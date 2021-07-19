9 подсказок, как изменить кухню за сутки, не потратив ни копейки на новую мебель

1. Покрасьте стены

Покрасьте одну из стен ярким цветом. / Фото: dekoriko.ru

2. Обновите фасад кухонного гарнитура

Фасад шкафчиков можно обклеить самоклеящейся пленкой. / Фото: magicfix.ru

Стекла можно разрисовать обычными красками. / Фото: delajmebel.ru

3. Заново промажьте швы между плитками

Плитка будет выглядеть как новая, если вовремя промазать швы. / Фото: michelenails.com

Фартук можно покрасить в яркий зеленый цвет. / Фото: terracotta.by

4. Замените шторы

Цвет штор подбирайте в зависимости от общей цветовой гаммы кухни. / Фото: roomester.ru

Деревянные жалюзи смотрятся красиво и ненавязчиво. / Фото: mirlandshaft.ru

Яркие шторы привлекают внимание. / Фото: minskshtory.by

5. Покрасьте потолок

После побелки потолок будет выглядеть абсолютно по-другому. / Фото: rem-stroitelstvo.ru

6. Разместите на полках яркие контейнеры и посуду

Яркая посуда на открытых полках - украшение вашей кухни. / Фото: pinterest.ru

7. Поменяйте цвет мягкой мебели

Если обивка на кухонной мебели испортилась, закажите новую. / Фото: mastera.ru

8. Избавьтесь от хлама

Проверьте шкафчики - в них может быть много ненужных контейнеров, посуды и девайсов. / Фото: roda.in.ua

9. Измените освещение

Кухня должна быть хорошо освещена. / Фото: dizainmetrov.ru