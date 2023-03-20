Полезная альтернатива бульонным кубикам

Не всегда есть возможность сварить бульон, так как этот процесс занимает довольно много времени. Но использование при приготовлении супов бульонных кубиков — идея не из лучших, так как такие кубики содержат огромное количество вредных ингредиентов.

Их не рекомендуется есть взрослым, а для детей они находятся под запретом. К счастью, из этой ситуации есть выход — натуральный порошок для бульона, который можно заготовить впрок и использовать по мере необходимости.





Для приготовления понадобится:



1 луковица;

4 стебля сельдерея;

1 помидор;

5 морковок;

1 лук-порей;

100 г соли.

Крупно нарежьте все ингредиенты. Измельчите овощи с помощью блендера.







Добавьте к измельченным овощам соль и хорошо перемешайте. Выложите заготовку на противень, застеленный пергаментной бумагой, тонким слоем.







Готовьте овощи в духовке при температуре 110 градусов 6-8 часов. За это время вся влага испарится. Разломайте заготовку на кусочки и измельчите их в блендере, чтобы получить удобный для использования овощной порошок.







Храните сухой овощной бульон в небольших стеклянных баночках и используйте для приготовления вкусных блюд.