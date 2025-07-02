5 способ приготовить сочные, аппетитные и невероятно вкусные веганские фрикадельки

Веганские фрикадельки — это вкусная и универсальная альтернатива традиционным мясным шарикам. Обычно их готовят из чечевицы, грецких орехов, сои, грибов и овощей с добавлением панировочных сухарей, лука, чеснока, зелени, ароматных специй, пряных трав, включая итальянские, терияки и индийские соусы, чтобы придать блюду более яркий насыщенный вкус.
1. Из тофу с вишнёвым соусом
Фрикадельки из тофу. \ Фото: bing.com.
Фрикадельки из тофу могут стать отличным вариантом для тех, кто не ест мясо. Как правило, их готовят с ароматными специями и подают с различными соусами, так что вишнёвый станет прекрасным дополнением к простому, но очень вкусному блюду.
Ингредиенты:
• Кускус – 50 г;
• Тофу – 200 г;
• Крахмал – 2 ч.л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Соевый соус – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Для соуса:
• Вишня – 0,3 кг;
• Мята свежая – 5-6 листочков;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок;
• Базилик зелёный – 1 маленький пучок;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Кориандр молотый – опционально;
• Крахмал – 1 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Перец чили свежий – 1 стручок.
Веганские фрикадельки из тофу. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Кускус залить кипятком и запарить;
• После при необходимости слить воду и остудить;
• Выложить в чашу блендера или в любую другую подходящую ёмкость;
• Добавить нарезанный (можно покрошить руками) тофу;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Добавить листочки петрушки;
• Сдобрить паприкой;
• Добавить очищенный чеснок и крахмал;
• Перебить до однородной массы;
• Из получившейся смеси сформировать равномерного размера небольшие шарики;
• Обжарить полторы-две минуты на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• После влить соевый соус;
• Готовить на сильном огне одну-две минуты или до образования золотистой корочки со всех сторон;
• Выложить на тарелку;
• Вишни вымыть под холодной проточной водой (или разморозить);
• Удалить косточки;
• Мякоть сложить в чашу блендера или в любую удобную тару;
• Мяту, базилик и петрушку тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить, откинув на дуршлаг;
• После обобрать листочки и добавить к ягодам;
• Посолить и поперчить;
• Добавить очищенный чеснок, крахмал, сахар, кориандр и нарезанный перец чили;
• Пребыть всё до однородной массы;
• После слить в небольшой сотейник;
• На медленном огне довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Хорошенько остудить;
• И перед подачей полить фрикадельки.
2. Из чечевицы
Фрикадельки из чечевицы. \ Фото: caitsplate.com.
Фрикадельки из чечевицы – вкусная и питательная закуска, которую запросто можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Также это блюдо насыщает организм и утоляет чувство голода на пару-тройку часов.
Ингредиенты:
• Чечевица оранжевая – 3/4 части стакана;
• Рис круглый – 0,5 стакана;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Смесь итальянских трав – опционально;
• Пшеничный глютен – 4-6 ч.л;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Чечевичные фрикадельки. \ Фото: lovingitvegan.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу промыть под холодной проточной водой;
• Выложить в миску или кастрюлю;
• Залить крутым кипятком;
• Накрыть крышкой и запарить, оставив на час;
• Рис вымыть под холодной проточной водой;
• После отварить до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить до комнатной температуры;
• Морковку очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Выложить в глубокую сковороду;
• Добавить очищенный и мелко нарезанный лук и чеснок;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Смешать с рисом и чечевицей;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить пшеничный глютен;
• Сдобрить смесью итальянских трав;
• Хорошенько перемешать;
• Сформировать равномерные шарики небольшого размера;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Выложить на тарелку и подать к столу.
3. Из брокколи и пармезана
Фрикадельки из брокколи. \ Фото: gimmedelicious.com.
Такие фрикадельки придутся по вкусу даже капризным детям и мега привередливым мужьям, которые ни в какую не хотят есть овощи в чистом виде.
Ингредиенты:
• Брокколи среднего размера – 2 кочана;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Зелёный лук – 2 стебля;
• Петрушка свежая – 1 небольшой пучок;
• Яйца – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Миндальная мука – опционально;
• Пармезан – 100 г;
• Паприка молотая – опционально;
• Кайенский перец – опционально.
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Для соуса:
• Сметана – 1 стакан;
• Уксус столовый белый – опционально;
• Чесночный порошок – по вкусу;
• Луковый порошок – по вкусу;
• Укроп свежий – 1 маленький пучок;
• Петрушка свежая – 1 пучок небольшой;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Фрикадельки из брокколи с сыром. \ Фото: gatherednutrition.com.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть под холодной проточной водой;
• Слегка просушить;
• Разобрать на соцветия;
• Стебли нарезать небольшими кусочками;
• Бросить в кипящую подсоленную воду и проварить вместе с соцветиями две-три минуты на сильном огне;
• Выложить на тарелку и остудить до комнатной температуры;
• Лук вымыть;
• Произвольно нарезать;
• Петрушку ополоснуть под холодной проточной водой;
• Хорошенько просушить;
• Срезать листочки;
• Выложить вместе с луком в чашу блендера;
• Добавить очищенный чеснок и брокколи;
• Всыпать миндальную муку;
• Приправить паприкой, кайенским перцем и тёртым сыром;
• Вбить яйца;
• Перебить до густой однородной массы;
• Из получившейся смеси сформировать шарики размером с грецкий орех;
• Обжарить до полной готовности на подсолнечном или оливковом масле;
• Выложить на тарелку;
• В миске смешать сметану с мелко нарезанным укропом и петрушкой;
• Добавить чесночный и луковый порошок;
• Посолить и поперчить;
• Заправить уксусом;
• Перемешать и слегка взбить;
• Полить фрикадельки и подать к столу.
4. Из грибов
Грибные фрикадельки. \ Фото: cdn.foodaciously.com.
Это невероятно сытное, вкусное и пикантное блюдо, в котором чечевица сочетается с насыщенным грибным вкусом.
Ингредиенты:
• Чечевица красная – 0,5 стакана;
• Шампиньоны – 0,5 кг;
• Крахмал – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лук зелёный – 2-3 стебля;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Фрикадельки из грибов. \ Фото: eatingbyelaine.com.
Способ приготовления:
• Чечевицу вымыть под холодной проточной водой;
• После залить крутым кипятком;
• Накрыть крышкой и оставить на полчаса (или до тех пор, пока не упарится);
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Мелко нарезать;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Чеснок очистить;
• Нарезать на пару частей;
• Смешать с луком и грибами;
• Обжарить десять-двенадцать минут на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Выложить на тарелку и подать к столу.
5. Из баклажанов и шпината
Фрикадельки из баклажанов и шпината. \ Фото: bhg.com.
Фрикадельки из баклажанов и шпината — вкусный и полезный способ насладиться классическим итальянским блюдом, которое станет приятным дополнением к гарниру или выступит в качестве закуски на перекус.
Ингредиенты:
• Шпинат свежий – 1 большой пучок;
• Баклажаны небольшого размера 2-3 шт;
• Сухари для панировки – опционально;
• Пармезан – 50 г;
• Яйца – 2 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Овощные фрикадельки. \ Фото: static01.nyt.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать кубиком;
• Выложить в миску;
• Засыпать солью и залить холодной водой;
• Оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• После слить воду и промыть несколько раз;
• Просушить;
• Шпинат перебрать;
• Тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать лишней жидкости стечь;
• Произвольно нарезать;
• Выложить в глубокую сковороду;
• Добавить баклажаны;
• Приправить солью и молотым перцем;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс чеснок;
• Обжарить до полной готовности на небольшом количестве подсолнечного или оливкового масла;
• Остудить до комнатной температуры;
• Добавить листья петрушки;
• Вбить яйца;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Сформировать фрикадельки небольшого размера;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на оливковом или подсолнечном масле;
• Подавать как самостоятельное блюдо или с гарниром.
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