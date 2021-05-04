Археологи нашли в Болгарии пушечные ядра армии Дракулы

Граф Дракула сегодня известен тем, что не стеснялся использовать клыки и сверхъестественные способности, чтобы свести на тот свет своих жертв. Но вернемся от персонажа романа Брэма Стокера, который вдохновил бесчисленные произведения про вампиров, к реально существовавшему человеку. Судя по всему Влад Цепеш предпочитал иметь под рукой несколько пушечных ядер.
Археологии в Болгарии недавно раскопали пушечные ядра в болгарском городе Свиштов, который в свое время завоевывал румынский князь Влад III. Известный как Влад Цепеш, он, вероятно, послужил источником вдохновения для кровожадного антагониста Стокера.
Крепость Зиштов в Свиштове, где проходили раскопки.
Во время своего правления, считавшийся одним из самых безжалостных правителей в истории, Влад III часто сталкивался с турками-османами. Конфликт обострился в 1461 году, когда Влад и его армия пошли в наступление на крепость Зиштов в Свиштове. Сегодня археологи обнаружили при раскопках этого места целую коллекцию многовековых пушечных ядер, которые, возможно, принадлежали Владу и, скорее всего, использовались при штурме замка Зиштов.
Археолог знакомит туристов с найденными артефактами.
Этими ядрами стреляли из кулеврин - средневековых предков мушкетов и легких пушек, в которых использовались боеприпасы весом до 7 килограммов, относительно легкие по сравнению с более поздними моделями. Ведущий археолог Николай Овчаров из Национального института и музея археологии в Софии рассказал, что делает эти артефакты особенно захватывающими. «На самом деле, мы очень обрадовались этим маленьким пушечным ядрам, потому что они были сделаны для кулеврин, - объяснил Овчаров в интервью Fox News. - Это были самые первые пушки, которые начали использоваться в XV веке и применялись вплоть до XVI века, после чего от них везде отказались»
Ядра армии графа Дракулы.
Эта битва произошла, поскольку Влад пытался отбить регион у турок, ранее захвативших его. Регион был оккупирован еще во времена Римской империи и был заброшен после варварских нашествий. Крепость Зиштов была построена гораздо позже, и Влад III сделал ее своим домом после того, как отбил ее у своих врагов.
Несмотря на то, что Влад использовал при захвате крепости настоящие пушки, это вовсе не означает, что некоторые из жертв битвы не были посажены на кол. Сохранилось письмо Влада Дракулы королю Венгрии, в котором он хвастался, что взял крепость после ожесточенного сражения и что около 410 турок были убиты во время осады. Некоторые из них, вероятно, были посажены на кол в любимом стиле Дракулы.
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