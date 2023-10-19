Как правильно ухаживать за холодильником

Ухаживайте за холодильником правильно, чтобы он верой и правдой прослужил вам долгие годы! При уборке не рекомендуется протирать резинки (уплотнители) на дверце кухонной губкой, так как можно повредить их, вследствие чего они потеряют герметичность и эластичность.

Вместо этого воспользуйтесь прекрасным советом ниже.







Что понадобится:



1 стакан воды;



2 ст. л. уксуса 9 %;3 ст. л. любого жидкого моющего средства для посуды;



пульверизатор;



мягкая ткань.



В удобной таре соедините воду, уксус и жидкое средство для мытья посуды. Всё тщательно размешайте.







Перелейте мягкую чистящую смесь в бутылку с пульверизатором. Распылите средство на резинки холодильника, оставьте поконтактировать на 15 минут. Затем возьмите мягкую ткань и аккуратно протрите уплотнители. Такая уборка сохранит резинки в целости, при этом устранит любые загрязнения!





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