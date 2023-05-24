Прорвало: исторические снимки беби-бума в США

После окончания Второй мировой войны в США и других западных странах резко повысился уровень рождаемости. В период с 1945 по 1955 год количество детей, рожденных за год, увеличилось до 4104 тыс. человек по сравнению с 2259 тыс. в предыдущие годы. Ни у кого не вызывало удивления, если в семье было четверо или пятеро детей — это стало нормой. Демографический скачок вошел в историю и получил название беби-бум (baby boom).



Такая ситуация была обусловлена тем, что большинство браков или беременностей в период войны откладывалось на более комфортный период. В связи с окончанием военных действий и сравнительным улучшением экономической ситуации молодые люди не боялись создавать семьи и рожать детей.



В Соединенных Штатах в период беби-бума на свет появилось около 79 миллионов младенцев. Сейчас самому пожилому поколению «беби-бумеров» около 70 лет. Все они росли во времена Вудстока, войны во Вьетнаме и застали президента Кеннеди.











1 января 1946 года. Первые детки нового года в роддоме.







1950 год. Участники детского шоу.







16 мая 1946 года. Переполненный детский приют Вашингтона.







15 марта 1946 года. Мамы меняют детям пеленки в Нью-Йорке.







1 января 1946 года. Медсестры с новорожденными.







Март 1955 года. Тройняшки Финслейтер.







31 января 1953 года. 27-летняя Брайтон Боурн — мама тройняшек и двойняшек. В свою очередь, у мамы Брайтон было в общей сложности 22 ребенка, среди которых одни тройняшки и четверо двойняшек.







1952 год. Переполненный школьный двор. Последствия беби-бума становятся очевидны.







1952 год. Переполненная школьная столовая.







1948 год. Сироты в приюте.







1 декабря 1947 года.







25 января 1945 года. Медсестра в роддоме.







Март 1947 года. Матери-заключенные купают своих детей в тюрьме Холлоуэй. Младенцы оставались с родительницами до 9-месячного возраста.



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