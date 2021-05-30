7 мифов о гормонах, которым не стоит верить

Гормоны могут творить чудеса. Они лечат хронические болезни, омолаживают, позволяют за короткий срок обзавестись мышцами. Но мы все равно относимся к ним с подозрением и страшимся необратимых изменений в организме.









1 От гормональных препаратов растут усы

2. Они меняют ориентацию

3. Убивают желание

4 Становятся причиной заболеваний

5. Портят настроение

6 Не имеют никакого отношения к астме

7 Обновление гормонов опасно