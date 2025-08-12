С нами не соску...
10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Человек умеет приспосабливаться к абсолютно любым условиям. Снег, зной, хищные звери, камни с неба — отдельные африканские племена умудряются жить практически в жерле вулкана. Именно поэтому, разговоры о скорых полетах на Марс стоит воспринимать вполне серьезно: если уж мы способны жить в Сибири, то на каком-то там Марсе справимся и подавно.



Сложнее всего современный человек переносит отсутствие солнечного света. Депрессии, нервные расстройства и постоянный стресс развиваются моментально. Тем не менее, на Земле есть вполне оживленные города, куда Солнце заглядывает лишь изредка. Вот официальный рейтинг самых мрачных населенных пунктов планеты, жители которых уже привыкли к постоянным сумеркам.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Мурманск, Россия


Солнечных часов за год: 1715

Мурманск считается крупнейшим городом в мире, расположенный за Полярным кругом. Тем не менее, погода здесь вовсе не так ужасна, как может показаться. Зимой температура вполне может прогреться до -10 градусов Цельсия — вполне комфортный уровень. А вот ночь, длящаяся несколько месяцев в году, может стать настоящей проблемой для неподготовленной психики. В этот период солнце не появляется вовсе, наполняя даже дневные часы постоянным сумраком.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Кируна, Швеция


Солнечных часов за год: 1680

Название города можно перевести как «белая птица» — она же изображена на местном гербе. Речь здесь идет об алхимии: местные жители всегда занимались горнодобывающей промышленностью, что в средние века было неразрывно связано с алхимическими мастерскими. Кируна находится в полутораста километрах севернее полярного круга.
Солнце появляется только на короткий промежуток с 30 мая по 15 июля, все остальное время жители города вынуждены мириться с постоянными сумерками, переходящими зимой в полярную ночь.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Южно-Курильск, Россия


Солнечных часов за год: 1662

Местное население почти поголовно занято на добыче и переработке морских ресурсов. Конец 90-х прошел здесь в постоянном ожидании перемен: разговоры о передаче Курильских островов Японии велись, в ту пору, очень громкие. Но мы, как известно, своей земли врагу не отдадим ни пяди —Южно-Курильск, со всеми его туманами, холодами и вечной ночью японцам не достанется ни за что.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Джуно, США


Солнечных часов за год: 1540

Джуно считается самой большой столицей штата во всей Америке. Формально, территория города занимает целых 8 430 квадратных километров. На самом же деле, 99% площади представляет собой дикие, поросшие лесами горы, без каких-любо признаков цивилизации. Картину дополняет практически полное отсутствие солнечного света, способное довести до депрессии и пещерного тролля.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Кельн, Германия


Солнечных часов за год: 1504

Второе, полуофициальное наименование Кельна —Метрополия на Рейне, что отображает действительно высокий статус города, крупнейшего и старейшего культурного центра всей страны. Кроме дефицита солнца, Кельн упрекнуть просто не в чем.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Бирмингем, Великобритания


Солнечных часов за год: 1364

Два миллиона человек проживают в Бирмингеме, втором по величине английском городе. Местный климат тут средний по стране — мягкий и влажный, резких переходов практически не бывает. Как не бывает здесь и яркого солнечного света, к чему местные жители уже давно привыкли.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Принс-Руперт, Британская Колумбия


Солнечных часов за год: 1230

Вся северная часть Тихого океана славится своей неприветливой, дождливой и мрачной погодой, с приправой из постоянных туманов. Портовый городок Принс-Руперт выглядит настоящим пришельцем из темных фантазий Лавкрафта — почему люди все еще цепляются за это местечко, где вот-вот появится из воды Ктулху, совершенно непонятно.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Никольское, Россия


Солнечных часов за год: 992

Никольское остается единственным населенным пунктом во всем, довольно не маленьком Алеутском районе. Только здесь можно встретить самых настоящих алеутов: кроме них, в местных условиях выжить не способен почти никто. Солнечный день здесь — редкое и удивительное явление.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Торсхавн, Дания


Солнечных часов за год: 884

Столица автономных Фарерских островов находится на восточном побережье острова Стреймой. Торсхавн официально считается самым облачным населенным пунктом в мире: солнечные батареи придут сюда еще не скоро. Тем не менее, местные жители вполне своим городом довольны — уровень жизни Торсхавна весьма значительный.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Ян-Майен, Норвегия


Солнечных часов за год: 823

И звание самого мрачного города планеты торжественно уходит норвежскому Ян-Майен. Строго говоря, до нормального города это местечко не дотягивает — все население составляет обслуживающий персонал нескольких крупных государственных станций.

10 мрачных городов мира, где почти не бывает солнца

Москва, Россия


Солнечных часов за год: как повезет.

И небольшой бонус от самого сердца — обойти вниманием Москву мы просто не могли. Столицу нашей страны довольно сложно назвать приветливым и ярким городом: практически все шансы порадоваться солнечному свету выпадают местным жителям только поздней весной и летом.

