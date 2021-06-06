Многоразовая ловушка для грызунов, сделать которую можно за сущие копейки

Грызуны, которые заводятся в доме и на даче, далеко не те миловидные декоративные твари, что сидят на прилавках зоомагазинов. Они уничтожают запасы, разносят болезни, портят имущество. Другими словами грызуны вредят хозяйству и человеку непосредственно. Всего этого уже должно быть достаточно для того, чтобы отринуть последние сомнения и дать бой наглецам. Сделать это можно в том числе при помощи одной действенной кустарной ловушки.
Делаем вот такую штуку. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: глубокое ведро, толстая проволока, коктейльная соломинка, алюминиевые банки, скотч, зерно, доски и рейки.
Создание ловушки начинается со сборки барабана. Он делается из нескольких алюминиевых банок, которые склеиваются между собой. Барабан делаем на глаз, в зависимости от размеров емкости, которая будет использоваться для ловли грызунов. Удобнее всего собирать барабан при помощи термоклея. Впрочем, обмотка скотчем также неплохо показывает себя в деле. Единственное, что действительно важно – это расположение банок. Их донышки должны быть по краям конструкции.
Вот, что получится. /Фото: youtube.com.
Теперь барабан нужно насадить на проволоку, на которую предварительно натягиваются соломинки для питья (чтобы лучше вращалось). Проволока должна пронзить барабан на сквозь. Между тем в ведре делается два отверстия, которые будут удерживать всю конструкцию. В них и заводится проволока с трубками и барабаном, который после установки должен вращаться легко и непринужденно.
Мышка попадется. /Фото: youtube.com.
Осталось установить приманку. Для этого высыпаем на скотч немного зерен, после чего приматываем скотч к барабану строго по середине. Работает система очень просто – мышь чувствует запах семян, лезет на вращающийся барабан и в итоге соскальзывает с него в ведро. Приманка при это остается не тронутой и сможет заманить еще ни одного назойливого вредителя.
Видео:
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