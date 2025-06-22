Мотоциклы «Ява» были легендой СССР, а что сегодня производят на именитом чешском заводе

Чехословацкие мотоциклы «Ява» пользовались огромной популярностью в Советском Союзе, который на протяжении многих лет был главным рынком сбыта для именитой фабрики. После распада СССР для известной марки наступили непростые времена. Завод чудом пережил 1990-е и продолжает существовать по сей день. Но что сегодня выпускают на предприятии, где когда-то делали отменные мотоциклы?
1. JAWA 300 CL
Хороший вышел мотоцикл. |Фото: YouTube.
Мотоцикл компании с 1-цилиндровым 4-тактовым двигателем вдохновленный классическими моделями «Ява» 1970-1980-х годов. Работает на 295-кубовом двигателе с отдачей 23 «лошадки». Коробка передач – шестиступенчатая. Оснащен антиблокировочной системой и может разгоняться до 125 км/ч. Примечательно, что делают такие сегодня далеко не только в Чехии. Существует также модель индийской сборки. К слову, подавляющее большинство мотоциклов «Ява» на сегодняшний день продается именно в Индии. В России такая красота стоит сегодня порядка 600-620 тысяч рублей.
2. JAWA 350 OHC
Серьезная модель получилась. |Фото: 2000foto.ru.
Другая любопытная модель чешской марки – это вот такой мотоцикл спортивного профиля. На сегодняшний день выпускается в трех вариантах, оснащенных 1-цилиндровым двигателем с объемом 397 «кубов» мощностью 28 лошадиных сил. Модель используется 5-ступенчатую коробку передач, имеет антиблокировочную систему. Кроме того, 350 OHC на сегодняшний день остается единственным мотоциклом марки, оснащенным дисковыми тормозами.
3. Jawa RVM 500
Хорошая модель для путешествий. |Фото: mungfali.com.
Мотоцикл, который изначально создавался специалистами компании для аргентинского рынка, однако позднее был адаптирован и под потребности европейского. RVM 500 идеально подойдет для дальних междугородних поездок. Оснастили мотоцикл 44-сильным 470-кубовым двигателем, который работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач. Скорость мотоцикла ограничена электроникой на уровне 150 км/ч. Обойдется такой мотоцикл не дешево. Выложить за новенькую «Яву» придется не менее 670 тысяч рублей.
4. Jawa 350 2T
Отличное решение. |Фото: rudrasofttech.com.
Еще один классический мотоцикл от марки «Ява» вдохновленный популярными моделями давно ушедших десятилетий. На сегодняшний день выпускается в трех вариантах: базовом, «армейском» и ретро. Отличия между моделями по большей части сводятся к дизайну. Модель «ретро» позволяет заказать реплику под «Явы» производства 1980-ых годов. Стоит такой мотоцикл от 450 тысяч рублей. В движение приводится 2-цилиндровым 344-кубовым 23-сильным двигателем. Тормоза дисковые (спереди) и барабанные (сзади). Скорость модели ограничена 120 км/ч.
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