Кто такие загадочные низкорослые пигмеи и как они живут в самом сердце Африки

Одним из самых загадочных народов африканского континента являются пигмеи. Строго говоря, это даже не один народ, а целая группа, состоящая из множества племен, далеко не всегда родственных друг другу. Так или иначе про пигмеев слышал каждый. Ведь они одни из самых низкорослых людей на планете Земля.
Африка – удивительное место, не только с точки зрения природы, но и с точки зрения общества. Центральная ее часть является одним из немногих мест на планете, где современная цивилизация граничит фактически с первобытной дикостью. Безусловно, далеко не все сохранившиеся племена Африки – это благородные дикари, полностью оторванные от цивилизации. С каждым годом племена все сильнее инкорпорируются в современное общество. Впрочем в отдельных уголках континента находятся небольшие общественные группы, которые живут натурально как в каменном веке. Однако, они как правило слишком сильно изолированы от всего остального мира чаще всего при помощи непроходимых гор или джунглей.
Пигмеи – это группа низкорослых негроидов, проживающая в центральной Африке. Преимущественно они населяют экваториальные леса Африки. Там пигмеи живут небольшими стоянками и занимаются главным образом охотой и собирательством. Каждый новый сезон племя община переходит на новое место. Племена «людей величиной с кулак» встречаются в Республике Конго, Камеруне, Габоне и Центрально-Африканской Республике, Руанде, Бурунди, Танзании, а также в некоторых других странах.
Самой большой загадкой карликового народа, конечно же, является рост его представителей. Пигмеи очень редко вырастают выше 150-160 см. Они также на несколько лет быстрее созревают в половом смысле. Однако, вместе с тем и заметно меньше живут большинства людей. В том числе цивилизованных народов Африки.
Хотя современная цивилизация дотянулась до пигмеев, эти люди фактически ведут первобытный образ жизни охотников-собирателей. Дары леса племена меняют у оседлых куда более цивилизованных соседей на табак и алкоголь, металлы, ткани, фрукты и овощи, выращенные на огороде, одежду и инструменты. Жизнь пигмея чрезвычайно опасна и сложна. Редкий пигмей-мужчина доживает до 35 лет. Многие пигмеи погибают в лесах на охоте. Также у племен регулярно возникают проблемы с местными властями. Яблоком раздора в первую очередь становятся дикие животные, многие из которых находятся на грани вымирания и защищаются законом. Для пигмеев, живущих в условиях родоплеменной общины, подобные вещи значат очень мало. В том числе из-за этого власти отдельных стран прибегают к принудительному выселению охотников-кочевников со своих территорий.
Постепенно численность пигмеев сокращается. Связано это не только с естественной убылью населения из-за сложных условий жизни, но еще и с тем, что из племен все чаще уходит молодежь. Идет процесс ассимиляции, и все больше самых маленьких людей на планете уходит жить в города и деревни к более цивилизованным собратьям. Все-таки работать за зарплату оказывается гораздо проще, чем бегать с луком по лесу в одной набедренной повязке.
