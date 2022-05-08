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Мир символизма и сюрреализма: гениальность на грани безумия, или же безумие на грани гениальности?


Придворный шут, или тысяча лиц. Автор: Stoimen Stoilov.

Придворный шут, или тысяча лиц. Автор: Stoimen Stoilov.

 

Странные, безумные, гениальные и прекрасные – всё это о картинах современного болгарского художника Стоимена Стойлова (Stoimen Stoilov). Они воплощение сюрреализма и символизма, где свобода духа, граничащая с безумием, вызывая противоречивые мнения и споры, приковывает к себе внимание, мало кого оставляя равнодушным…

Летучая рыба. Автор: Stoimen Stoilov.

Летучая рыба. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Перевозчик. Автор: Stoimen Stoilov.

Перевозчик. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Цирк. Автор: Stoimen Stoilov.

Цирк. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Представление. Автор: Stoimen Stoilov.

Представление. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Скоротечность. Автор: Stoimen Stoilov.

Скоротечность. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Дары. Автор: Stoimen Stoilov.

Дары. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Гранатовый плод. Автор: Stoimen Stoilov.

Гранатовый плод. Автор: Stoimen Stoilov.

 

Неопределённость, символизм, хаотичность форм, мастерское сочетание реальности со сновидениями, воплощение сумасшедших мыслей в кричащих образах - всё это и многое другое визитная карточка Стоимена, которому удалось в своих работах объединить невозможное с возможным, распахнув перед зрителем дверь в интригующий мир сюрреализма. И, несмотря на всю чудовищность его творчества, оно обладает необъяснимой привлекательностью, вызывая неоднозначные чувства и эмоции. И глядя на всё это безумие, страшно даже подумать о том, а что же на тот момент творилось у автора в голове, раз он умудрился написать подобные полотна.
Но ясно одно, что там уж точно не было серости однообразных будней и банальных идей…
Прекрасная дева. Автор: Stoimen Stoilov.

Прекрасная дева. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Секрет. Автор: Stoimen Stoilov.

Секрет. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Скрипка. Автор: Stoimen Stoilov.

Скрипка. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Мелодия. Автор: Stoimen Stoilov.

Мелодия. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Любовники. Автор: Stoimen Stoilov.

Любовники. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Алхимия. Автор: Stoimen Stoilov.

Алхимия. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Игры богов. Автор: Stoimen Stoilov.

Игры богов. Автор: Stoimen Stoilov.

 
Музыкант. Автор: Stoimen Stoilov.

Музыкант. Автор: Stoimen Stoilov.

 

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Мир символизма и сюрреализма: гениальность на грани безумия, или же безумие на грани гениальности?

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Мир символизма и сюрреализма: гениальность на грани безумия, или же безумие на грани гениальности?Подписаться на мой Instagram
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