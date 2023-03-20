Не всегда есть возможность сварить бульон, так как этот процесс занимает довольно много времени. Но использование при приготовлении супов бульонных кубиков — идея не из лучших, так как такие кубики содержат огромное количество вредных ингредиентов.
Их не рекомендуется есть взрослым, а для детей они находятся под запретом. К счастью, из этой ситуации есть выход — натуральный порошок для бульона, который можно заготовить впрок и использовать по мере необходимости.
Для приготовления понадобится:
1 луковица;
4 стебля сельдерея;
1 помидор;
5 морковок;
1 лук-порей;
100 г соли.
Крупно нарежьте все ингредиенты. Измельчите овощи с помощью блендера.
Добавьте к измельченным овощам соль и хорошо перемешайте. Выложите заготовку на противень, застеленный пергаментной бумагой, тонким слоем.
Готовьте овощи в духовке при температуре 110 градусов 6-8 часов. За это время вся влага испарится. Разломайте заготовку на кусочки и измельчите их в блендере, чтобы получить удобный для использования овощной порошок.
Храните сухой овощной бульон в небольших стеклянных баночках и используйте для приготовления вкусных блюд.
Полезная альтернатива бульонным кубикам
Не всегда есть возможность сварить бульон, так как этот процесс занимает довольно много времени. Но использование при приготовлении супов бульонных кубиков — идея не из лучших, так как такие кубики содержат огромное количество вредных ингредиентов.
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