6 лайфхаков, как использовать банановую кожуру в быту

Что вы делаем после того, как съели банан? Выбрасываете кожуру в мусорное ведро? А что, если мы скажем, что после прочтения нашей статьи вы перестанете это делать? Мы рассказываем, как сделать из шкурки удобрение для растений, крем для обуви и много других полезностей, которые пригодятся в быту.



1. Крем для обуви

2. Квас

3. Удобрение для растений

4. Полировка серебра

5. Приготовление мяса

6. Против укуса насекомых

Шкурка возвращает обуви блеск.Если вы хотите вернуть своей обуви блеск, для начала ее нужно отмыть от пыли и грязи, насухо протереть чистой тряпкой из микрофибры, а затем отполировать банановой кожурой. В конце уберите остатки банана при помощи салфетки и оцените результат – ботинки или туфли будут сиять так, словно вы их только что принесли из магазина. А еще кожа станет более мягкой и приятной на ощупь.Положите в банку с кожурой сметану.Если вы хотите приготовить полезный и бюджетный напиток, который поможет укрепить иммунную систему и защитить организм от стресса, банановая кожура придется очень кстати. Опытные хозяйки делают из нее квас, рецептом которого мы поделимся ниже.Вам понадобится три банана, 200 граммов сахара и одна столовая ложка сметаны. Для начала очистите бананы от кожуры и нарежьте ее небольшими кусочками. Переложите их в двухлитровую банку, добавьте сахар и сметану. Залейте все двумя литрами чистой фильтрованной воды, хорошо перемешайте и накройте марлей. Уберите в темное место на две недели, каждый день перемешивая содержимое банки. По истечении 14 дней процедите, перелейте в кувшин и уберите в холодильник. Когда напиток немного охладиться, можете пробовать!Кожура содержит много калия, который необходим растениям.Из банановой кожуры можно сделать большое количество самых разных удобрений, но самую большую ценность имеет то, которое приготовлено из высушенных шкурок. Дело в том, что при сушке в кожуре увеличивается концентрация калия, который нужен для укрепления клеточных стенок, регуляции водного баланса, улучшения иммунитета и пр.Для приготовления удобрения возьмите кожицу переспевшего банана, разложите в один слой на доске или противне, желтой стороной вниз, и отнесите на подоконник, чтобы она высыхала. Под прямыми солнечными лучами процесс пойдет быстрее, поэтому если вы живете в частном доме, можете вынести шкурки на улицу. Также можно высушить в духовке, но тогда кожура потеряет часть полезных веществ.Высушите банановую кожуру на солнце.Высушенную кожицу измельчите в блендере или кофемолке, а получившийся порошок используйте в качестве подкормки для комнатных растений раз в месяц. Кстати, если вы занимаетесь огородничеством, удобрение из банана подойдет и для овощных культур, особенно капусты.На заметку: Банановая кожура отлично справляется с «полировкой» растений, особенно если речь идет о цветах с крупными листьями (фикусе, монстере и пр.) Возьмите шкурку и протрите листья внутренней стороной. Так вы сможете быстро убрать пыль, придать растения свежий и здоровый вид.Натрите ложку банановой кожурой.Несмотря на то, что серебро – это драгоценный металл, который имеет очень большой срок годности, при частом использовании украшений или столовых приборов оно быстро становится тусклым и покрывается темным налетом. Обычно эксперты рекомендуют чистить его при помощи фольги и соды либо зубной пасты, но если у вас осталась кожура от банана, советуем использовать именно ее.Измельчите шкурку в блендере, а затем добавьте в получившийся порошок немного воды, чтобы получилась консистенция пасты. Нанесите смесь на поверхность серебра, аккуратно протрите безворсовой салфеткой, а после того, как пятна исчезнут, прополощите изделия в чистой воде. Протрите серебро насухо и оцените результат. Если блеск вернулся не полностью, повторите процедуру.Заверните мясо в банановую кожуру.После запекания в духовке мясо часто становится сухим и жестким. Чтобы этого не произошло, повара используют различные маринады с майонезом, кефиром, соевым соусом в составе. Мы же предлагаем готовить свинину, курицу и говядину вместе с банановой кожурой. Оказывается, она отлично удерживает влагу внутри мяса и предотвращает его пересыхания. Есть два способа применения шкурки:• Заверните мясо в кожуру. После того, как вы натрете кусочек специями, заверните его в банановую шкурку и зафиксируйте зубочистками или кулинарной нитью. Далее положите мясо на противень и отправьте в разогретую духовку.• Положите мясо сверху на кожуру. Для начала смажьте противень растительным маслом, затем выложите на него кожуру желтой стороной вниз, а сверху разместите кусочки мяса. Так они не пригорят в процессе запекания и останутся сочными.Еще один кулинарный трюк, которым часто пользуются опытные повара – добавление банановой кожицы в кастрюлю, где варится говядина. По их словам, так мясо получается нежным, мягким и сочным, а еще – готовится гораздо быстрее, чем обычно.Кожура снимет покраснение и воспалениеОтдыхали на природе и подверглись нашествию комаров и мошек? Или вражеские насекомые проникли на территорию квартиры, несмотря на москитные сетки? Ситуация не слишком приятная, особенно если места укусов покраснели и чешутся. Для решения проблемы можно использовать специальные средства, а можно прибегнуть к помощи банановой кожуры.В ее состав входят полисахариды, которые уменьшают воспаления, поэтому если протереть внутренней стороной шкурки пораженный участок, станет гораздо легче. Дополнительно можете оставить кожуру на коже примерно на полчаса – так вы сможете забыть о зуде и покраснении. А чтобы она не упала, зафиксируйте кожуру бинтом.