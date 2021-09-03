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Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Иногда мастер делает куклы настолько хорошо, что от этого становится немного жутковато. Одним из таких людей является россиянин Михаил Зайков.


Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Лица его кукол настолько реалистичны, что даже страшно видеть, как их головы держат в руках. Остается только надеяться, что они не оживут и не начнут самостоятельно мигать.

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Михаил в 2009 году закончил Кубанский Государственный университет, художественно-графический факультет, специализация — скульптура. После учился в аспирантуре, параллельно работал скульптором в театре кукол в 2010-2013 гг.

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

В своих творениях Михаил использует полимерную глину для кукол, стеклянные глаза с ручной росписью из Германии, а также французский мохер для волос.

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

Куклы с потрясающе реалистичными лицами от Михаила Зайкова

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