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Будто смесь свиньи, собаки и барашка: как появилась овца белтекс



Когда речь заходит о селекции, зачастую вспоминаются растения, которые подверглись изменениям от рук человеческих, и стали ещё лучше. А вот животные, подвергнутые скрещиванию, больше кажутся чем-то ненастоящим, как легенда о Химере. Но в реальности такие эксперименты осуществляются давно, принося интересные, но положительные результаты.
Даже если речь идёт о смеси собаки, свиньи и овечки, а именно на это скрещивание намекает вид овцы белтекс. Вот только в реальности химерой она не является - просто выглядит так.

Удивительная овца, которую частенько называют не то гибридом, не то мутантом. /Фото: facts-worldwide.info

Удивительная овца, которую частенько называют не то гибридом, не то мутантом. /Фото: facts-worldwide.info

 

Справедливости ради, стоит отметить, что внешний вид этой необычной овечки и вправду, будто намекает на какой-то странный эксперимент по гибридизации. Потому что сложно объяснить, как у парнокопытного домашнего животного может быть форма головы, подобная собаке, и также вроде бы собачий лысый хвост, совершенно не присущий овечкам. Зато кудрявая шерсть и ножки точно от последней. А вот «фигуру» белтекс как будто заимствовал от свиньи.
Откровенно говоря, сзади эти овцы больше похожи на мохнатых свинок. /Фото: thefarmingforum.co.uk

Откровенно говоря, сзади эти овцы больше похожи на мохнатых свинок. /Фото: thefarmingforum.co.uk

 

При этом белтекс всё-таки является результатом селекции, но в пределах одного вида. Так, прародителем этого животного является племенной бельгийский тексель - именно из них для дальнейшего скрещивания между собой выбирали экземпляры с максимально выраженной мясной составляющего. К слову, появился этот вид не так уж и давно, всего пару столетий назад, и лишь в конце позапрошлого века его довели до ума.
История появления белтакса, по сути, зашифрована в его же названии, для которого просто взяли первые слоги от предыдущего названия: «бел-» и «текс-».
Так сразу овцу и не опознаешь. /Фото: farmow.com

Так сразу овцу и не опознаешь. /Фото: farmow.com

 

В результате селекции получился барашек с весьма занятными особенностями. При том, что белтексы не дают шерсть, они получили возможности снабжать человека куда большим количеством мяса: по информации редакции novate.ru, по весу от своего прародителя они отличаются на целых 20 килограмм. И тут нужно заметить, что прирост массы заключается именно в мускулатуре, потому что скелет нового вида также более тонкий, чем у предшественника. Поэтому белтекс может похвастаться не просто большим количеством мяса на одно животное, но и его более нежной и даже частично обезжиренной структурой.
Оказалось, что этот барашек очень популярен у аграриев. /Фото: baibolsyn.kz

Оказалось, что этот барашек очень популярен у аграриев. /Фото: baibolsyn.kz

 

Все эти особенности сделали столь нетривиального по внешнему виду барашка настоящей звездой сельского хозяйства - на протяжении многих лет он остаётся очень популярным у фермеров по всей планете. К тому же разводить их не так уж и сложно, так как белтексы отличаются отличным здоровьем. Кроме того, они полезны во всё той же селекции - их частенько скрещивают с другими овечьими породами, что позволяет вырастить более крепких и выносливых ягнят. Поэтому совершенно очевидно, что белтексы ещё долго будут служить отличным вложением аграриев.

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