Мир символизма и сюрреализма: гениальность на грани безумия, или же безумие на грани гениальности?

Придворный шут, или тысяча лиц. Автор: Stoimen Stoilov.
Странные, безумные, гениальные и прекрасные – всё это о картинах современного болгарского художника Стоимена Стойлова (Stoimen Stoilov). Они воплощение сюрреализма и символизма, где свобода духа, граничащая с безумием, вызывая противоречивые мнения и споры, приковывает к себе внимание, мало кого оставляя равнодушным…
Летучая рыба. Автор: Stoimen Stoilov.
Перевозчик. Автор: Stoimen Stoilov.
Цирк. Автор: Stoimen Stoilov.
Представление. Автор: Stoimen Stoilov.
Скоротечность. Автор: Stoimen Stoilov.
Дары. Автор: Stoimen Stoilov.
Гранатовый плод. Автор: Stoimen Stoilov.
Неопределённость, символизм, хаотичность форм, мастерское сочетание реальности со сновидениями, воплощение сумасшедших мыслей в кричащих образах - всё это и многое другое визитная карточка Стоимена, которому удалось в своих работах объединить невозможное с возможным, распахнув перед зрителем дверь в интригующий мир сюрреализма. И, несмотря на всю чудовищность его творчества, оно обладает необъяснимой привлекательностью, вызывая неоднозначные чувства и эмоции. И глядя на всё это безумие, страшно даже подумать о том, а что же на тот момент творилось у автора в голове, раз он умудрился написать подобные полотна. Но ясно одно, что там уж точно не было серости однообразных будней и банальных идей…
Прекрасная дева. Автор: Stoimen Stoilov.
Секрет. Автор: Stoimen Stoilov.
Скрипка. Автор: Stoimen Stoilov.
Мелодия. Автор: Stoimen Stoilov.
Любовники. Автор: Stoimen Stoilov.
Алхимия. Автор: Stoimen Stoilov.
Игры богов. Автор: Stoimen Stoilov.
Музыкант. Автор: Stoimen Stoilov.
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