Умные решения для хранения на кухне

Умное хранение на кухне – это комфортное и тщательно продуманное рациональное пространство. Посуда, бытовая техника, специи и прочие мелочи часто превращают эту комнату в подобие кладовки. Берите на вооружение наши умные советы и разбирайтесь с беспорядком на собственной кухне.
1. Длинная узкая полка для специй и разнообразных бутылочекДаже на небольшой кухне можно найти место для подобной узкой и длинной полки, а она поможет разместить значительное количество ваших привычных баночек и бутылочек.
2. Настенный держатель для полотенецСалфетки и полотенца отлично пристроятся на боковых поверхностях кухонного гарнитура с помощью специальных держателей. Эстетично, функционально и рационально.
3. Стойка для сковородок и кастрюльСтандартное хранение многочисленных ковшиков, кастрюль и сковородок – боль любой хозяйки, так как занимает много места. Выручит стойка, которая позволит собрать всю утварь в одном небольшом шкафчике.
4. Полочка под навесными шкафчиками для разных мелочейДополнительные полки подойдут для хранения предметов и продуктов, которые нужны практически каждый день. Постарайтесь подобрать для специй и пряностей симпатичные баночки, чтобы кухня смотрелась красиво и уютно.
5. Вставные полки для посудыНе оставляйте свободные углы без работы. Дополнительные открытые полки-этажерки в несколько ярусов будут надежно хранить миски, тарелки и чашки.
6. Органайзер для губок и щетокНехитрое, но нужное приспособление поможет выглядеть раковине аккуратно и опрятно, спрятав внутри губки и щетки для мытья посуды. Обычно это место смотрится неряшливо и портит все впечатление от кухни.
7. Крючки на полках для кофейных чашекЧашки лучше подвешивать на крючки.
8. Магнитная планка для ножейХорошие ножи – гордость любого повара. Не стоит прятать их, лучше повесьте на специальной магнитной планке над рабочей поверхностью.
9. Прозрачные контейнеры для хранения крупНабор прозрачных контейнеров поможет легко и быстро найти рис, не перепутав его с перловкой или овсянкой.
10. Стеклянные баночки для специйСпеции будут красиво смотреться в одинаковых баночках из прозрачного стекла. Но не забудьте подписать их, чтобы не положить в рагу ваниль вместо сушеного чеснока.
Теперь на вашей кухне точно все поместится, а нужные предметы легко найдутся и не будут никому мешать. Утварью и продуктами пользоваться максимально просто и удобно, эта обстановка поможет сэкономить силы и время при готовке.
