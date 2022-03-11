10 мифологических божеств, помогающих простым смертным в сердечных делах

Древние боги любви и похоти.
Святого Валентина во многих странах сегодня считают покровителем всех влюблённых. Но в разных культурах в разное время существовали свои божества, отвечавших за любовь и брак. Мы собрали 10-ку богов, которые, если верить мифологии, помогают людям в сердечных делах.
Шочикецаль (ацтеки)
Шочикецаль - покровительница влюблённых,беременных и проституток.
Имя ацтекской богини любви Шочикецаль на языке науатль "драгоценное цветочное перо. Она покровительствовала не только влюблённым, но и беременным женщинам, и проституткам, а ещё отвечала за заключение браков. Каждые восемь лет в честь богини проводился праздник, во время которого ее поклонники надевали маски животных. Ацтеки считали её женой бога дождя Тлалока и матерью пернатого бога-змея Кецалькоатля.
Ту Шэнь (Китай)
Ту Шэнь – китайский бог однополой любви.
Ту Эр Шэнь или Ху Тяньбао – китайский бог однополой любви. Он родился смирным и который жил во времена династии Цин. Ту Эр Шэнь влюбился в чиновника местной префектуры и начал подглядывать за ним через отверстие в стене ванной, в то время когда тот был голым. Когда это обнаружили, Тяньбао избили до смерти. Но Боги подземного мира сжалились над жертвой несчастной любви и вернули его к жизни в качестве божества гомосексуальных отношений. Ту Эрь Шэнь часто изображается как кролик. В Китае есть несколько посвящённых ему хамов, а кролики считаются символом гомосексуальной любви. Кстати, сегодня в Китае гомосексуализм остается уголовно наказуемым преступлением.
Клиодна (Ирландия)
Клиодна. Взгляд современных художников.
В ирландской мифологии Клиодна была одновременно богиней банши, появлявшейся возле дома обречённого на смерть человек, чтобы предупредить о его скорой кончине, и богиней любви. Ирландцы считали, что она самая красивая женщина в мире. По легенде, Клиодна была целомудренной до тех пор, пока не встретила смертного человека Киабана. Клиодна так влюбилась в него, что покинула обитель богов Тир Тайрнгир. Но другим богам это не понравилось, и они решили вернуть её обратно пока Киабан был в отъезде. Клиодну усыпили музыкой и, как описывают предания, "ее поглотило море".
Хатхор (Египет)
Хатхор - египетская богиня любви и войны.
Об одной из самых популярных и древнейших египетских богинь, Хатхор (Хатор) упоминалось еще во время начала второй династии (около 2890-2686 до н.э.), а, возможно, даже раньше. Хатхор почитали тысячелетиями, она отвечала за множество важнейших сфер жизни: была богиней любви, красоты, горнодобывающих профессий и музыки. В гробнице Тутанхамона была найдена рукопись "Уничтожение человечества", которая рассказывает о времени, когда Хатхор по настоянию своего отца Ра превратилась в богиню войны Сехмет, чтобы наказать людей за их грехи. Когда кровожадная богиня вышла из-под контроля, Ра попытался остановить свою дочь, но ему не удалось. Прежде чем она убила последних людей на земле, Ра удалось напоить ее, после чего Хатхор вернулась к нормальной жизни.
Эрос (Греция)
Эрос - бог желания и сексуального влечения.
Эрос - бог желания и сексуального влечения - был сыном Афродиты, а также. Как его римский коллега Купидон, он часто изображался как молодой крылатый юноша с луком и стрелами. По легенде, когда среди смертных родилась женщина по имени Психея, которая была так хороша, что её начали называть Афродитой на Земле, мать Эроса послала его, чтобы он поразил ее своей стрелой и заставил ее влюбиться в самого уродливого человека на Земле. Но красота Психеи была настолько велика, что Эрос влюбился в нее сам и, игнорируя пожелание своей матери, забрал Психею на небо. Он долго скрывал ее, пока Зевс не разрешил им пожениться.
Рати (Индия)
Рати и Кама.
Более известная как жена Камы, бога любви, Рати была покровительницей любви и похоти у индусов. У нее было огромное количество имен, и все они подтверждали ее неземную красоту. По легенде Рати стала причиной самоубийства бога Брахмы, своего отца, который возжелал ее, но не смог получить. После этого сама Рати сразу покончила с собой, Но вскоре они оба быстро воскресли. Известна Рати и тем, что заставила Шиву Разрушителя снова влюбиться после того, как тот ушёл в аскезу после смерти первой жены.
Ошун (Западная Африка)
Богиня красоты и любви Ошун.
Богиня красоты и любви Ошун чрезвычайно популярна среди западноафриканских последователей религии йоруба. Известная своей красотой, она, как правило, изображается в виде женщины, украшенной драгоценностями, хотя иногда ее изображают и как русалку. Из-за своей кристально чистой репутации Ошун также часто ассоциируется с пресной водой, чрезвычайно важным ресурсом для народов Западной Африки. Кроме того, она также защищает женщин и детей во время родов, а также выступает в роли защитницы от различных болезней, в частности, от оспы.
Гименей (Греция)
Греческий бог Гименей.
Бог супружеской любви Гименей был менее известным богом греческого пантеона. Он считается сыном Диониса и Афродиты. Благодаря своей красоте он пользовался огромной популярностью у женщин, но однажды полюбил ту, которая не ответила ему взаимностью. В то время, как Гименей ухаживал за ней, и его, и девушку похитили пираты. Он убил всех морских разбойников и убедил девушку стать его супругой. Их брак был настолько успешным, что он стал идеалом, к которому стремилась каждая греческая пара .
Юэ Лао (Китай)
Юэ Лао с красной нитью любви.
Юэ Лао (Лунный старец) – покровитель гетеросексуальных браков в китайской мифологии. Его считали доброжелательным божеством, соединяющим сердца мужчины и женщины красной нитью судьбы.
Фрейя (Норвегия)
Фрейя на кошачьей колеснице.
Фрейя, что переводится как "леди", известна как богиня любви и королева царства Фолькванга, куда попадали воины, погибшие в бою. При этом Фрейя была жадной, ревнивой и часто совершала зло. По легенде именно научила людей колдовству. Фрейя постоянно рыскала по Земле в поисках своего неверного мужа. В это время её слёзы превращались в красное золото. Путешествовала Фрейя на колеснице, запряженной кошками.
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