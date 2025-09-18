Персональный вертолёт: как появился и почему не пошёл в серию одноместный аэроцикл

В середине двадцатого столетия, когда гонка вооружений была в самом разгаре, обе сверхдержавы разрабатывали самые разные концепты, чтобы обогнать идеологического противника. И часто они становились результатом не только практической необходимостью или актуальностью, но и фантазией их авторов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что однажды американские инженеры спроектировали одноместный вертолёт, который мог управляться практически любым человеком.
История этого необычного транспортного средства началась в середине ХХ столетия, когда Чарльзом Х. Циммерманом, сотрудником Национального консультативного комитета по аэронавтике, более известного как NACA, была разработана нестандартная система управления винтокрылым аппаратом. Суть её заключалась в том, что при размещении несущих винтов на днище машины, пилот получал возможность управлять ею путём одного только смещения его веса, а поддерживаться в стабильном положении - с помощью действия его естественных рефлексов. Это явление известно как кинестетический контроль, а увидеть его в повседневной жизни можно, к примеру, при езде на велосипеде.
Современная компьютерная модель концепта одноместного вертолёта. /Фото: simpleplanes.com
Самая главная особенность применения этой концепции заключалась в том, что управлять таким летательным аппаратом сможет не только профессиональный пилот, но и практически любой человек, так как особого узкоспециального обучения в данном случае не потребуется. Результаты первых испытаний NACA в рамках разработки этого проекта продемонстрировали жизнеспособность идеи, поэтому заказ на построение соответствующей машины получил целый ряд авиастроительных компаний, среди которых была и de Lackner Helicopters.
Предполагалось, что персональным вертолётом мог управляться почти любой. /Фото: worthpoint.com
В конечном итоге специалисты de Lackner Helicopters предложили концепт одноместной летающей платформы, которая получила название «DH-4». Аппарат представлял собой крестообразную раму, на которой стоял пилот. Система ремней безопасности закрепляла на платформе не только единственного члена экипажа, но и силовую установку, которой был подвесной мотор производства Mercury Marine. У аппарата также было шасси и даже специальный поплавок по середине, который добавлял ему функционал амфибии.
Конструкция аэроцикла даже внешне представляла интерес. /Фото: yimg.com
Планировалось, что в случае ухода на массовое производство DH-4 получит возможность транспортировать также до 120 фунтов, 54 килограмм груза, либо на него можно было бы установить вспомогательный топливный бак на 19 литров - это позволило бы увеличить дальность полета до 80 километров. Когда за испытания прототипа взялись специалисты армии США, он вначале получил обозначение YHO-2, а позднее его переименовали в HZ-1 «Аэроцикл», а в функционале было отмечено «персональный вертолёт».
Ход разработки необычного летательного аппарата освещался в СМИ. /Фото: warhistoryonline.com
Свой первый испытательный полет на привязи одноместный аэроцикл совершил 22 ноября 1954 года, а первый свободный полет - в январе 1955 года. В общей сложности первый этап испытаний состоял из 160 полетов, и результаты этих проверок было довольно перспективными. Поэтому de Lackner Helicopters получили заказ на дюжину экземпляров этого типа вертолёта. В то время предполагалось, что «персональный вертолёт» будет использоваться для разведки, а также служить транспортом, причём в примерно том же смысле, в котором в прошлом применялась кавалерия.
Сегодня аэроцикл можно увидеть только в музее. /Фото: warhistoryonline.com
В 1956 году программа испытаний возобновилась и была перенесена в Форт-Юстис, штат Вирджиния. И вот там стали проявляться все недостатки машины, которые ранее не считались чем-то критическим. Так, несмотря на то, что множество испытателей утверждали, что научиться управлять HZ-1 «Аэроцикл» можно менее чем за полчаса, пилотирование всё-таки было труднее, чем представлялось. Кроме того, проблемы возникали и с лопастями, которые буквально поднимали и «собирали» в себя камни и мусор. Не обошлось и без аварий: их произошло, как минимум, две, и обе из-за роторов, которые вращались в разные стороны и попросту выводили из строя друг друга. Выявленные при испытаниях в аэродинамической трубе недостатки, но при этом невозможность определить их причину стали последней каплей - проект «персонального вертолёта» был закрыт.
