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Старые автомобили на улицах финских городов

Во время моих путешествий по Финляндии я обратил внимание на большое количество старых автомобилей. Все они были с виду в приличном состоянии и на ходу. Встречаются даже настоящие раритеты, выпущенные в 30-40х годах прошлого века! Во многих странах Европы менеджер банка, или владелец сети магазинов, передвигающийся на скромном Фольксвагене 10-летней давности — явление не редкое.

Там обычно не меняют машину раз в три года, только потому, что старая надоела, или выпустили новую модель, и не особо популярно подчёркивать с помощью автомобиля своё благосостояние или служебное положение. Машина — средство передвижения, ездит, не ломается, и хорошо. Но только ли в этом дело?

Старые автомобили на улицах финских городов


Это Volvo. Не очень разбираюсь в моделях, но видимо, что-то из 700й серии, выпускавшейся в 80е годы. Номера аландские, ну так это рядом (кадр сделан в архипелаге Турку), а марка, как известно Шведская, до которой здесь тоже рукой подать. И вот такие машины из 80-х 90х тут встречаются чаще всего.

Старые автомобили на улицах финских городов

А этот BMW поймал в Хельсинки. Эта модель и подавно из 70х.

Старые автомобили на улицах финских городов

Skoda 120 (или вроде того), из 80х.

Старые автомобили на улицах финских городов

Ну кто бы мог подумать: ВАЗ 2109! Хотя, вот такие тут как раз не редкость среди старых автомобилей. И это не удивительно, их когда-то собирали на финском заводе Valmet по лицензии АвтоВАЗа. Обратили внимание, что у некоторых старых машин установлены дополнительные фары? Это не модный тюнинг и не противотуманки, как можно было бы подумать, а дневные ходовые огни: в Финляндии они были обязательны до 1990 года, после чего разрешили ездить с одним только ближним светом фар. Получается, это чудо советского автопрома бегает по финским дорогам уже более 20 лет? А хотите удивиться ещё больше?

Старые автомобили на улицах финских городов

Тогда вот вам ещё. Этот ВАЗ 2102 был пойман в Турку. И тоже в идеальной сохранности, у нас такой ещё поискать, причём, что бы он ездил а не просто участвовал в выставках. Вот что значит европейская сборка и хорошее качество дорог!

Старые автомобили на улицах финских городов

Живой советский трактор Беларусь вообще не ожидал увидеть. Или их тоже тут собирали?

Старые автомобили на улицах финских городов

Старый автобус я вам уже показывал. Цена как бы намекает, почему старые машины тут популярны.

Старые автомобили на улицах финских городов

Продолжаем путешествие назад во времени. Фольксваген Жук тоже встречался очень часто. И тоже только в хорошем состоянии.

Старые автомобили на улицах финских городов

По-фински он, кстати не Жук, а Kupla, что означает «Пузырь».

Старые автомобили на улицах финских городов

Популярный наверно цвет. Заметьте, сзади стоят тоже явно не самые последние модели Тойоты и чего-то там ещё.

Старые автомобили на улицах финских городов

В старинном городе Раума, да и на старых улицах других городов такие машины только укрепляли ощущение, что ночью кто-то прикрутил к моей машине временной контур и я попал в прошлое.

Старые автомобили на улицах финских городов

Этот хиппи-мобиль я, правда, поймал в Стокгольме. Но, тут всё рядом в этой Скандинавии, так что, считается.

Старые автомобили на улицах финских городов

Oldsmobile. Вы заметили, что чем более старые машины, тем чаще на них чёрные номера? В Финляндии такие номера ставят на автомобили имеющие историческую ценность. Транспортный налог здесь тем меньше, чем старее машина, что так же объясняет любовь финнов к олдтаймерам. А если удаётся установить статус раритетности автомобиля, то этот налог для него совсем символический. Правда, тогда уже автомобиль нужно холить и лелеять, сохранять оригинальный цвет кузова, в котором он вышел с завода, и ездить только ограниченное количество дней в году, что фиксируется в бортовом журнале. Если эти условия не соблюдаются, то и налог придётся платить как за просто старую машину.

Старые автомобили на улицах финских городов

Ford Thunderbird из 60х. Как смотрится!

Старые автомобили на улицах финских городов

Старые автомобили на улицах финских городов

Иногда раритеты попадаются кучно.

Старые автомобили на улицах финских городов

Dodge.

Старые автомобили на улицах финских городов

Wroom-wroom!

Старые автомобили на улицах финских городов

Да ещё и в индустриальном пейзаже хельсинского порта.

Старые автомобили на улицах финских городов

Ощущение, что попал в Америку 70х, и это задворки какого-нибудь Бронкса.

Старые автомобили на улицах финских городов

Старые автомобили на улицах финских городов

Старые автомобили на улицах финских городов

Совсем старенькая и потрёпанная жизнью Volvo. Что-то вроде PV60, из 40х годов. Есть любители марки?

Старые автомобили на улицах финских городов

Mercedes-Benz. У нас такие только на выставках и ретро-ралли видел, а тут вот просто так по Хельсинки рассекает.

Старые автомобили на улицах финских городов

Ну и завершим совсем какой-то водоплавающей экзотикой

Старые автомобили на улицах финских городов

Так в чём же кроется такая любовь финнов к старым машинам? Думаю, дело не только в более низком транспортном налоге на старые автомобили, но и в высоких таможенных пошлинах на новые. Вот вам для примера популярная в России Skoda Yeti и её цена на финском сайте. Если пересчитать по сегодняшнему курсу, то получится сумма около 2 миллионов рублей! Даже по старому «досанкционному» курсу она получилась бы почти на полмиллиона рублей дороже чем в России. Если не верите, посмотрите сами цены. У нас так любят ругать правительство за высокие пошлины на иномарки.

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