Отели, предлагающие необычные дополнительные услуги

Почти все отели предлагают пакеты опций, разработанные для улучшения качества проживания своих гостей и повышения собственного опыта в предоставлении услуг клиентам. Но некоторые курорты предлагают по-настоящему экстравагантные приятности. От причудливых до полных странностей, некоторые отели решили, что такие необычные дополнительные услуги — именно то, что нужно предложить своим гостям отдельно от того, что входит в стандартный пакет услуг.

10. Отель «Приют счастливого гостя» (Happy Guest Lodge)

9. Семейный пакет «Бой подушками»

8. Торговые автоматы с купальными костюмами

7. Уроки серфинга для собак

6. Дворецкий по ароматам (Fragrance Butler)

5. Доставка обручального кольца птицей

4. Пакет услуг для ненавистников Дня Влюблённых

3. «Лучший человек внаём»

2. Персональные кислородные устройства

1. Роботизированный персонал