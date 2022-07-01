В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Большинство наших знаний о Средневековье основано на фэнтезийных книгах и сериалах, а также книгах Дэна Брауна. Поэтому некоторые факты, которые приходят нам в голову при словах «Средние века», это всего лишь растиражированные мифы.
Средневековье — очень большой исторический период, начавшийся с падения Римской Империи в 476 году и продлившийся приблизительно до 14 века. Возможно, какие-то из наших убеждений и были правдой. Но самые популярные заблуждения мы все же решили развенчать.
Религиозность тормозила технический прогресс
Многие считают, что строгие религиозные убеждения вместе с болезнями вроде чумы в Средневековье не позволяли развиваться научной мысли и прогрессу. Эту эпоху даже называют Темными веками.
На самом деле благодаря средневековой церкви появлялись учебные программы, включавшие математику и другие науки. Библию переосмысливали как руководство по познанию мира, а разрыв между античным уровнем науки и нынешним сокращался. В Средние века изобрели книгопечатание, водяные и ветряные мельницы, очки, магнитный компас. Во многих из этих открытий так или иначе участвовала церковь. Так что религия не тормозила прогресс и даже ускоряла его.
Стоматологической помощи не было
Стоматологию и теперь еще считают формой пытки, так что, кажется, в Средневековье ей самое место. Однако мы забываем о том, что у наших предков не было такого доступа к сахару, так что их зубы были куда здоровее, чем у нас. В то же время ученые исследовали челюсти людей из Средневековья и выяснили, что они чистили и удаляли зубы с помощью профессиональных инструментов.
В начале 1400-х годов итальянский профессор Джованни де Арколи написал трактат о стоматологической помощи, где доказал, что основные современные методики дантистов использовались и тогда. Он даже рассказал, как сохранить гниющий зуб, заполнив его золотом.
Женщин мучали поясом верности
Всем известен миф о воинах, которые перед долгим походом оставляли на женах металлические оковы вроде трусов, чтобы не сомневаться в их верности. На самом деле изображение пояса верности появилось в 1405 году в качестве шутки. Автор картинки имел в виду древнеримскую свадебную традицию обвязывать талию невесты поясом в знак целомудрия.
Все считали Землю плоской
Обычное заблуждение таково, что жители «Темных веков» считали Землю плоской, и только в эпоху Просвещения взгляды людей изменились. На самом деле люди начали понимать, что Земля не диск, уже в шестом веке до нашей эры. А в распространенном современном мифе виноват писатель Вашингтон Ирвинг, в «Истории жизни и путешествий Христофора Колумба» заявивший, что люди доколумбовой эпохи считали землю плоской.
Право первой ночи было обычным делом
Право первой ночи — это право влиятельного человека или представителя власти лишить девственности невесту своего вассала, и это частый сюжет фильмов и книг о Средневековье. На самом деле доказательств этой традиции нет, а впервые миф появился в шумерских сказаниях о Гильгамеше.
Женщины сидели дома и занимались детьми
В типичных фильмах о Средневековье женщины только и делают, что рожают, готовят и умирают молодыми. На самом деле в Средние века женщины не гнушались мужской работы и были полноценными членами общества. Они заботились об урожае, работали в промышленности – от ткацких мануфактур до кондитерских фабрик, управляли семейными магазинами, тавернами и гостиницами. Им были доступны даже главные позиции во власти: женщины становились королевами и управляли монастырями – центрами средневековой жизни. Когда после чумы население Лондона вдвое сократилось, то предпринимательство, в в том числе пивоварение взяли в свои руки вдовы.
Люди доживали только до 30 лет
Понятно, откуда этот миф взялся: жизнь в Средние века была гораздо опаснее нынешней. Но есть разница между продолжительностью жизни и ожидаемой продолжительностью жизни. Первое число – это жизнь конкретного человека, а второе – усредненный статистический показатель, и он был равен лишь 30 годам из-за высокой младенческой смертности.
Представим себе семью из двух родителей и четверых детей. Первый ребенок умирает вскоре после рождения, второй доживает до 70, а родители умирают в 35 и 60 лет. Таким образом, средняя ожидаемая продолжительность жизни в этой семье – 41 год. Но это не значит, что после 40 все повально умирали. Если человек выжил в детстве, то он вполне мог дожить до 70 лет.
Из-за грязной воды все пили вино и пиво
На самом деле средневековые люди пили вовсе не так много алкоголя, как нам кажется. Большинство городов тогда строили возле крупных источников пресной воды. Опасными были лишь промышленные объекты, работавшие с красителями, но их управляющим запрещалось сбрасывать отходы в водоемы. Так что с водой все было в порядке. Пиво тогда тоже любили, но оно было гораздо слабее современного, и пили его в основном для того, чтобы утолить жажду во время тяжелой работы.
Средневековая медицина была сплошным безумием
Кажется, что врачи того времени были совершенно неадекватны и могли отпилить человеку часть черепа, чтобы избавить его от злого духа. На самом деле медицинские знания были довольно разумны, и мы даже сейчас используем некоторые видоизмененные средневековые практики — например, для лечения ожогов или уничтожения вирусов. Именно в Средневековье придумали исследовать физиологические жидкости, чтобы поставить человеку диагноз.
Людей пытали «Железной девой»
При слове «Средневековье» сразу вспоминаются пытки, а вместе с ними — устройство под названием «Железная дева». К счастью, это всего лишь выдумка. Впервые о «Деве» написали в 18 веке, ссылаясь на казнь 1515 года, хотя большинство рассказов о средневековых пытках датируется более поздним временем, а реальных свидетельств им практически нет.
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