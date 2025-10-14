Советские реалии, которые раньше были почти в каждом дворе, а теперь их почти не увидеть

В современных дворах постсоветских стран мало что напоминает вторую половину 20 века сейчас. Неизменными остались только кошки. Данный ностальгический материал покажет 7 элементов двора, которые при СССР были чем-то самим собой разумеющимся, а сейчас встречаются в одном дворе на пару сотен.
1. Белье на веревках
В советских дворах было принято сушить бельё на веревках. Как правило, оно оставалось целёхоньким. Лихие девяностые разрушили эту традицию, когда во времена дефицита ночью крали ваши трусы и простыни. Автору данного материала посчастливилось найти современный двор, где сушить бельё на веревке всё ещё не боятся.
2. Дворовые турниры в домино
Забивание козла.
Дворовые турниры в домино были так же популярны среди местных жителей, как сейчас реалити-шоу. Так просто - костяшка к костяшке, вылетают они из зажатых ладошек игроков, из пластмассовой коробочки той же самой игры и с сухим стуком ложатся к черному хвостику на столике. «Рыба!» - кричит игрок. Турниры сопровождались раскуриванием «Беломора», «Астры». Белые шляпы на смуглых лицах, сандалии на ногах, папироска в пожелтевших зубах и, конечно же, задушевный разговор... или жаркий спор!
3. Автомобили-призраки
Автомобиль-призрак, заваленный хламом. / Фото: Дина Тацоха
В советских дворах никого не удивила бы машина без колес, которая служила сараем - местом для складирования хлама. Сейчас это преследуется по закону. Каково же было удивление вашей покорной слуги, когда удалось запечатлеть такую машину-склад недалеко от центрального рынка областного центра.
4. Балконы с отдельным входом с ведущими на них лестницами
Ну чисто Одесса! / Фото: Дина Тацоха
Сейчас так редко можно встретить сохранившееся здание начала 20 века, в котором имеются отдельные входы на балконах второго этажа, к которым ведут лестницы. Когда в середине нулевых снималась экранизация «Золотого телёнка» с Олегом Меньшиковым в главной роли, кинопроизводители выбрали местом съемок Одессу, потому что там сохранилось максимальное количество домов с такими балконами.
5. Фонари начала 20 века
Столетний фонарь. / Фото: Дина Тацоха
Однажды вашу покорную слугу подвозили на машине до дома, и водитель бросил реплку: «Ого, этому фонарю сто лет!» «Да вполне себе обычный фонарь», - был дан ответ. Но фонарю и в самом деле оказалось сто лет. Часто они уже не светят, но спасибо коммунальным службам за то, что не убрали их в каждом тысячном дворе и тем самым помогают нам побыть рядом с прошлым.
6. Сараи в виде отдельных кирпичных построек с треугольной крышей
Что за загадочная постройка?! / Фото: Дина Тацоха
Такое ощущение, что тут какой-то маньяк удерживает женщин годами. Но на самом деле это все лишь столетний отдельно стоящий сарай. Сейчас такие почти не встретишь. Но в историческом центре города вашей покорной слуге посчастливилось запечатлеть такую редкость. Стоило бы повесить табличку об исторической ценности, на наш взгляд.
7. Окна кухонек на первом этаже без решёток и с занавешенной нижней частью от посторонних глаз
Неужели такие окна ещё есть? Да. / Фото: Дина Тацоха
Боже, неужели за этими окнами кто-то живёт? Да, там живут люди, потому что слышатся звук телевизора и тихие голоса пенсионеров, а невероятно аппетитный запах варящегося борща из этих окон заставляет остановиться рядом. И, конечно, сделать кадр на плёночный «Зенит», кадр, который ни в коем случае не нарушит ничью приватность, ведь благодаря по старинке закрытой нижней части окна мы не видим тех, кто там живёт. Истинное прошлое в настоящем.
