5 удачных приема для интерьера и 3 неудачных

Кухня в хрущевке редко превышает 5 квадратов, а ведь на этой площади нужно разместить плиту, мойку, холодильник, обеденный стол со стульями и еще как-то организовать хранение. Дизайнеры предлагают много разных приемов по обустройству маленькой кухни. Давайте разберемся, какие из них действительно рабочие, а какие только навредят.

Удачные приемы

Прием 1: Широкая столешница

Прием 2: Подоконник как часть столешницы

Прием 3: Шкафы до потолка

Прием 4: Встроенная техника с фасадом

Прием 5: Акцентный цвет

Неудачные приемы

Прием 1: Обеденная зона в «комплекте»

Прием 2: Открытые полки вместо шкафчиков

Прием 3: Газовая колонка под навесным шкафом

При выборе столешницы мы часто отдаем предпочтение стандартным решениям, глубиной 60 см. А ведь можно сделать ее на заказ и увеличить глубину до 80 см. На первый взгляд кажется, что это лишняя трата денег, но на деле такая рабочая поверхность оказывается очень удобной и вместительной.На ней спокойно помещается посуда, набор ножей специй и разделочных досок, банки с продуктами. Предметы не сталкиваются и не перемешиваются друг с другом, все находится на удобном расстоянии. Такая столешница не отнимает драгоценные метры, но увеличивает полезную площадь, частично решая вопрос хранения. Это именно та инвестиция, которая будет окупаться каждый день, поэтому говорим приеме четкое «Да!»Объедините рабочую поверхность с подоконником.А вы тоже держите на подоконнике комнатные цветы и не рассматриваете его как полезное место для хранения? Очень зря! У подоконников огромный потенциал, и при грамотном подходе они способны максимально оптимизировать имеющееся пространство, сделать его более эргономичным.Если речь идет о кухне, подоконник можно использовать двумя способами:• Сделать барную стойку. Она займет намного меньше места, чем полноценный обеденный стол со стульями и освободит площадь для других нужных вещей.Но учитывайте, что такой вариант не подходит для большой семьи, а также семей с детьми и пожилыми людьми – трапезничать будет максимально неудобно.• Объединить с рабочей поверхностью. Это решение более универсальное. Вы одновременно получите и дополнительное пространство для готовки/хранения, и место для завтраков на двоих. Многие хозяйки используют эту зону для хранения бытовой техники: чайника, микроволновки, тостера, кофемашины и пр. Но в этом случае важно, чтобы рядом были розетки.Не потеряйте полезное пространствоСтандартные кухонные шкафчики обычно не превышают высоту 70 см, но в этом случае между ними и потолком остается свободное пространство. Как итог – верхушка шкафов пылится, полезная площадь, которую можно было бы задействовать для хранения, пропадает.Решить проблему поможет высокий гарнитур в потолок. Он добавит примерно 30% места для хранения и избавит вас от скопления пыли. Главный минус – цена. Готовые стандартные гарнитуры стоят гораздо дешевле, чем мебель на заказ, но если вы хотите, чтобы маленькая кухня была удобной и соответствовала всем вашим требованиям, лучше переплатить еще на этапе ремонта.Поверьте: вы будете благодарить себя каждый день за то, что добавили денег и сделали гарнитур по индивидуальному проекту в соответствии с возможностями вашей кухни.Спрячьте холодильник за дверцей шкафаЕще одно дорогостоящее решение, которое избавит от многих проблем в дальнейшем. Если скрыть холодильник, посудомойку, стиральную машину за кухонным фасадом, она не будет бросаться в глаза, создавать визуальный шум и портить общий интерьер кухни. В итоге комната выглядит спокойнее, лаконичнее и просторнее. Такой лайфхак работает на любой кухне, но на миниатюрной в хрущевке – лучше всего.Добавьте цвета в интерьер кухниИз-за того, что кухня в хрущевке маленькая, ее часто оформляют в светлых оттенках. С одной стороны, это правильно – при таком раскладе комната действительно выглядит больше. С другой стороны, интерьер, в котором нет изюминки, смотрится плоско и скучно, появляется ощущение, что вы находитесь в больничной палате.Чтобы сохранить визуальную легкость, но при этом добавить комнате глубину, динамику и стиль, добавьте один акцентный цвет. Например, можно поставить яркие стулья вокруг стола, сделать контрастный фартук, повесить шторы с лаконичным принтом. Оттенок лучше выбирать не слишком активный, например, оливковый, пыльно-голубой или терракотовый. Они не утомят вас через несколько месяцев и долгое время будут в тренде.Вместо прямоугольного стола купите круглыйВ мебельных магазинах часто предлагают приобрести для маленькой кухни раскладной стол с двумя стульями. Цельный гарнитур, конечно, избавляет от мук выбора и вопросов «как будет сочетаться деревянный стол с мягкими стульями», но на деле он оказывается абсолютно непрактичным. Стол вы не будете раскладывать, потому что он будет мешать проходу, а мест для сидений не хватит. Гораздо уместнее в хрущевке будет небольшой круглый стол на четверых, который в любой момент можно будет подвинуть, и табуреты.На открытых полках нужно постоянно поддерживать порядокВ блогах открытые полки выглядят очень стильно и красиво. Но давайте будем честными: вы не будете каждый день протирать на них пыль и выставлять все баночки под линеечку. В итоге полки будут создавать визуальный шум, а их содержимое придется регулярно мыть от жирных пятен и капель воды. Закрытые шкафы – более практичное решение.Есть риск пожарной безопасности.В советских кухнях это решение выбирали за неимением других вариантов, но в современных можно найти другое место для газовой колонки. Например, вы можете вынести ее в коридор или вообще перейти на электронагреватель воды. Если шкаф будет висеть над колонкой, появится пожарный риск.