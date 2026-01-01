Как быстро убрать жвачку с ковра и устранить запах в шкафу

Если вы все еще считаете ведение домашнего хозяйства неблагодарным занятием, значит вы просто не нашли к нему правильный подход. И наша статья вам в этом поможет. Благодаря нашим бытовым секретам вести быт станет намного проще. Вы навсегда забудете про проблемы с засорами и чернильными пятнами. А прилипшая к ковру жвачка больше не вызовет у вас приступ паники.

1. Хомуты пригодятся в хозяйстве

2. Скорая помощь при засоре

3. Никаких чернильных пятен

4. Никаких сторонних запахов

5. Спасение для вашего ковра

Просто следуйте нашим советам, и быт станет легким, как никогда раньше.Предотвращаем засоры с помощью хомутов.Все-таки правы были наши бабушки, когда не выбрасывали даже самые ненужные вещи. На самом деле в хозяйстве может пригодиться абсолютно все. Даже то, что, кажется, не имеет к уборке никакого отношения. Например, пластиковые хомуты. А ведь они просто незаменимы для прочистки труб.Если вы часто обнаруживаете в сливе застрявшие волосы, это вовсе не означает, что пришло время для стрижки. Всего-то нужно вооружиться хомутами. Возьмите один из них и сделайте на нем надрезы по диагонали. Неглубокие, всего два миллиметра. После чего следует просунуть хомут в слив и хорошенько покрутить. Далее — достать хомут и выбросить. Все волосы, что могли привести к засору, останутся на хомутке, а вы надолго забудете о засорившихся трубах.Сода, соль и уксус — лучшее трио от засоров.Если же засор уже образовался, то необходимо действовать быстро. Если этого не сделать, то помещение быстро пропитается неприятным запахом застоявшейся воды. А нам этого точно не нужно. Итак, чтобы быстро устранить засор, нам не понадобятся дорогостоящие разрекламированные средства.Все, что нам пригодится, наверняка найдется у вас в доме.Вооружитесь солью, уксусом и содой. Это трио отлично справляется со множеством задач. В том числе и с засорами. Для начала необходимо смешать соль и соду в равных пропорциях и засыпать эту смесь в слив. Далее наступает черед уксуса. Около двухсот миллилитров следует вылить в вашу раковину, после чего остается только ждать. Спустя полчаса включите горячую воду, и засор исчезнет как по волшебству.Санитайзер легко избавит вашу одежду от чернил.Многие из нас оставляют на одежде чернильные пятна. Что уж говорить про школьников. Их одежда буквально усеяна ими. И в этом нет ничего удивительного. К счастью, мы знаем, как быстро и легко от этих пятен избавиться. И поможет нам очень неординарное средство.А именно санитайзер. У вас наверняка дома остались запасы этого средства. И вот наконец-то настал его звёздный час. Просто нанесите немного санитайзера на чернильное пятно. Лучше всего втереть гель в пятно с помощью старой зубной щетки. Так он быстрее подействует. А спустя пару минут можно постирать вещь как обычно.Наполнитель для кошачьего туалета поможет устранить запахи в шкафу.Часто в шкафу с одеждой может возникать неприятный запах. Это может связано с тем, что вы сложили непросохшую до конца вещь в шкаф. Но не спешите закупаться освежителями воздуха. С этой проблемой вполне можно справиться подручными средствами.Просто возьмите наполнитель для кошачьего туалета. Да, вы не ослышались. Именно его следует насыпать в миску и поставить в шкаф. Дело в том, что он отлично поглощает запахи, а также лишнюю влагу из воздуха. Так вы сможете решить сразу несколько проблем. Просто попробуйте сами.Обычная гигиеническая помада поможет спасти ковер.Жвачка сама по себе несет угрозу для любого интерьера. А уж если в нем присутствуют ковры, то проблемы неизбежны. Что же делать, если жвачка залипла на ковре? Выбрасывать его? Или нести в химчистку? Вовсе нет. Всего лишь нужно воспользоваться нашим бытовым советом.Итак, чтобы легко и быстро убрать жвачку с ковра, нужно взять обычную гигиеническую помаду. Вазелин тоже подойдет. Просто смажьте жвачку. Она станет более скользкой, и вы сможете без труда вытащить ее из ворса.