Душевные портреты собак, после просмотра которых обязательно захочется завести дома пса

1. «Идеальное путешествие»

Кристина Квапилова (Kristyna Kvapilova) – 21-летний фотограф из Чехии - считает, что нет вернее друга, чем собака.

2. «Мой любимый Чарли!»

Не удивительно, что свое свободное время Кристина Квапилова проводит в путешествиях вместе с лучшим другом – красивой австралийской овчаркой Чарли.

3. «Навстречу приключениям!»

Парочка авантюристов всегда готова к приключениям и неустанно исследуют интересные места по всему миру с верной камерой Сanon 5D Mark IV в руках.

4. «Искатели приключений»

Своего любимого пса Чарли молодой фотограф считает не только самой лучшей моделью, но и личным учителем.

5. «Игра в прятки»

Чешский фотограф говорит, что выбрала профессию именно благодаря своему питомцу, который смог ее многому научить.

6. «Взгляд с высоты»

Австралийская овчарка, которую фотограф считает прирожденной профессиональной моделью – главный герой потрясающих снимков Кристины Квапиловой

7. «Там, где цветут цветы…»

На восхитительных снимках Кристины пес Чарли в полной мере наслаждается путешествием с любимой хозяйкой.

8. «Фантастическая четверка»

Молодой фотограф из Чехии очень любит собак, поэтому специализируется на съемках именно этих домашних животных всех пород и возрастов.

9. «Воскресное купание»

В своих работах Кристина старается на просто запечатлеть портрет домашнего питомца, но и передать его настроение и личность.

10. «Лучший рассказчик»

На снимках молодого чешского фотографа собаки выглядят естественными, очаровательными и забавными.

11. «Малыш корги»

Талантливый фотограф-самоучка делится великолепными снимками домашних питомцев на своей страничке в Instagram, к которой присоединилось более 18 тысяч подписчиков.

12. «Необычная дружба»

Кристина Квапилова старается запечатлеть как можно больше восхитительных фотографий со своим любимчиком Чарли.

13. «Парочка лучших друзей»

Австралийская овчарка живет со своей хозяйкой более 7 лет, и Кристина не представляет свою жизнь без верного друга.

14. «Волшебное мгновение»

Благодаря своему таланту Кристина Квапилова создает чудесные оригинальные фотографии, от которых захватывает дух .

15. «Беги, Дин, беги!»

Удивительные и прекрасные портреты собак работы Кристины Квапиловой отражают неразрывную глубокую связь между человеком и животным .