Поэтическая шляпа: В чем заключается секрет знаменитого вьетнамского головного убора

Согласно легенде, коническую шляпу вьетнамцам подарила богиня / Фото: zefirka.net

Мифическая богиня укрыла земли от постоянных дождей и обучила людей земледелию / Фото: tnuva.ru

Жители Вьетнама научились делать Non La из подручных материалов / Фото: hanoilocaltour.com

Незамысловатая на первый взгляд Нон Ла имеет свои секреты в изготовлении / Фото: Pinterest

1. Ручная работа

Нон Ла изготавливаются только вручную, их производством могут заниматься целые деревни / Фото: nationalgeographic.com

2. Шестнадцать колец

Каркас классических вьетнамских головных уборов состоит строго из шестнадцати колец / Фото: vietfuntravel.com

3. Поэтическая шляпа

Коническая поэтическая шляпа Non Bai Tho, в отличие от классических вариантов, содержит сюрприз / Фото: en.baobacgiang.com.vn

Нон Ла не утратили свою популярность и сегодня, шляпы с удовольствием носят деревенские и городские жители / Фото: divo-ra.blogspot.com