и вертикальные площади, чтобы обеспечить как можно большими пространствами для хранения вещей.Кабина автобуса – образец многофункционального дизайна.Гостиная, в которой помещается вся дружная семья.Гостиная также является многофункциональным центром, не лишенным комфорта и продуманного хранения вещей. Здесь главными «героями» являются два встроенных дивана, расположенных друг напротив друга. Один из диванов искусно скрывает дизельный обогреватель, обеспечивающий теплом в холодное время года без ущерба для эстетики и площади. В другом – имеются выдвижные ящики для хранения детских игрушек и различных принадлежностей. При этом в спинках каждого дивана есть скрытые ниши для книг и всяких мелочей. Каждому ребенку выделили личный ящик для его вещей и большой общий ящик для игр, электроники и музыкальных инструментов. Вся эта зона легко трансформируется в зависимости от потребностей семьи – это и уютная гостиная для общения, чтения и просмотра фильмов, и рабочее место для родителей, игровая зона для детей и даже гостевая кровать при необходимости.Место для учебы и работы.Табуреты также с секретом.Рабочее пространство семьи органично вписывается в центральную часть автобуса и захватывает гостиную и кухню, служа многофункциональной зоной для работы, учебы, творчества и ежедневных приемов пищи. В основе конструкции лежит узкая длинная столешница с выделенным пространством под ней для установки системного блока компьютера, а настенный монитор на регулируемом кронштейне обеспечивает гибкость использования. Его можно расположить для оптимального освещения, использовать как второй экран для удаленной работы или наклонить, чтобы посмотреть любимую телепрограмму/фильм. Он вмещает сразу четверо детей, которым нужно учить уроки. В качестве стульев они используют табуреты, изготовленные на заказ, в которых предусмотрены ящики для хранения.Небольшая, но функциональная кухня.Выдвижная кладовая.В автобусе Flying Circus кухня — это не просто место для приготовления пищи, это сердце дома. Несмотря на скромные размеры, пространство наполнено функциональностью. Благодаря Г-образному гарнитуру в кухне достаточно места для установки необходимой техники и хранения, а также поверхностей для приготовления пищи, что делает повседневную жизнь в дороге приятной для семьи из шести человек. Изготовленные на заказ тумбы и большая выдвижная кладовая обеспечивают достаточно места для хранения сухих продуктов, посуды и кухонных принадлежностей.Вполне благоустроенная ванная комната.Расположенная между общим пространством и спальной зоной, ванная комната представляет собой образец компактного и функционального дизайна. Специально изготовленная дверь отделяет ее от остальных секторов, обеспечивая уединение без необходимости возведения громоздких перегородок. Внутри каждый сантиметр пространства тщательно оптимизирован для баланса практичности, комфорта и эстетики. Здесь нашлось место для полноразмерной душевой, облицованной миниатюрной керамической плиткой, узкой раковины с тумбой и компостного туалета. Чтобы максимально эффективно использовать ограниченное пространство, семья задействовала все доступные полости в стенах для разумного хранения, спрятав предметы первой необходимости в самые неожиданные уголки. Кстати сказать, главной изюминкой этой комнаты стал потолочный люк над душевой, что помогло визуально увеличить пространство и сделать процесс принятия водных процедур более приятным. Также он активно используется для проветривания.Детская спальная зона.Зона детских спальных мест тщательно спроектирована, чтобы предоставить каждому из четырех детей личное пространство. Изготовленные на заказ полноразмерные двухъярусные кровати обеспечивают полноценный отдых, а также помогают сохранять порядок, ведь под каждой из них предусмотрены выдвижные ящики для вещей. При этом в каждом «отсеке» имеются встроенные полки, светодиодные лампы, розетки для зарядки гаджетов и индивидуальные занавески — казалось бы, простые детали, которые во многом помогают сделать пространство более личным и практичным.В родительскую спальню можно попасть по выдвижным ступеням.Главная спальня расположена в задней части автобуса. Она может одновременно служить и спальней, и удаленным офисом, демонстрируя, как продуманный дизайн способен обеспечить комфорт, порядок и продуктивность в небольшом пространстве. Практически все ее пространство занимает полноразмерная кровать с несколькими мягкими подушками, которые создают домашний уют и тепло, а также обеспечивают удобную поддержку спины во время отдыха, просмотра фильмов или работы. У изголовья выделили место для открытого стеллажа, на полках которого установлены небольшие корзины для хранения, чтобы личные вещи были под рукой. А на боковых стенах закреплены откидные столешницы, обеспечивающие местом для работы или творчества.Семья из шести человек больше года живет в переоборудованном автобусе.В заключение стоит сказать, что после первого путешествия, длившегося почти год (благо появилась возможность дистанционной работы и учебы), семья решилась на продажу дома и полностью перебралась жить в автобус, чтобы в полной мере вкусить свободу от ипотеки, долгов и работы в офисе. Бонусом за столь сложное решение и кардинальное уменьшение жилплощади стали захватывающие впечатления от посещения разных городов и даже стран Северной и Центральной Америки.