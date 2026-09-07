Лайфхаки по обустройству пространства на кухне

Кухня — это место, где хранится множество вещей, от продуктов до посуды и разных мелочей. Поэтому порядок и функциональность этого пространства играют немаловажную роль.



Грамотная организация хранения на кухне поможет сделать место для готовки удобным и функциональным, а также сэкономит силы и время.

Открытые полки и стеллажи

Оптимизация зоны для детей

Винный стеллаж

Практичное хранение овощей в корзинах

От того, как вы расположите посуду и кухонные принадлежности зависит удобство вашей рабочей зоны. В нашей сегодняшней статье мы поделимся с вами полезными советами и лайфхаками о том, как обустроить рабочее пространство на вашей кухне. Заинтересованы? Тогда оставайтесь с нами и продолжайте читать нашу статью!Открытые полки и проволочные стеллажи обеспечивают достаточно пространства для хранения, при этом все самые необходимые кухонные принадлежности находятся под рукой. А если вы хотите создать яркий визуальный контраст, выбирайте деревянные стильные полки, которые дополнят любой интерьер.Немаловажным фактором является организация пространства и зоны для детей на кухне. Занять детей пока вы готовите ужин можно с помощью укромного кухонного хранилища для их художественных принадлежностей. Выдвижные полки и пластиковые ящики оптимизируют пространство, в результате дети смогут самостоятельно заниматься и играть, пока вы будете заняты своими делами.Такая изогнутая подставка может послужить отличным стеллажом для хранения бутылок. Благодаря специальным отсекам, бутылки надёжно закреплены и не будут скатываться.Удобное хранение пряностей в выдвижных ящикахБлагодаря хранению специй в выдвижном ящике, а не на настенной стойке, они всегда будут под рукой в нужный момент.Кроме того, вы сохраните качество и аромат приправ, если будете хранить их в тёмном месте, подальше от влаги и тепла.Сохранить свежесть таких корнеплодов, как лук и картофель дольше, можно, если хранить их в прохладном, сухом, темном месте. Удобные корзины открытого плетения обеспечивают циркуляцию воздуха, чтобы овощи оставались сухими, в то время как внутренняя часть шкафа защищает их от солнечного света.