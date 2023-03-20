С нами не соскучишься!

8 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...
  • Александр Стародубцев
    если это киловольты тогда вообще маразмРазница не только...
  • Алексей
    А где тут упоминаются киловатты? кВ это киловольты, киловатты обозначаются как кВт.Разница не только...

Полезная альтернатива бульонным кубикам

Не всегда есть возможность сварить бульон, так как этот процесс занимает довольно много времени. Но использование при приготовлении супов бульонных кубиков — идея не из лучших, так как такие кубики содержат огромное количество вредных ингредиентов.
Их не рекомендуется есть взрослым, а для детей они находятся под запретом. К счастью, из этой ситуации есть выход — натуральный порошок для бульона, который можно заготовить впрок и использовать по мере необходимости.
Полезная альтернатива бульонным кубикам

Для приготовления понадобится:

1 луковица;
4 стебля сельдерея;
1 помидор;
5 морковок;
1 лук-порей;
100 г соли.
Крупно нарежьте все ингредиенты. Измельчите овощи с помощью блендера.

Полезная альтернатива бульонным кубикам

Добавьте к измельченным овощам соль и хорошо перемешайте. Выложите заготовку на противень, застеленный пергаментной бумагой, тонким слоем.

Полезная альтернатива бульонным кубикам

Готовьте овощи в духовке при температуре 110 градусов 6-8 часов. За это время вся влага испарится. Разломайте заготовку на кусочки и измельчите их в блендере, чтобы получить удобный для использования овощной порошок.

Полезная альтернатива бульонным кубикам

Храните сухой овощной бульон в небольших стеклянных баночках и используйте для приготовления вкусных блюд.

Ссылка на первоисточник
кубикиБульон

Картина дня

наверх