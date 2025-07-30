Будто смесь свиньи, собаки и барашка: как появилась овца белтекс

Удивительная овца, которую частенько называют не то гибридом, не то мутантом. /Фото: facts-worldwide.info

Откровенно говоря, сзади эти овцы больше похожи на мохнатых свинок. /Фото: thefarmingforum.co.uk

Так сразу овцу и не опознаешь. /Фото: farmow.com

Оказалось, что этот барашек очень популярен у аграриев. /Фото: baibolsyn.kz