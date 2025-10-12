Как и где добывают платину в России

На российском Дальнем Востоке есть уникальный кольцевой горный хребет, но его почти невозможно посетить в качестве туриста.



Массив Кондёр в Хабаровском крае имеет почти идеальную форму кольца, если смотреть сверху. Это единственный в мире круговой горный хребет, и удивительно, что он имеет естественное происхождение, иными словами, не вулкан или метеоритный кратер.

Хотя здесь, безусловно, очень живописно, он не стал туристической достопримечательностью. Суровый климат, вероятно, является фактором, но есть и другая важная причина. Внутри 8-километрового кольца без камней, лишенного растительности, находится самое большое в мире месторождение одного из самых редких драгоценных металлов на Земле, аллювиальной платины, а также различных других драгоценных металлов и минералов. (Россия является вторым по величине добытчиком платины после Южной Африки и имеет крупнейшие рудники на Урале, на полуострове Таймыр и в массиве Кондьор).Первоначально здесь добывалось золото в 1970-х годах, но исследователи также регулярно находили платину в месторождениях реки Кондёр. Оказалось, что источник платины был недалеко . Добыча платины началась в 1984 году, и с тех пор работники Амурской артели , местной разведывательной ассоциации и части российской компании Platinum Holding Group находили самородки весом от 1,5 до 3,5. Всего с начала разработки месторождения здесь было добыто 100 тонн этого высокоценного металла.Так выглядит добытая платина перед отправкой на очистительный завод для очистки от примесей. Желтые зерна — это частицы «ассоциированного» золота.Помимо платины, есть другие металлы из платиновой группы, а также небольшая примесь железа и титана. Извлечение аллювиальной платины с помощью шлифовальной машины. Платиносодержащий материал подается в приемный лоток «большого сита», где он разбивается и промывается потоком воды. Более легкий материал выбрасывается, а мелкие тяжелые частицы остаются . Посторонний не смог бы попасть сюда, но аэропорт Уоргалан был построен в 2014 году для работников артеля, которые приезжают сюда на работу. Исследователи живут в специально построенном поселении, в котором помимо общежитий есть пункт первой помощи, тренажерный зал, баня и столовая. В любое время здесь проживает около 800 человек.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: