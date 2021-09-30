Южная Корея и ее «жемчужины», которые стоит увидеть своими глазами

Вещи, которые обязательно стоит увидеть или попробовать в Южной Корее.

1. Остров Чеджу

Живописный обособленный остров Чеджу.

2. Демилитаризованная зона

Буферная зона между Северной и Южной Кореей.

3. Центр тхэквондо

Центре тхэквондо в Мучжу.

4. Синсолло в ресторане национальной кухни

Блюдо корейской придворной кухни.

5. Потухший вулкан Халласан

Потухший вулкан на острове Чеджу.

6. Храм Хедон Енгунса

Буддийский храм Хедон Енгунса в Пусане.

7. Посетить спа-центр

Спа-культура Южной Кореи.

8. Проехать «Маршрут четырех рек»

Популярный велосипедный маршрут.

9. Отведать желудевое желе

Желудевое желе с соевым соусом.

10. Сходить в клинику

Посетить клинику в Южной Корее.

11. Посмотреть на чайную плантацию

Посетить чайную плантацию и поучаствовать в фестивале.

12. Встретить первый рассвет в году

Рассвет 1-го января.

13. Посетить самый большой рынок

Самый большой рынок в Сеуле.

14 Прокатиться на особенном велосипеде

Железнодорожный велосипед.





Вещи, которые обязательно стоит увидеть или попробовать в Южной Корее.

Южная Корея - довольно экзотическая страна. Ее культура довольно отличается от европейской. Например



Южная Корея - довольно экзотическая страна. Ее культура довольно отличается от европейской. Например , корейцы любят делать варенье из желудей, а на одном из островов царит полный матриархат. Об этих и других особенностях Южной Кореи - далее в обзоре.

1. Остров Чеджу

Живописный обособленный остров Чеджу.

2. Демилитаризованная зона

Буферная зона между Северной и Южной Кореей.

3. Центр тхэквондо

Центре тхэквондо в Мучжу.

4. Синсолло в ресторане национальной кухни

Блюдо корейской придворной кухни.

5. Потухший вулкан Халласан

Потухший вулкан на острове Чеджу.

6. Храм Хедон Енгунса

Буддийский храм Хедон Енгунса в Пусане.

7. Посетить спа-центр

Спа-культура Южной Кореи.

8. Проехать «Маршрут четырех рек»

Популярный велосипедный маршрут.

9. Отведать желудевое желе

Желудевое желе с соевым соусом.

10. Сходить в клинику

Посетить клинику в Южной Корее.

11. Посмотреть на чайную плантацию

Посетить чайную плантацию и поучаствовать в фестивале.

12. Встретить первый рассвет в году

Рассвет 1-го января.

13. Посетить самый большой рынок

Самый большой рынок в Сеуле.

14 Прокатиться на особенном велосипеде

Железнодорожный велосипед.