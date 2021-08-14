11 ошибок, которые совершают при готовке с чесноком любители остренького

Чеснок – это фантастическая приправа. /Фото: avatars.mds.yandex.net

1. Тщательно выбирайте чеснок

Свежий чеснок выглядит прекрасно. /Фото: womanistka.ru

2. Храните чеснок правильно

Очищенный чеснок лучше хранить в холодильнике в герметичной таре. /Фото: i.pinimg.com

3. Чистите чеснок правильно

Чистить зубчики – непростая задача. /Фото: img.wonderhowto.com

4. Непоследовательное измельчение

Нарезайте чеснок ровными ломтиками. /Фото: haudigprosaccdrop.blob.core.windows.net

5. Не покупайте чесночный пресс

Чесночный пресс портит вкус еды. /Фото: i.ytimg.com

6. Не добавляйте чеснок слишком рано

Добавлять чеснок лучше позже, чем раньше. /Фото: smachno.ua

7. Не готовьте чеснок на сильном огне

Сильный огонь – не для чеснока. /Фото: ak5.picdn.net

8. Не пугайтесь синего цвета

Синий или зеленый чеснок безопасен. /Фото: prodachnika.com

9. Как не обжигать рот чесноком

Микроволновка или бланширование помогут смягчить вкус чеснока. /Фото: gotovim-edim.ru

10. Не надо есть ростки

Проростки чеснока лучше удалить. /Фото: static8.depositphotos.com

11. Не покупайте полуфабрикаты или готовые продукты с чесноком

Полуфабрикаты не нужны. /Фото: profoodworld.com