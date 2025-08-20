Почему запрещено ставить машину на «паркинг» без ручного тормоза

Автоматическая коробка передач в последние годы приобрела огромную популярность не только на отечественном пространстве, но и во всем мире. Если так пойдет и дальше, то уже в обозримом будущем «механика» может почти полностью уйти из сегмента личных автомобилей. Тем не менее, все еще есть граждане, которые не перешли на «автомат» или сделали это совсем недавно.
1. Особенности устройства современных автоматических коробок
С паркингом все сложно. |Фото: techinsider.ru.
Современные автоматические коробки передач – это достаточно сложные электромеханические устройства. Раньше в АКПП имелся механический привод с кулисой переключения режимов. В современных АКПП он заменен на электронный блок, но только для режимов «R», «N», «D». Современная электроника автомата помогает избегать повреждений коробки передач в случае допущения ошибки при переключении селектора. Например, если вместо «N» автомобилист каким-то образом попал в «D».
Шестерня и коромысло. |Фото: k-sportracing.ru.
Другое дело режим «P». В отличие от перечисленных выше он использует классическую прямую механическую связь при помощи металлического тросика. Здесь привод перемещает специальный кронштейн с коромыслом, на конце которого расположен фиксатор. Фиксатор стоит на валу, где имеется колесико с прорезями, напоминающее шестеренку. Когда фиксатор попадает в паз этой шестерёнки происходит жесткое зацепление. Электроника во всем этом никак не участвует, а значит нет механизма защиты от ошибок.
2. В чем опасность режима «паркинг» для коробки
Паркинг работает на механике, а не на электрике. |Фото: m.e1.ru.
Собственно, все проблемы и опасности режима «паркинг» прямо проистекают из того, что в основе его работы до сих пор лежит старая-добрая механика. Если попытаться включить «P» на большой скорости, то коромысла фиксатора начнут скакать по движущимся зубьям. В дальнейшем происходит или поломка шестерни, или стачивание металлической стружки. И то, и другое одинаково опасно для коробки передач. Нечто подобное с фиксатором и шестерней происходит, когда автомобилист регулярно оставляет «ласточку» в режиме «P» на склоне. Разница лишь в том, что силовое воздействие при этом имеет растянутый во времени характер. Ежемесячные парковки с нарушением правил вызывают усталость металла и приводят к поломке всей коробки передач.
3. Как правильно ставить машину в режим «паркинг»?
Лучше ставить на ручник. ¦Фото: usolie.info.
Очень важно правильно ставить машину в режим «паркинг». Благо в этом нет ничего сложного. Для того, чтобы механическая связь «P» не изнашивалась, достаточно снять с нее нагрузку. Для этого ручной тормоз в машинах с АКПП нужно затягивать уже после остановки, но до отпускания педали тормоза. Только после того, как ручник будет затянут можно отпускать педаль и переводить селектор в режим «P». Такой подход позволит распределить нагрузку между дисками и тормозными механизмами.
