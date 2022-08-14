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Простые советы для обильного цветения орхидеи

Каждый цветовод, занимающийся разведением прекрасных орхидей, мечтает о том, чтобы растение дало несколько побегов, на которых появятся красивые цветы. При правильном уходе за орхидеей этого можно добиться в короткие сроки.

Простые советы для обильного цветения орхидеи

Важным условием для активного роста и развития орхидеи является поддержание оптимальной влажности, особенно летом в жару.
Для того чтобы предотвратить быструю потерю влаги поставьте горшок с орхидей в пустой горшок большего размера.

Простые советы для обильного цветения орхидеи

Важно чтобы второй горшок был достаточно большим, в противном случае орхидея может погибнуть.

Простые советы для обильного цветения орхидеи

Обеспечить рост новых побегов поможет регулярное опрыскивание спящих почек.

Простые советы для обильного цветения орхидеи

Из спящих почек благодаря повышенной влажности в скором времени появятся новые побеги.

Простые советы для обильного цветения орхидеи

Выделяя немного времени на ежедневный уход за орхидеей, вы поможете своему растению активно расти и развиваться, за что оно отблагодарит красивым цветением.

Простые советы для обильного цветения орхидеи

Подробнее о летнем уходе за орхидеей смотрите на видео:

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Орхидеяуход

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