Забытые богатырские рекорды, которые так никто и не побил

"Было ли это"– с таких слов начинаются многие вопросы, задаваемые в жизни. Особенно большой интерес вызывают различные "рекорды силы", показанные русскими и иностранными атлетами в различные времена.
1. Макс Датон (Англия) выполнил жим штанги весом 34 кг 845 раз в 1891 году.
2. Георг Гаккеншмидт (Россия) развёл руки горизонтально в стороны с гирями 32 кг дном вниз 5 раз в 1899 году.
3. Эмил Фосс (Германия) толкнул штангу весом 110 кг перевесив в правую руку, а левой жонглировал гирей в 49 кг в 1903 году.
4. Сандов (Германия) выполнил жим с подъёмом левой рукой, лёг на спину, поднялся, удерживая в руке штангу весом 115 кг в 1896 году.
5. Артур Хенниг (Германия) подняв на грудь штангу весом 154 кг, выполнил жим с подъёмом правой рукой в 1902 году.
6. Иван Селых (Россия) выполнил жим с подъёмом 3х гирь по 32 кг в 1907 году.
7. Знаменский (Россия) выполнил жим левой рукой двух гирь по 32 кг, поставленных одна на другую в 1899 году.
8. Франц Штэр (Австрия) выполнил жим правой рукой в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 50 кг 25 раз в 1897 году.
9. Карл Свобода (Австрия) выполнил жим правой рукой в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 101 кг в 1912 году.
10. Петр Крылов (Россия) выполнил жим гири 32 кг левой рукой в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 86 раз в 1909 году.
11. Парис (Франция) разорвал нераспечатанную колоду карт за 55 секунд в 1912 году.
12. Джон Грюн (Германия) разломал конскую подкову за 23 секунды в 1907 году.
13. Том Вальтер Кеннеди (США) выполнил становую тягу с выпрямлением ног и спины с ядром в 36 пудов в 1893 году.
14. Луи Сир (Канада) выполнил становую тягу, с выпрямлением ног и спины, шаровой штанги весом в 669 кг в 1894 году.
15. Герман Гесслер (Германия) лег и встал с мешком металла на спине весом 250 кг в 1912 году.
16. Ганс Бек (Германия) поднял с пола вверх бочку пива без приспособлений в 1890 году.
17. Антон Риха (Чехословакия) носил на себе вес 854 кг в 1891 году.
18. Луи Сир (Канада) поднял спиной с подставок платформу весом 1867 кг в 1892 году.
19. Луи Сир (Канада) поднял шаровую штангу правой рукой до колен 440 кг в 1892 году.
20. Сандов (Германия) сделал заднее сальто, удерживая в каждой руке гирю 1,5 пуда в 1891 году.
21. Пауль Андерсон (США) выполнил приседание со штангой на плечах весом 425 кг в 1955 году.
22. Пауль Андерсон (США) выполнил полуприсед с вагонным скатом весом 900 кг в 1955 году.
23. Людвиг Чаплинский (Россия) перепрыгнул через столовый стол с бараном в руках весом 40 кг в 1911 году.
24. Николай Вахтуров (Россия) перебросил гирю 32 кг через железнодорожный вагон в 1912 году.
25. Вилли Куттер (Германия) выполнил подтягивание на перекладине верхним хватом правой рукой при собственном весе 95 кг 12 раз в 1900 году.
26. Иван Заикин (Россия) поднял на спину и перенёс по эстраде 40-вёдерную бочку с водой в 1913 году.
27. Сергей Елисеев (Россия) удерживал в горизонтальном положении правой рукой весовую гирю 61 кг в 1903 году.
28. Петр Янковский (Россия) выполнил жим 3х пудовой гири, держа её на ладони и сидя на полу в 1905 году.
29. Анри Стъернон (Франция) перенёс на спине две пушки весом 456 кг в 1876 году.
30. Григорий Кащеев (Россия) перенёс на спине живую лошадь в 1908 году.
31. Карл Свобода (Австрия) выполнил жим двумя руками в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 165 кг при собственном весе 70 кг в 1911 году.
32. Юрий Власов (СССР) выполнил жим в прямой стойке 185 кг при собственном весе 135 кг в 1967 году.
33. Оскар Валунд (Швеция) поднял груз 2105 кг спиной при помощи лямок с платформы в 1912 году.
