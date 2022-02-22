Под прозрачным колпаком: плюсы и минусы стеклянного жилья

Разнообразие стеклянных домов.
Обычно, когда идет речь о строительстве дома, у большинства людей всплывает в подсознании установка: «мой дом – моя крепость». Но современная архитектура порой демонстрирует нечто совершенно иное. Так, некоторые клиенты предпочитают быть более креативными и заказывают дома, в которых вместо бетонных или кирпичных стен – стеклянные. О плюсах и минусах прозрачного жилья – далее в обзоре.
Достоинства
Стеклянный дом, построенный в Скандинавии. | Фото: re-actor.net.
Подходит для местности с разными климатическими условиями
Вопреки сложившемуся мнению, стеклянные дома подходят не только для южных широт, но и для местности с более холодным климатом. Главное правильно подобрать стеклопакеты, использовать крепления с терморазрывами и отдельное внимание уделить вентиляции.
Дом Garay House от Swatt Miers Architects. | Фото: a-deco.net.
Имеет оригинальный дизайн
Стеклянный дом – это уже сама по себе уникальная постройка. Если уж клиенты решились приобрести жилище из стекла, то естественно они будут ожидать единственный в своем роде объект.
Стеклянный дом, построенный вокруг дерева. | Фото: moimir.org.
«Стирает» границы между внутренним пространством дома и природой
Прозрачные стены позволяют хозяевам максимально сблизиться с природой.
Оригинальный дом от Yayoi Kusama. | Фото: cdnimd.worldarchitecture.org.
Сокращает расход электроэнергии
Огромные стеклопакеты от пола до потолка позволяют экономить энергию. В доме не нужно включать свет до тех пор, пока не зайдет солнце.
Стеклянный дом от итальянского архитектурного бюро Santambrogio Milano. | Фото: abu.by.
Прекрасно вписывается в любой ландшафт
Днем стеклянные конструкции не столько прозрачные, сколько зеркальные. Именно поэтому такие дома идеально впишутся в любую окружающую среду.
Недостатки
Дом-куб в Амстердаме. | Фото: coolhouses.ru.
Необходимость частого мытья
Дополнительной заботой для владельцев стеклянных домов становится частое мытье фасада. Если обычное окно отмыть от пыли и дождевых подтеков несложно, то для чистки стеклопакетов от пола до потолка скорее всего придется нанимать клининговую бригаду.
Прозрачный дом от Roche Bobois. | Фото: myhouseidea.com.
«Открытость» для посторонних
Если стены не зеркальные или не покрыты специальным напылением, то снаружи посторонним отлично видно все, что происходит в доме. Существует, конечно, особое smart-стекло, которое становится матовым при нажатии кнопки, но далеко не каждый сможет себе его позволить.
Glass House от Nico Van Der Meulen . | Фото: cdn.architecturendesign.net.
Длительная реализация проекта
Возведение стеклянного дома требует более тщательного подхода, поэтому клиенту нужно будет ждать дольше обычного. Необходимо обращаться в фирму, которая имеет достаточный опыт в строительстве подобных конструкций.
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