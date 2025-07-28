20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Для многих отель – это место, где можно отдохнуть и выспаться. Но если доведётся попасть в один из 20 отелей из предлагаемого нами списка, то поспать не удастся. В эти отели часто заглядывают призраки, с которыми придётся пообщаться.









20. Отель «Банф-Спрингс» – Альберта, Канада

19. Замок Баллигалли – графство Антрим, Северная Ирландия

18. Отель «Голливуд-Рузвельт» – Лос-Анджелес, Калифорния

17. Отель «Лангхем» – Лондон, Англия

15. Таверна Skirrid Inn – Уэльс, Великобритания

14. Гостиница «Русалка» – Восточный Суссекс, Англия

13. Отель Dragsholm Slot –Дания

12. Отель Grand Hyatt – Тайпей, Тайвань

11. Отель «Хитмен» – Портленд, Орегон

10. Отель «Рассел» – Сидней, Австралия

9. Отель «Бурбон-Орлеанс» – Новый Орлеан, Луизиана

8. Отель Burchianti – Флоренция, Италия

7. Замок Хевер – Кент, Англия

6. Отель «Бейкер» – Минерал-Уэльс, Техас

5. Отель Crescent Hotel&Spa 1886 – Юрика-Спрингс, Арканзас

4. Отель «Тюрьма-Кароста» – Лиепая, Латвия

3. Отель «Сесиль» – Лос-Анджелес, Калифорния

2. Отель «Королева Мэри» – Лонг-Бич, Калифорния

1. Отель «Стенли» – Эстес-Парк, Колорадо