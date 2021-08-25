Как мгновенно высушить любые листья и цветы

Листья и лепестки всевозможных растений — это отличный материал для творчества и дизайна. Однако сушить их по старинке — между страницами книги — совсем не быстрый процесс, который может сильно затормозить проект.

Однако есть один очень простой и практический мгновенный способ высушить листья и цветы любого растения.



Готовый же гербарий можно использовать, например, для создания вот такой оригинальной декоративной рамки.





Вам потребуются:



свежие листья растений;



утюг;



2 листа офисной бумаги



На рабочую поверхность, например, гладильную доску кладем лист обычной офисной бумаги. Сверху на него выкладываем выбранную веточку, распрямляем ее.





Затем закрываем веточку другим таким же листом бумаги и проглаживаем его сверху утюгом на средней температуре. Если листочки жилистые, времени может потребоваться чуть больше. Время от времени проверяем листок, чтобы не пересушить его. Убираем лист и всего за минуту получаем готовый гербарий!



Для того же, чтобы создать декоративную рамку, помимо гербария вам также потребуются сама рамка и 1 или 2 стекла. Просто раскладываем весь декор на первом стекле и накрываем его вторым и украшение готово! Главное здесь проследить за тем, чтобы стекла были чистыми.

Содержимое же рамки можно менять в зависимости от сезона или настроения.