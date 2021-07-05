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Никогда не поздно

Непальский дед Дурга Ками расчесывает свою белую бороду, надевает школьную форму и, опираясь на трость, медленно идет на занятия. В детстве ему не удалось закончить школу, но, как оказалось, это сделать никогда не поздно.

Никогда не поздно

В детстве он мечтал стать учителем, но не смог закончить школу из-за бедности. Сейчас непальскому деду 68 лет, она отец шестерых детей и имеет восемь внуков. А еще ходит в школу 6 дней в неделю, чтобы завершить своё обучение. Да и тоскливо дома-то сидеть. Смотрите сами…

Вот дом.

Никогда не поздно

Дед Дурга Ками живет в Сьянгджа, примерно в 250 км к западу от столицы Непала Катманду. Хотя место и живописное, сам дом выглядит «не очень».

Никогда не поздно

Внутри дома невесело. Самое время вспомнить, что в детстве не закончил школу.

Никогда не поздно

Поэтому расчесываем седую бороду

Никогда не поздно

Чистим зубы…

Никогда не поздно

Достаем школьную форму

Никогда не поздно

Никогда не поздно

К учебе готов.

Никогда не поздно

Достаем трость и начинаем поход в школу. 6 раз в неделю.

Никогда не поздно

Одноклассники по пути в школу.

Никогда не поздно

Одноклассники.

Никогда не поздно

В 68 лет обучение дается непросто, но более молодые помогают.

Никогда не поздно

Тут намного веселей, чем дома. Кстати, учится дед в 10 классе. Несмотря на разницу в возрасте, он участвует во всех «школьных делах», например, играет со всеми в волейбол.

Никогда не поздно

Учитель и ученик.

Никогда не поздно

Дед и ученики разных классов у дверей школы.

Никогда не поздно

В классе 20 учеников, которые называют Дургу Ками отцом.



Никогда не поздно

В школе идет урок.

Никогда не поздно

Никогда не поздно закончить начатое. Непал, 5 июня 2016.

Никогда не поздно

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