Забытые богатырские рекорды, которые так никто и не побил

"Было ли это"– с таких слов начинаются многие вопросы, задаваемые в жизни. Особенно большой интерес вызывают различные "рекорды силы", показанные русскими и иностранными атлетами в различные времена.




Забытые богатырские рекорды, которые так никто и не побил рекорды, спорт







1. Макс Датон (Англия) выполнил жим штанги весом 34 кг 845 раз в 1891 году.

2. Георг Гаккеншмидт (Россия) развёл руки горизонтально в стороны с гирями 32 кг дном вниз 5 раз в 1899 году.


3. Эмил Фосс (Германия) толкнул штангу весом 110 кг перевесив в правую руку, а левой жонглировал гирей в 49 кг в 1903 году.

4. Сандов (Германия) выполнил жим с подъёмом левой рукой, лёг на спину, поднялся, удерживая в руке штангу весом 115 кг в 1896 году.

5. Артур Хенниг (Германия) подняв на грудь штангу весом 154 кг, выполнил жим с подъёмом правой рукой в 1902 году.

6. Иван Селых (Россия) выполнил жим с подъёмом 3х гирь по 32 кг в 1907 году.

7. Знаменский (Россия) выполнил жим левой рукой двух гирь по 32 кг, поставленных одна на другую в 1899 году.

8. Франц Штэр (Австрия) выполнил жим правой рукой в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 50 кг 25 раз в 1897 году.

9. Карл Свобода (Австрия) выполнил жим правой рукой в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 101 кг в 1912 году.

10. Петр Крылов (Россия) выполнил жим гири 32 кг левой рукой в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 86 раз в 1909 году.

11. Парис (Франция) разорвал нераспечатанную колоду карт за 55 секунд в 1912 году.

12. Джон Грюн (Германия) разломал конскую подкову за 23 секунды в 1907 году.

13. Том Вальтер Кеннеди (США) выполнил становую тягу с выпрямлением ног и спины с ядром в 36 пудов в 1893 году.

14. Луи Сир (Канада) выполнил становую тягу, с выпрямлением ног и спины, шаровой штанги весом в 669 кг в 1894 году.


15. Герман Гесслер (Германия) лег и встал с мешком металла на спине весом 250 кг в 1912 году.

16. Ганс Бек (Германия) поднял с пола вверх бочку пива без приспособлений в 1890 году.

17. Антон Риха (Чехословакия) носил на себе вес 854 кг в 1891 году.

18. Луи Сир (Канада) поднял спиной с подставок платформу весом 1867 кг в 1892 году.

19. Луи Сир (Канада) поднял шаровую штангу правой рукой до колен 440 кг в 1892 году.

20. Сандов (Германия) сделал заднее сальто, удерживая в каждой руке гирю 1,5 пуда в 1891 году.

21. Пауль Андерсон (США) выполнил приседание со штангой на плечах весом 425 кг в 1955 году.

22. Пауль Андерсон (США) выполнил полуприсед с вагонным скатом весом 900 кг в 1955 году.

23. Людвиг Чаплинский (Россия) перепрыгнул через столовый стол с бараном в руках весом 40 кг в 1911 году.

24. Николай Вахтуров (Россия) перебросил гирю 32 кг через железнодорожный вагон в 1912 году.

25. Вилли Куттер (Германия) выполнил подтягивание на перекладине верхним хватом правой рукой при собственном весе 95 кг 12 раз в 1900 году.

26. Иван Заикин (Россия) поднял на спину и перенёс по эстраде 40-вёдерную бочку с водой в 1913 году.

27. Сергей Елисеев (Россия) удерживал в горизонтальном положении правой рукой весовую гирю 61 кг в 1903 году.

28. Петр Янковский (Россия) выполнил жим 3х пудовой гири, держа её на ладони и сидя на полу в 1905 году.

29. Анри Стъернон (Франция) перенёс на спине две пушки весом 456 кг в 1876 году.

30. Григорий Кащеев (Россия) перенёс на спине живую лошадь в 1908 году.

31. Карл Свобода (Австрия) выполнил жим двумя руками в стойке без отклона корпуса и сгибания коленей 165 кг при собственном весе 70 кг в 1911 году.

32. Юрий Власов (СССР) выполнил жим в прямой стойке 185 кг при собственном весе 135 кг в 1967 году.

33. Оскар Валунд (Швеция) поднял груз 2105 кг спиной при помощи лямок с платформы в 1912 году.




