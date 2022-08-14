Простые советы для обильного цветения орхидеи

Каждый цветовод, занимающийся разведением прекрасных орхидей, мечтает о том, чтобы растение дало несколько побегов, на которых появятся красивые цветы. При правильном уходе за орхидеей этого можно добиться в короткие сроки.







Важным условием для активного роста и развития орхидеи является поддержание оптимальной влажности, особенно летом в жару.

Для того чтобы предотвратить быструю потерю влаги поставьте горшок с орхидей в пустой горшок большего размера.







Важно чтобы второй горшок был достаточно большим, в противном случае орхидея может погибнуть.







Обеспечить рост новых побегов поможет регулярное опрыскивание спящих почек.







Из спящих почек благодаря повышенной влажности в скором времени появятся новые побеги.







Выделяя немного времени на ежедневный уход за орхидеей, вы поможете своему растению активно расти и развиваться, за что оно отблагодарит красивым цветением.







Подробнее о летнем уходе за орхидеей смотрите на видео:



