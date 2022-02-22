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Под прозрачным колпаком: плюсы и минусы стеклянного жилья


Разнообразие стеклянных домов.

Разнообразие стеклянных домов.

Обычно, когда идет речь о строительстве дома, у большинства людей всплывает в подсознании установка: «мой дом – моя крепость». Но современная архитектура порой демонстрирует нечто совершенно иное. Так, некоторые клиенты предпочитают быть более креативными и заказывают дома, в которых вместо бетонных или кирпичных стен – стеклянные. О плюсах и минусах прозрачного жилья – далее в обзоре.

Достоинства


Стеклянный дом, построенный в Скандинавии. | Фото: re-actor.net.

Стеклянный дом, построенный в Скандинавии. | Фото: re-actor.net.

Подходит для местности с разными климатическими условиями
Вопреки сложившемуся мнению, стеклянные дома подходят не только для южных широт, но и для местности с более холодным климатом. Главное правильно подобрать стеклопакеты, использовать крепления с терморазрывами и отдельное внимание уделить вентиляции.
Дом Garay House от Swatt Miers Architects. | Фото: a-deco.net.

Дом Garay House от Swatt Miers Architects. | Фото: a-deco.net.

Имеет оригинальный дизайн
Стеклянный дом – это уже сама по себе уникальная постройка. Если уж клиенты решились приобрести жилище из стекла, то естественно они будут ожидать единственный в своем роде объект.
Стеклянный дом, построенный вокруг дерева. | Фото: moimir.org.

Стеклянный дом, построенный вокруг дерева. | Фото: moimir.org.

«Стирает» границы между внутренним пространством дома и природой
Прозрачные стены позволяют хозяевам максимально сблизиться с природой.
Оригинальный дом от Yayoi Kusama. | Фото: cdnimd.worldarchitecture.org.

Оригинальный дом от Yayoi Kusama. | Фото: cdnimd.worldarchitecture.
org.

Сокращает расход электроэнергии
Огромные стеклопакеты от пола до потолка позволяют экономить энергию. В доме не нужно включать свет до тех пор, пока не зайдет солнце.
Стеклянный дом от итальянского архитектурного бюро Santambrogio Milano. | Фото: abu.by.

Стеклянный дом от итальянского архитектурного бюро Santambrogio Milano. | Фото: abu.by.

Прекрасно вписывается в любой ландшафт
Днем стеклянные конструкции не столько прозрачные, сколько зеркальные. Именно поэтому такие дома идеально впишутся в любую окружающую среду.

Недостатки


Дом-куб в Амстердаме. | Фото: coolhouses.ru.

Дом-куб в Амстердаме. | Фото: coolhouses.ru.

Необходимость частого мытья
Дополнительной заботой для владельцев стеклянных домов становится частое мытье фасада. Если обычное окно отмыть от пыли и дождевых подтеков несложно, то для чистки стеклопакетов от пола до потолка скорее всего придется нанимать клининговую бригаду.
Прозрачный дом от Roche Bobois. | Фото: myhouseidea.com.

Прозрачный дом от Roche Bobois. | Фото: myhouseidea.com.

«Открытость» для посторонних
Если стены не зеркальные или не покрыты специальным напылением, то снаружи посторонним отлично видно все, что происходит в доме. Существует, конечно, особое smart-стекло, которое становится матовым при нажатии кнопки, но далеко не каждый сможет себе его позволить.
Glass House от Nico Van Der Meulen . | Фото: cdn.architecturendesign.net.

Glass House от Nico Van Der Meulen . | Фото: cdn.architecturendesign.net.

Длительная реализация проекта
Возведение стеклянного дома требует более тщательного подхода, поэтому клиенту нужно будет ждать дольше обычного. Необходимо обращаться в фирму, которая имеет достаточный опыт в строительстве подобных конструкций.

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Под прозрачным колпаком: плюсы и минусы стеклянного жилья

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