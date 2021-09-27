1858 год: портреты последних оставшихся в живых ветеранов наполеоновских войн

Битва при Ватерлоо в 1815 году стала для Наполеона Бонапарта последним поражением. Но даже после его смерти в 1821 году выжившие солдаты Великой армии (Grande Armée) глубоко уважали и почитали своего полководца. И каждый год 5 мая, в день смерти Наполеона, ветераны в полном обмундировании маршировали к парижской Вандомской площади, чтобы отдать дань своему императору.



Эти впечатляющие портреты являются чуть ли не единственными оставшимися изображениями французских ветеранов, которые участвовали в 1803-1815 годах в наполеоновских войнах. Предположительно, фотографии были сделаны 5 мая 1858 года. Все мужчины, которым на тот момент было уже по 70-80 лет, одеты в униформу, в которой они воевали. Также можно заметить, что на груди солдат висит медаль Святой Елены, которая вручалась в августе 1857 года всем ветеранам революционных и наполеоновских войн.













Месье Верлинд, 2-й уланский полк.







Месье Витри, ведомственная охрана.







Месье Дюпон, 1-й гусарский полк.







Квартирмейстер Фабри, 1-й гусарский полк.







Месье Шмит, 2-й конный стрелковый полк.







Гренадер Берг.







Месье Мэр, 7-й гусарский полк.







Сержант-квартирмейстер Делиньон.







Сержант Тария в униформе гвардейского гренадера.







Месье Дюсель, мамелюк.







Месье Лориа, 24-й стрелковый полк.

Кавалер ордена Почетного легиона. Судя по фотографии, Лориа потерял глаз в сражениях. Месье Мобан , 8-й драгунский полк.Месье Лефебр, сержант 2-го инженерного полка.Месье Море в униформе гусара, 2-й полк.Месье Дреуз, 2-й уланский полк.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)