20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Для многих отель – это место, где можно отдохнуть и выспаться. Но если доведётся попасть в один из 20 отелей из предлагаемого нами списка, то поспать не удастся. В эти отели часто заглядывают призраки, с которыми придётся пообщаться.
20. Отель «Банф-Спрингс» – Альберта, Канада
Величественное здание отеля Банф-Спрингс, которое расположено в провинции Альберта, было построено в 1888 году, как отель для тех, кто путешествует по железной дороге.умерла в отеле во время свадьбы. Как говорят, она любит танцевать в бальном зале.
19. Замок Баллигалли – графство Антрим, Северная Ирландия
В 17 веке в замке жила леди Изабелла Шоу, которая погибла, выпав из окна. Сегодня привидение Изабеллы может постучать в двери гостя отеля, а можно услышать за стеной, как играют дети-призраки.
18. Отель «Голливуд-Рузвельт» – Лос-Анджелес, Калифорния
В этом отеле в Лос-Анджелесе останавливались многие звёзды, включая Мэрилин Монро, Кларка Гейбла и Чарли Чаплина, и, кажется, что Монро до сих пор живет здесь. Действительно, гости иногда заявляют о том, что видят отражение актрисы в отельных зеркалах.
17. Отель «Лангхем» – Лондон, Англия
В 2014 году члены Клуба английского крикета заявили в прессе, что их будили призраки во время их пребывания в отеле «Лангхем» в Лондоне. Поговаривают, что в отеле живёт 7 призраков, и чаще всего они появляются в отельном номере 333.
16. Отель «Челси» – Нью-Йорк, Нью-Йорк
В 1953 году в отеле «Челси» в Нью-Йорке умер британский поэт Дилан Томас, а в 1978 году Сид Вишес, гитарист панк-рок-группы SexPistols, обвинялся в убийстве Ненси Спанген в номере отеля. И Томаса, и Вишеса, до сих пор видят в отеле.
15. Таверна Skirrid Inn – Уэльс, Великобритания
Таверна Skirrid Inn расположена в графстве Монмутшир, Уэльс, и уже несколько столетий принимает гостей. В свое время в этом доме был скотный двор и место для казни, где вешали осужденных. До сих пор гости таверны встречают призраки повешенных несколько столетий тому.
14. Гостиница «Русалка» – Восточный Суссекс, Англия
В гостинице «Mermaid» живет большое количество привидений. Её даже снимали в эпизоде документального фильма о паранормальных явлениях. Среди призраков есть дух мужчины, который ходит сквозь стены и дух служанки.
13. Отель Dragsholm Slot –Дания
Известно, что гости замка-отеля Dragsholm Slot делят комнаты с сотней призраков. Самым известным призраком считается Белая Леди, которая в свое время содержалась в замке в заключение за то, что полюбила крестьянина.
12. Отель Grand Hyatt – Тайпей, Тайвань
Тайваньский отель Grand Hyatt был построен на фундаменте здания, в котором содержались политические заключенные. Поэтому в нем сегодня можно встретить многострадальные души исчезнувших в свое время заключенных, которые были казнены в его стенах. Администрация отеля делала попытки оградить гостей от призраков, но они были неудачными.
11. Отель «Хитмен» – Портленд, Орегон
Активность призраков отеля «Хитмен», который находится в Орегоне, ограничивается номерами 703, 803 и 1003. Это души тех, кто покончил счеты с жизнью, прыгнув с крыши отеля, пролетая именно мимо этих номеров.
10. Отель «Рассел» – Сидней, Австралия
Здание отеля «Рассел» находится в сиднейском районе Рокс, и известно тем, что в нем живет дух старого моряка. Призрак поселился в комнате под номером 8, где теперь пугает гостей своим появлением.
9. Отель «Бурбон-Орлеанс» – Новый Орлеан, Луизиана
Отель «Бурбон-Орлеанс», расположенный в Новом Орлеане, штат Луизиана, раньше был сиротским домом. Сегодня гости отеля видят призрак девочки, которая бежит за мячиком по коридору. Также гости иногда замечают призрак танцующего призрака в бальной зале и призрак солдата в коридорах.
8. Отель Burchianti – Флоренция, Италия
Проявление деятельности призраков в отеле Burchianti, который находится в Италии, заключается в появлении тени розового цвета в номере Fresco и ощущении гостей, что они находятся под необъяснимой тяжестью. Говорят, эти проявления связаны с событиями, которые происходили здесь с 17 века.
7. Замок Хевер – Кент, Англия
Говорят, что Анна Болейн, вторая супруга короля Генриха 8, посещает свою резиденцию, замок Хевер. Дух видят в замке в канун Рождества.
6. Отель «Бейкер» – Минерал-Уэльс, Техас
Сегодня в отеле «Бейкер» ведутся ремонтные работы с надеждой, что скоро снова начнут принимать гостей в этом знаменитом отеле. У гостей есть шанс встретить дух женщины, совершившей самоубийство.
5. Отель Crescent Hotel&Spa 1886 – Юрика-Спрингс, Арканзас
Отель Crescent Hotel&Spa 1886, который находится в штате Арканзас, снискал себе славу «самого часто посещаемого привидениями отеля в Америке». В отеле даже предлагают призрак-туры для любопытных гостей. Здесь много привидений, включая дух женщины в платье эпохи королевы Виктории, который появляется в номере 3500 и дух рабочего, жившего в 19 веке, который появляется в номере 218.
4. Отель «Тюрьма-Кароста» – Лиепая, Латвия
С гостями отеля «Тюрьма-Кароста»обходятся, словно, с настоящими заключенными в период Второй мировой войны. Гости заявляют, что делят камеры с духами умерших в стенах тюрьмы заключенных.
3. Отель «Сесиль» – Лос-Анджелес, Калифорния
История отеля «Сесиль» настолько же интересна, как и рассказы, связанные с призраками. В свое время здесь проживали два убийцы, кроме того, в отеле и возле него были найдены тела пятерых убитых. Здание считают проклятым.
2. Отель «Королева Мэри» – Лонг-Бич, Калифорния
Отель «Королева Мэри» называют одним из самых популярных среди призраков мест на Земле. Поговаривают, что здесь живут около 150 духов. Многие из тех, души которых сегодня пугают гостей, погибли в 1966 году. Чаще всего гости могут встретить призрака в каюте под номером 13.
1. Отель «Стенли» – Эстес-Парк, Колорадо
Отель «Стенли», который находится в штате Колорадо, известен тем, что является местом трагических сцен, описанных Стивеном Кингом в книге «Сияние». Кроме того, на сайте отеля утверждают, что бывшие владельцы отеля посещают здание до сих пор и занимаются его делами, как будто бы никогда и не умирали.
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