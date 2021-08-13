Предсказание Хиросимы, смертный приговор от Гитлера и название для целой эпохи

1. Детская встреча с настоящим гением

2. Эренбург был гениальным литератором-самоучкой

Юный Илья Эренбург в Париже

3. Он имел недоступную для большинства свободу и огромные связи

«Когда закончится война?» Рисунок Маревны, 1916, Париж. Слева направо изображены Ривера, Модильяни и Эренбург.

Пабло Пикассо портрет И. Эренбурга, 1948 год

4. Уникальные по своей точности предсказания

5. Эпатажная внешность

6. «Убей немца»

Илья Эренбург (в центре) на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Илья Эренбург (справа) с танкистами на фронте, 1942 год

7. Автор «Оттепели»

Илья Эренбург работает над новой книгой на своей даче в Московской области