С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...
  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...

Многоразовая ловушка для грызунов, сделать которую можно за сущие копейки


Многоразовая ловушка для грызунов, сделать которую можно за сущие копейки

Грызуны, которые заводятся в доме и на даче, далеко не те миловидные декоративные твари, что сидят на прилавках зоомагазинов. Они уничтожают запасы, разносят болезни, портят имущество. Другими словами грызуны вредят хозяйству и человеку непосредственно. Всего этого уже должно быть достаточно для того, чтобы отринуть последние сомнения и дать бой наглецам. Сделать это можно в том числе при помощи одной действенной кустарной ловушки.

Делаем вот такую штуку. /Фото: youtube.com.

Делаем вот такую штуку. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: глубокое ведро, толстая проволока, коктейльная соломинка, алюминиевые банки, скотч, зерно, доски и рейки.

Создание ловушки начинается со сборки барабана. Он делается из нескольких алюминиевых банок, которые склеиваются между собой. Барабан делаем на глаз, в зависимости от размеров емкости, которая будет использоваться для ловли грызунов. Удобнее всего собирать барабан при помощи термоклея. Впрочем, обмотка скотчем также неплохо показывает себя в деле. Единственное, что действительно важно – это расположение банок. Их донышки должны быть по краям конструкции.
Вот, что получится. /Фото: youtube.com.

Вот, что получится. /Фото: youtube.com.

 

Теперь барабан нужно насадить на проволоку, на которую предварительно натягиваются соломинки для питья (чтобы лучше вращалось).
Проволока должна пронзить барабан на сквозь. Между тем в ведре делается два отверстия, которые будут удерживать всю конструкцию. В них и заводится проволока с трубками и барабаном, который после установки должен вращаться легко и непринужденно.
Мышка попадется. /Фото: youtube.com.

Мышка попадется. /Фото: youtube.com.

 

Осталось установить приманку. Для этого высыпаем на скотч немного зерен, после чего приматываем скотч к барабану строго по середине. Работает система очень просто – мышь чувствует запах семян, лезет на вращающийся барабан и в итоге соскальзывает с него в ведро. Приманка при это остается не тронутой и сможет заманить еще ни одного назойливого вредителя.

Видео:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Многоразовая ловушка для грызунов, сделать которую можно за сущие копейки

И не забудьте:
Многоразовая ловушка для грызунов, сделать которую можно за сущие копейкиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх