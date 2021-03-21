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Почему молоко вдруг стало птичьим, или Кто придумал странное название лакомству


Почему молоко вдруг стало птичьим, или Кто придумал странное название лакомству


Существует ли хоть один человек, который в детстве открывая коробку с вкусными конфетами, не спрашивал себя: почему молоко называется птичьим? На самом деле даже многим взрослым будет интересно узнать, по какой такой причине это удивительное лакомство имеет такое необычное название.

У птиц не может быть молока, откуда же взялось такое странное сочетание / Фото: goodfon.ru

У птиц не может быть молока, откуда же взялось такое странное сочетание / Фото: goodfon.ru

 

Мы же все прекрасно понимаем, что млекопитающими птицы быть не могут, а значит молоку у пернатых просто неоткуда взяться. Если бы птенцы вскармливались молоком, у них явно не было бы клювов. Природа создала бы их с обычными губами. Исходя из этого общепринятого факта, совершенно непонятно, как эта мысль могла вообще прийти в голову производителям.
Фраза «gala orniton» изначально употреблялась как поговорка. / Фото: yandex.com

Фраза «gala orniton» изначально употреблялась как поговорка. / Фото: yandex.com

 

На самом деле данное выражение встречалось задолго до нашего времени и употреблялось еще в Древней Греции. В то время фраза «gala orniton» в речи употреблялась как поговорка. Выражение было уместно относительно всего драгоценного и очень редкого. Именно поэтому много десятилетий назад говорили, что в Москве есть все, не хватает только птичьего молока.

Есть еще один интересный факт, связанный со словом gala (в переводе молоко).
Именно от него было образовано определение галактика, и это совсем не удивительно, так как звездное скопление визуально очень похоже на разлитое молоко.
С английского название лакомства переводится как голубиное молоко. / Фото: yandex.ua

С английского название лакомства переводится как голубиное молоко. / Фото: yandex.ua

 

Но сказать наверняка, что эта фраза позаимствована именно из древнегреческого, нельзя. Ведь очень похожие определения можно встретить и у других народов мира, например, у славян, итальянцев, татар, испанцев и не только. Римляне употребляли фразу «куриное молоко». А если перевести ее на английский язык, то получится «pigeon milk» или «голубиное молоко».
Название «Птичье молоко» появилось благодаря сотрудникам польской фабрики / Фото: ru.russianfoodusa.com

Название «Птичье молоко» появилось благодаря сотрудникам польской фабрики / Фото: ru.russianfoodusa.com

 

Но вернемся к нашему любимому лакомству. Началом его изготовления и выпуска на рынок стал 1936 год. Производством конфет стала варшавская фабрика под названием Wedel. Считается, что рецепт придумал владелец этого семейного бизнеса – Ян Ведель. Но автором названия стал не он, а обычные сотрудники фабрики. Так мы получили конфеты ptacie mleczko.
Ассортимент конфет расширяется с каждым годом / Фото: ruskiwaydeli.com.au

Ассортимент конфет расширяется с каждым годом / Фото: ruskiwaydeli.com.au

 

Первое время выпускались конфеты с единственным ванильным вкусом. Постепенно ассортимент был расширен – появились лакомства с другими наполнителями – шоколадным и лимонным.

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Почему молоко вдруг стало птичьим, или Кто придумал странное название лакомству

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Почему молоко вдруг стало птичьим, или Кто придумал странное название лакомствуПодписаться на мой Instagram
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