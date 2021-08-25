С нами не соскучишься!

7 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Норм., но дол на клинке не для облегчения клинка, а для жесткости (чтоб не гнулся).Символ доблести и...
  • Нина
    Растрогали до слёз. У меня был старший брат, а теперь его нет. Тоска и боль...20 фотографий о т...
  • Анна Эржибова
    Вспомнили про Чингисхана вспомним и про Тараса Бульбу?Что хорошего для ...

Как мгновенно высушить любые листья и цветы

Листья и лепестки всевозможных растений — это отличный материал для творчества и дизайна. Однако сушить их по старинке — между страницами книги — совсем не быстрый процесс, который может сильно затормозить проект.
Однако есть один очень простой и практический мгновенный способ высушить листья и цветы любого растения.
Как мгновенно высушить любые листья и цветы
Готовый же гербарий можно использовать, например, для создания вот такой оригинальной декоративной рамки.
Как мгновенно высушить любые листья и цветы

Вам потребуются:

свежие листья растений;

утюг;

2 листа офисной бумаги

На рабочую поверхность, например, гладильную доску кладем лист обычной офисной бумаги. Сверху на него выкладываем выбранную веточку, распрямляем ее.

Как мгновенно высушить любые листья и цветы
Затем закрываем веточку другим таким же листом бумаги и проглаживаем его сверху утюгом на средней температуре. Если листочки жилистые, времени может потребоваться чуть больше. Время от времени проверяем листок, чтобы не пересушить его. Убираем лист и всего за минуту получаем готовый гербарий!
Как мгновенно высушить любые листья и цветы
Для того же, чтобы создать декоративную рамку, помимо гербария вам также потребуются сама рамка и 1 или 2 стекла. Просто раскладываем весь декор на первом стекле и накрываем его вторым и украшение готово! Главное здесь проследить за тем, чтобы стекла были чистыми.


Как мгновенно высушить любые листья и цветы
Содержимое же рамки можно менять в зависимости от сезона или настроения.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Цветысушка
Обсудить

Картина дня

наверх