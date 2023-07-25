Черепа с узорами и другие загадки древнего турецкого города Гобекли-Тепе

Гобекли-Тепе в иллюстрации худ. Фернандо Баптиста, National Geographic

1. Масштабы строительства вызывают лишь догадки

Храмовый комплекс расположен на Юго-Востоке современной Турции. /Фото:arktal.livejournal.com

2. Что случилось с городом?

Гигантский храмовый комплекс зачем-то засыпали землей. /Фото:blogspot.com

3. Есть ли аналоги древнее?

Многие ученые считают Иерихон более молодым. /Фото:geographyofrussia.com

4. Черепа с узорами

Черепа со странными насечками. /Фото:

5. Родоначальник оседлости?

Здесь человечество перешло к оседлости. /Фото:urfadegisim.com

6. Странные столбы

Столбы как предметы культа. /Фото: Dion Good

7. «Портреты» диких зверей.

Динозавры или утки? /Фото: Dian Good

Множество животных, птиц, насекомых/ Они переданы необычайно реалистично. /Фото: Dian Good

8. Удивительные умения «первобытных» людей

Профессор К. Шмидт (1953-2014) был уверен, что данное строение слишком масштабно для людей каменного века и требовало наличия как минимум полтысячи строителей. /Фото:blogspot.com

9. Прообраз иероглифов

Возможно, здесь зарождалась древняя письменность. /Фото: Dian Good

10. Летопись планетарной катастрофы?