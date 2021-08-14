11 ошибок, которые совершают при готовке с чесноком любители остренького

Чеснок – это фантастическая приправа. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Любой повар скажет, что чеснок - это приправа богов. Универсальный, простой в использовании и очень вкусный, он украсит почти любое блюдо. Его применяют при простуде, в качестве тонизирующего вещества при усталости. Но чаще всего это все же вкуснейшая еда, требующая, тем не менее, трепетного отношения. Им нельзя злоупотреблять, а при неправильном применении он просто испортит ужин. Итак, какие ошибки люди совершают, используя чеснок.
1. Тщательно выбирайте чеснок
Свежий чеснок выглядит прекрасно. /Фото: womanistka.ru
Если вы покупаете свежий чеснок, убедитесь, что он действительно таков. Если дело происходит не в сезон, скорее всего в магазин он попал из хранилища, и о свежести тут говорить сложно. Проверьте каждую головку на предмет гнили и плесени: слегка сожмите, чтобы убедиться, что она твердая, упругая, а не сухая или слишком мягкая. В принципе, если чеснок выглядит плохо, значит, он действительно такой, и брать его не нужно. Это очень просто.
2. Храните чеснок правильно
Очищенный чеснок лучше хранить в холодильнике в герметичной таре. /Фото: i.pinimg.com
Неправильное хранение чеснока – самая распространенная ошибка, которую допускают люди. Если вы будете держать его в нужном месте, он не потеряет свои лечебные свойства и вкус, останется свежим в течение нескольких месяцев. Чеснок нового урожая лучше всего использовать как можно быстрее. Сушеный следует хранить при комнатной температуре в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении. Можно положить в бумажный пакет или сетку. Если вы измельчили свежие дольки, поместите их в герметичный контейнер и поставьте в холодильник. Но что никогда нельзя делать – это замораживать этот дар природы!
3. Чистите чеснок правильно
Чистить зубчики – непростая задача. /Фото: img.wonderhowto.com
Чистка чеснока никогда не бывает приятной. Это неудобно, липко и долго. Но есть два простых способа, которые помогут вам. Первый заключается в том, чтобы положить головку на разделочную доску, установить на ней нож плоской стороной и надавить рукой вниз. В результате кожу можно будет снять с небольшим усилием. Второй метод еще интереснее: поместите зубчики в банку с крышкой. Затем как можно сильнее потрясите емкость в течение 20 секунд. Откройте ее, и вы поймете, что теперь снять кожуру гораздо проще.
4. Непоследовательное измельчение
Нарезайте чеснок ровными ломтиками. /Фото: haudigprosaccdrop.blob.core.windows.net
Нарезка чеснока - не самый сложный процесс в мире, но и тут ошибки случаются. Например, вы знаете, что ломтики, на которые вы делите зубчики, должны быть одинакового размера? В этом случае они равномерно прожарятся и не сгорят. Не стоит делать кусочки разной формы по той же причине.
5. Не покупайте чесночный пресс
Чесночный пресс портит вкус еды. /Фото: i.ytimg.com
Покупка чесночного пресса - заманчивая идея. Но именно превращение чеснока в кашу и приносит проблемы – он не должен быть непонятной массой. Лучше мелко нарезать, чтобы придать мягкий вкус, тогда как прессовка только подчеркивает агрессивность и едкость. Кроме того, давленный продукт может легко сгорать, что делает его пригодным для использования в соусах, не требующих варки, но практически бесполезным в иных случаях. Вам все еще нужен пресс?
6. Не добавляйте чеснок слишком рано
Добавлять чеснок лучше позже, чем раньше. /Фото: smachno.ua
Только начали готовить? Не трогайте чеснок, так как добавив его слишком рано, вы можете испортить все. Он пригорает мгновенно. Крайне важно, чтобы вы не добавляли эту вкусную приправу в сковороду, по крайней мере, до середины процесса приготовления жареного или тушеного блюда. Если сомневаетесь, добавляйте позже. Не стоит бояться, что он не будет готов – обычно этого не происходит, кроме того, сырой вариант очень полезен.
7. Не готовьте чеснок на сильном огне
Сильный огонь – не для чеснока. /Фото: ak5.picdn.net
Вы не должны готовить этот ароматный продукт на сильном огне: лучше начинать с низкой температуры и постепенно увеличивать ее по мере необходимости. Если вы не будете соблюдать это правило, после остывания посуды чеснок будет слишком хрустящим и его вкус разочарует вас. Следите внимательно: когда ломтики начнут становиться золотисто-коричневыми, убавьте огонь и добавьте остальные ингредиенты. Как только пахучие кусочки окажутся изолированными от горячего масла (спрятанными в овощах или размешанными в соусе), можно снова включить огонь. Это правило работает и для духовки.
8. Не пугайтесь синего цвета
Синий или зеленый чеснок безопасен. /Фото: prodachnika.com
Если вы обнаружите, что ваш чеснок стал синим или зеленым, не пугайтесь. Сера, содержащаяся в нем, реагирует с медью (она может быть в воде, сливочном масле, лимонном соке) и, благодаря ферментам образуется сульфат меди. Это и объясняет синеватый оттенок. Это не страшно. Зеленым старый чеснок может стать из-за химических прекурсоров. Возможно, он слишком долго лежал нарезанным перед приготовлением, либо вы готовили его вместе с луком, или добавляли кислоту в состав блюда.
9. Как не обжигать рот чесноком
Микроволновка или бланширование помогут смягчить вкус чеснока. /Фото: gotovim-edim.ru
Чтобы смягчить чеснок, есть три метода: бланширование в молоке, в воде, микроволновая печь. Хотя первые два способа используют уже много веков, микроволновка победила из-за простоты: готовьте в ней зубчики в течение двух-трех минут, пока они не станут теплыми на ощупь, но не позволяйте им свариться. В итоге вы должны получить чесночок с более мягким вкусом, который идеально сочетается с холодными блюдами.
10. Не надо есть ростки
Проростки чеснока лучше удалить. /Фото: static8.depositphotos.com
Маленькие ростки чеснока безвредны, но не нужны для приготовления пищи. Если овощ молодой, то они бледные и мягкие, не влияющие на вкус. Но через некоторое время становятся ярко зелеными и начинают горчить. Случайно положите такой проросток при готовке, и вы все испортите.
11. Не покупайте полуфабрикаты или готовые продукты с чесноком
Полуфабрикаты не нужны. /Фото: profoodworld.com
Некоторые исследования показали, что свежий чеснок содержит более высокий уровень аллицина, ингредиента, который предотвращает образование тромбов и бактериальных инфекций. Поэтому, если вы едите продукты с такой приправой, которые поставляются в расфасованном виде и были приготовлены несколько дней (или недель) назад, вы не получаете никакой пользы для здоровья. По той же причине не стоит запасаться ароматным консервированным чесночком.
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