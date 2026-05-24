С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Умные решения для хранения на кухне

Умное хранение на кухне – это комфортное и тщательно продуманное рациональное пространство. Посуда, бытовая техника, специи и прочие мелочи часто превращают эту комнату в подобие кладовки. Берите на вооружение наши умные советы и разбирайтесь с беспорядком на собственной кухне.

1. Длинная узкая полка для специй и разнообразных бутылочек

Даже на небольшой кухне можно найти место для подобной узкой и длинной полки, а она поможет разместить значительное количество ваших привычных баночек и бутылочек.
Чай, кофе, масло и вино внесут свою гармоническую ноту в интерьер помещения.

Умные решения для хранения на кухне

2. Настенный держатель для полотенец

Салфетки и полотенца отлично пристроятся на боковых поверхностях кухонного гарнитура с помощью специальных держателей. Эстетично, функционально и рационально.

Умные решения для хранения на кухне

3. Стойка для сковородок и кастрюль

Стандартное хранение многочисленных ковшиков, кастрюль и сковородок – боль любой хозяйки, так как занимает много места. Выручит стойка, которая позволит собрать всю утварь в одном небольшом шкафчике.

Умные решения для хранения на кухне

4. Полочка под навесными шкафчиками для разных мелочей

Дополнительные полки подойдут для хранения предметов и продуктов, которые нужны практически каждый день. Постарайтесь подобрать для специй и пряностей симпатичные баночки, чтобы кухня смотрелась красиво и уютно.

Умные решения для хранения на кухне

5. Вставные полки для посуды

Не оставляйте свободные углы без работы. Дополнительные открытые полки-этажерки в несколько ярусов будут надежно хранить миски, тарелки и чашки.

Умные решения для хранения на кухне

6. Органайзер для губок и щеток

Нехитрое, но нужное приспособление поможет выглядеть раковине аккуратно и опрятно, спрятав внутри губки и щетки для мытья посуды. Обычно это место смотрится неряшливо и портит все впечатление от кухни.

Умные решения для хранения на кухне

7. Крючки на полках для кофейных чашек

Чашки лучше подвешивать на крючки.
Они не займут дефицитное место в шкафчиках, будут быстро сохнуть после мытья и окажутся под рукой в нужный момент – когда вам захочется выпить чашечку ароматного кофе.

Умные решения для хранения на кухне

8. Магнитная планка для ножей

Хорошие ножи – гордость любого повара. Не стоит прятать их, лучше повесьте на специальной магнитной планке над рабочей поверхностью.

Умные решения для хранения на кухне

9. Прозрачные контейнеры для хранения круп

Набор прозрачных контейнеров поможет легко и быстро найти рис, не перепутав его с перловкой или овсянкой.

Умные решения для хранения на кухне

10. Стеклянные баночки для специй

Специи будут красиво смотреться в одинаковых баночках из прозрачного стекла. Но не забудьте подписать их, чтобы не положить в рагу ваниль вместо сушеного чеснока.

Умные решения для хранения на кухне

Теперь на вашей кухне точно все поместится, а нужные предметы легко найдутся и не будут никому мешать. Утварью и продуктами пользоваться максимально просто и удобно, эта обстановка поможет сэкономить силы и время при готовке.
Ссылка на первоисточник
нож
наверх