7 мифов о гормонах, которым не стоит верить

Гормоны могут творить чудеса. Они лечат хронические болезни, омолаживают, позволяют за короткий срок обзавестись мышцами. Но мы все равно относимся к ним с подозрением и страшимся необратимых изменений в организме.
1 От гормональных препаратов растут усы
Весь женский пол знает – из-за приема гормональных препаратов растут усы. На деле, все как раз наоборот. Эстроген или «гормон женственности» – часто назначают при нарушении гормонального фона у женщин, например, при избытке мужского гормона тестостерона, который как раз и отвечает за излишнюю «волосатость». После начала приема пациенткам кажется, что рост волос усилился, и они ассоциируют это с последствиями приема эстрогена. Но это все еще результат нарушения гормонального фона.
2. Они меняют ориентацию
Недавно на Западе разгорелся целый «гормональный скандал», связанный с высказыванием известной колумбийской модели Натали Парис. В своем интервью она заявила, что женские гормоны, используемые для роста цыплят-бройлеров, увеличивают ряды сексуальных меньшинств: «Мужчины, которые едят такое мясо, потребляют гормоны, которые меняют их ориентацию».
Стоит ли отказываться от мясного меню? Ученые утверждают, что нет. По словам профессоров из Корнуэльского университета, никаких научных подтверждений спонтанному высказыванию модели, которое переросло в мировую панику, не было.
И все же гормоны, которые сегодня содержаться в нашей еде не такие уж безобидные. Некоторые из них, например синтетический экстроген – диэтилстильбестрол (DES), могут стать причиной раковых заболеваний.
3. Убивают желание
Гормоны часто обвиняют в женской фригидности, особенно, если речь идет о принятии противозачаточных препаратов. Комментарии вроде «моя интимная жизнь закончилась вместе с началом приема этого препарата» – можно встретить повсеместно. Тем не менее, ученые уверяют, что это миф.
Доктор медицинских наук Эндрю Голдштейн, возглавляющий центр по изучению Вульвовагинальных расстройств в Вашингтоне, утверждает, что настоящими причинами обычно являются недостаток сна, стресс или проблемы в конкретных отношениях между людьми.
По его словам, гормоны могут создать дискомфорт только женщинам в период менопаузы. Молодым же можно не беспокоиться.
4 Становятся причиной заболеваний
Сегодня распространено мнение, что гормональные препараты опасны для здоровья и могут стать причиной многих инфекционных заболеваний, особенно в мочеиспускательной системе. Доктор Лаурен Штрайхер из Северо-Западного университета в США утверждает, что настоящей причиной болезней могут быть только бактерии, которые попадают в организм во время полового акта или при антигигиене. Изменение гормонального фона никак не может повлиять на рост уровня бактерий.
Но всегда есть исключения из правил. Например, причиной кровянистых выделений у женщин может стать эндометриоз – опасное заболевание, связанное с появлением клеток матки в других частях тела. Фактически, доброкачественная опухоль. Вот она может провоцироваться гормонами – усиление гормонального фона вызывает отек и раздражение.
5. Портят настроение
Вопреки всеобщему мнению, плохое настроение, плаксивость и эмоциональное возбуждение у женщин обычно никак не связано с гормональными всплесками и предменструальным синдромом. Об этом заявил доктор медицинских наук Питер Шмидт из Национального института психологического здоровья. По его словам, только 15% всех женщин могут с чистой совестью обвинять во всем взбесившиеся гормоны, у других же просто, как говорят, день не задался.
Тем не менее, тезис не распространяется на людей, заболевания которых самым прямым образом отражаются на гормональном фоне. Например, больные сахарным диабетом могут быть более раздражительными, нежели другие люди, из-за повышенного уровня адреналина в крови.
6 Не имеют никакого отношения к астме
Гормоны могут обвинять в плохом настроении, росте усов, женских болезнях, но обычно никто не связывает «гормональные бунты» с астмой. А зря. В случае, если у женщины за неделю до начала менструального цикла начинаются регулярные астматические приступы, виною может быть меняющийся уровень эстрогенов (стероидных гормонов) по отношению к прогестеронам (гормонам яичников).
Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в издании Chest, у некоторых женщин, страдающих астмой во время пресловутого ПМС, воспалялись дыхательные пути. При этом у тех женщин, которые принимали гормональные таблетки, позволяющие сохранить гормональный уровень стабильным, подобных осложнений не наблюдалось.
7 Обновление гормонов опасно
Сегодня все чаще люди прибегают к медицинской инновации, которая обещает «решение всех проблем» со здоровьем и продления молодости – обновлению гормонов. Множество клиник предлагают свои услуги, заявляя, что введение свежей дозы гормона роста поможет оживить деление клетки, омолодить организм, избавиться от жира, восстановить поджелудочную железу и даже вылечить сахарный диабет.
Тем не менее, современная медицина относится к таким операциям крайне негативно. Возможно, потому что HRT (терапия по обновлению гормонов) еще плохо изучена, а нарушение гормонального уровня может оказать самый неожиданный эффект на организм.
На деле, по словам ученых, опасно не столько обновление, сколько неумелый подход и неправильно подобранные дозы. Чтобы успокоить мнение общественности, была придумана альтернатива – специальные синтетические гормональные таблетки, которые позволяют также обновлять гормональный фон, только с меньшими рисками. Ну а тем, кто хочет похудеть и подтянутся, по совету врачей, стоит начать с приема аминокислот – Глицина, Глютамина, L-аргинина. Но, перед этим, обязательно заскочить за консультацией к доктору.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии