Желтая разметка: зачем нужны эти линии и какая ответственность за пренебрежение ими

В правилах дорожного движения нет ничего, что было бы сделано просто так или для красоты. Особенно, когда речь заходит о дорожной разметке. На секундочку, именно она является самым действенным инструментом регулировки отношений между автомобилистами и пешеходами. Особое место в правилах сегодня занимает желтая разметка. Есть три схемы, в которых желтый цвет используется в качестве обязательного. Еще в одной – желтый цвет является рекомендуемым. О чем же идет речь.
1. Одинарная желтая сплошная линия
Вот такая полоса. /Фото: smi2.ru.
Желтая сплошная одинарная – это дорожная разметка 1.4. Наносится такая на край проезжей части. Может быть нанесена на саму дорогу, на бордюр или даже на край тротуара. Обозначает данная линия запрет на остановку-стоянку транспортных средств. В ряде случаев разметка может «усиливаться» установкой знака 3.27 «Остановка запрещена» (в этом случае знак действует до тех пор, пока не кончится желтая разметка). Единственное исключение из запрета разметки – это остановка специального автотранспорта.
Ответственность: нарушение запрета желтой сплошной карается штрафом 1500-3000 тысяч рублей и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.
2. Одинарная желтая прерывистая линия
Все чаще используется. /Фото: vk.com.
Желтая прерывистая – это дорожная разметка 1.10. Наносится она точно также, как и описанная выше разметка 1.4. Данное обозначение категорически запрещает стоянку транспортного средства, но при этом допускает его остановку. Это означает, что водитель имеет право находится в зоне желтой прерывистой линии не более 5 минут. Исключение составляют случаи, когда из ТС осуществляется посадка-высадка пассажиров, а также загрузка-разгрузка грузов и они заняли уже более 5 минут. Данная разметка может использоваться вместе со знаком 3.28 «Стоянка запрещена». Знак в таком случае действует до конца разметки.
Ответственность: за нарушение правил стоянки штраф от 1000-3000 тысяч рублей с конфискацией авто на штрафстоянку. За непредоставление преимущества машине, выезжающей с 1.10 – штраф в 500 рублей.
3. Одинарная желтая ломанная линия (зигзаг)
Вот такая линия. /Фото: tagilka.ru.
Желтый зигзаг правильно называется дорожной разметкой 1.17. Обозначает она зону остановки маршрутных транспортных средств, а также стоянку легковых такси. Все посторонние ТС не имеют права останавливаться и парковаться на разметке, а также в 15 метрах до ее начала и после ее окончания. Из последнего пункта допускаются исключения, а именно – посадка-высадка и загрузка-разгрузка ТС, при условии, что оно не составляет помехи такси и маршрутным средствам. Также в зоне действия «зигзага» запрещено осуществлять разворот и движение задним ходом. Транспорт, выезжающий с разметки, соответственно имеет преимущество.
Ответственность: за неправильную парковку или остановку штрафы от 1000 до 3000 рублей. За непредоставление преимущества – штраф от 500 рублей.
4. Желтая «зебра»
Точно такая же зебра. /Фото: ok.ru.
Желтые полосы на «зебре» являются необязательным, но желательным средством, которое используется в качестве улучшения видимости дорожной разметки. В правилах имеет номер 1.14. Правила, которые действуют в отношении желтой «зебры» для пешеходов, ничем не отличаются от правил, действующих в отношении обычной разметки, без желтых полос.
Ответственность: за нарушение правил стоянки и остановки на «зебре» штраф от 1000 до 3000 рублей. За нарушение правил обгона и разворота на «зебре» - штраф 500 рублей. За непредоставление преимущества пешеходам – штраф 1500 рублей. За нарушение правил обгона на данной разметке – штраф 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении лишение прав составляет уже 12 месяцев.
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