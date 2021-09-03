Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова
Иногда мастер делает куклы настолько хорошо, что от этого становится немного жутковато. Одним из таких людей является россиянин Михаил Зайков.
Лица его кукол настолько реалистичны, что даже страшно видеть, как их головы держат в руках. Остается только надеяться, что они не оживут и не начнут самостоятельно мигать.
Михаил в 2009 году закончил Кубанский Государственный университет, художественно-графический факультет, специализация — скульптура. После учился в аспирантуре, параллельно работал скульптором в театре кукол в 2010-2013 гг.
В своих творениях Михаил использует полимерную глину для кукол, стеклянные глаза с ручной росписью из Германии, а также французский мохер для волос.
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