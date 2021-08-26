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Зажигательные дедушки-хипхоперы из Найроби, которые запросто дадут фору молодому поколению

Ночью – обычные сторожи, днём – зажигательные звёзды хип-хопа и стиляги, способные привести в восторг кого угодно. Серия фотографий кенийского фотографа Osborne Macharia повествует о четверых стильных джентльменах, которые живут в неофициальном поселении Кариобанджи на севере Найроби и зовут себя KABANGU. Группа регулярно встречается, чтобы рассказать молодому поколению об особенностях хип-хоп субкультуры и привить ему важные ценности, в том числе миролюбие, стремление к успеху, социальной справедливости и равенству. Несмотря на внешний вид родом из 80-х и 90-х годов, KABANGU живут в сегодняшнем дне, просто предпочитают олдскульный хип-хоп и хотят показать его новым поколениям.

Зажигательные дедушки-хипхоперы из Найроби, которые запросто дадут фору молодому поколению


Зажигательные дедушки-хипхоперы из Найроби, которые запросто дадут фору молодому поколению

Зажигательные дедушки-хипхоперы из Найроби, которые запросто дадут фору молодому поколению

Зажигательные дедушки-хипхоперы из Найроби, которые запросто дадут фору молодому поколению

Зажигательные дедушки-хипхоперы из Найроби, которые запросто дадут фору молодому поколению

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