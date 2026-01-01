Как быстро убрать жвачку с ковра и устранить запах в шкафу

Если вы все еще считаете ведение домашнего хозяйства неблагодарным занятием, значит вы просто не нашли к нему правильный подход. И наша статья вам в этом поможет. Благодаря нашим бытовым секретам вести быт станет намного проще. Вы навсегда забудете про проблемы с засорами и чернильными пятнами. А прилипшая к ковру жвачка больше не вызовет у вас приступ паники.
1. Хомуты пригодятся в хозяйстве
Предотвращаем засоры с помощью хомутов.
Все-таки правы были наши бабушки, когда не выбрасывали даже самые ненужные вещи. На самом деле в хозяйстве может пригодиться абсолютно все. Даже то, что, кажется, не имеет к уборке никакого отношения. Например, пластиковые хомуты. А ведь они просто незаменимы для прочистки труб.
Если вы часто обнаруживаете в сливе застрявшие волосы, это вовсе не означает, что пришло время для стрижки. Всего-то нужно вооружиться хомутами. Возьмите один из них и сделайте на нем надрезы по диагонали. Неглубокие, всего два миллиметра. После чего следует просунуть хомут в слив и хорошенько покрутить. Далее — достать хомут и выбросить. Все волосы, что могли привести к засору, останутся на хомутке, а вы надолго забудете о засорившихся трубах.
2. Скорая помощь при засоре
Сода, соль и уксус — лучшее трио от засоров.
Если же засор уже образовался, то необходимо действовать быстро. Если этого не сделать, то помещение быстро пропитается неприятным запахом застоявшейся воды. А нам этого точно не нужно. Итак, чтобы быстро устранить засор, нам не понадобятся дорогостоящие разрекламированные средства.
Вооружитесь солью, уксусом и содой. Это трио отлично справляется со множеством задач. В том числе и с засорами. Для начала необходимо смешать соль и соду в равных пропорциях и засыпать эту смесь в слив. Далее наступает черед уксуса. Около двухсот миллилитров следует вылить в вашу раковину, после чего остается только ждать. Спустя полчаса включите горячую воду, и засор исчезнет как по волшебству.
3. Никаких чернильных пятен
Санитайзер легко избавит вашу одежду от чернил.
Многие из нас оставляют на одежде чернильные пятна. Что уж говорить про школьников. Их одежда буквально усеяна ими. И в этом нет ничего удивительного. К счастью, мы знаем, как быстро и легко от этих пятен избавиться. И поможет нам очень неординарное средство.
А именно санитайзер. У вас наверняка дома остались запасы этого средства. И вот наконец-то настал его звёздный час. Просто нанесите немного санитайзера на чернильное пятно. Лучше всего втереть гель в пятно с помощью старой зубной щетки. Так он быстрее подействует. А спустя пару минут можно постирать вещь как обычно.
4. Никаких сторонних запахов
Наполнитель для кошачьего туалета поможет устранить запахи в шкафу.
Часто в шкафу с одеждой может возникать неприятный запах. Это может связано с тем, что вы сложили непросохшую до конца вещь в шкаф. Но не спешите закупаться освежителями воздуха. С этой проблемой вполне можно справиться подручными средствами.
Просто возьмите наполнитель для кошачьего туалета. Да, вы не ослышались. Именно его следует насыпать в миску и поставить в шкаф. Дело в том, что он отлично поглощает запахи, а также лишнюю влагу из воздуха. Так вы сможете решить сразу несколько проблем. Просто попробуйте сами.
5. Спасение для вашего ковра
Обычная гигиеническая помада поможет спасти ковер.
Жвачка сама по себе несет угрозу для любого интерьера. А уж если в нем присутствуют ковры, то проблемы неизбежны. Что же делать, если жвачка залипла на ковре? Выбрасывать его? Или нести в химчистку? Вовсе нет. Всего лишь нужно воспользоваться нашим бытовым советом.
Итак, чтобы легко и быстро убрать жвачку с ковра, нужно взять обычную гигиеническую помаду. Вазелин тоже подойдет. Просто смажьте жвачку. Она станет более скользкой, и вы сможете без труда вытащить ее из ворса.
Свежие комментарии