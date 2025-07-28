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20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Для многих отель – это место, где можно отдохнуть и выспаться. Но если доведётся попасть в один из 20 отелей из предлагаемого нами списка, то поспать не удастся. В эти отели часто заглядывают призраки, с которыми придётся пообщаться.

20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

20. Отель «Банф-Спрингс» – Альберта, Канада


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Величественное здание отеля Банф-Спрингс, которое расположено в провинции Альберта, было построено в 1888 году, как отель для тех, кто путешествует по железной дороге.
С годами в нём появилось привидение невесты, которая умерла в отеле во время свадьбы. Как говорят, она любит танцевать в бальном зале.

19. Замок Баллигалли – графство Антрим, Северная Ирландия


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

В 17 веке в замке жила леди Изабелла Шоу, которая погибла, выпав из окна. Сегодня привидение Изабеллы может постучать в двери гостя отеля, а можно услышать за стеной, как играют дети-призраки.

18. Отель «Голливуд-Рузвельт» – Лос-Анджелес, Калифорния


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

В этом отеле в Лос-Анджелесе останавливались многие звёзды, включая Мэрилин Монро, Кларка Гейбла и Чарли Чаплина, и, кажется, что Монро до сих пор живет здесь. Действительно, гости иногда заявляют о том, что видят отражение актрисы в отельных зеркалах.

17. Отель «Лангхем» – Лондон, Англия


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

В 2014 году члены Клуба английского крикета заявили в прессе, что их будили призраки во время их пребывания в отеле «Лангхем» в Лондоне. Поговаривают, что в отеле живёт 7 призраков, и чаще всего они появляются в отельном номере 333.

16. Отель «Челси» – Нью-Йорк, Нью-Йорк


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

В 1953 году в отеле «Челси» в Нью-Йорке умер британский поэт Дилан Томас, а в 1978 году Сид Вишес, гитарист панк-рок-группы SexPistols, обвинялся в убийстве Ненси Спанген в номере отеля. И Томаса, и Вишеса, до сих пор видят в отеле.

15. Таверна Skirrid Inn – Уэльс, Великобритания


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Таверна Skirrid Inn расположена в графстве Монмутшир, Уэльс, и уже несколько столетий принимает гостей. В свое время в этом доме был скотный двор и место для казни, где вешали осужденных. До сих пор гости таверны встречают призраки повешенных несколько столетий тому.

14. Гостиница «Русалка» – Восточный Суссекс, Англия


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

В гостинице «Mermaid» живет большое количество привидений. Её даже снимали в эпизоде документального фильма о паранормальных явлениях. Среди призраков есть дух мужчины, который ходит сквозь стены и дух служанки.

13. Отель Dragsholm Slot –Дания


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Известно, что гости замка-отеля Dragsholm Slot делят комнаты с сотней призраков. Самым известным призраком считается Белая Леди, которая в свое время содержалась в замке в заключение за то, что полюбила крестьянина.

12. Отель Grand Hyatt – Тайпей, Тайвань


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений
Тайваньский отель Grand Hyatt был построен на фундаменте здания, в котором содержались политические заключенные. Поэтому в нем сегодня можно встретить многострадальные души исчезнувших в свое время заключенных, которые были казнены в его стенах. Администрация отеля делала попытки оградить гостей от призраков, но они были неудачными.

11. Отель «Хитмен» – Портленд, Орегон


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Активность призраков отеля «Хитмен», который находится в Орегоне, ограничивается номерами 703, 803 и 1003. Это души тех, кто покончил счеты с жизнью, прыгнув с крыши отеля, пролетая именно мимо этих номеров.

10. Отель «Рассел» – Сидней, Австралия


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Здание отеля «Рассел» находится в сиднейском районе Рокс, и известно тем, что в нем живет дух старого моряка. Призрак поселился в комнате под номером 8, где теперь пугает гостей своим появлением.

9. Отель «Бурбон-Орлеанс» – Новый Орлеан, Луизиана


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Отель «Бурбон-Орлеанс», расположенный в Новом Орлеане, штат Луизиана, раньше был сиротским домом. Сегодня гости отеля видят призрак девочки, которая бежит за мячиком по коридору. Также гости иногда замечают призрак танцующего призрака в бальной зале и призрак солдата в коридорах.

8. Отель Burchianti – Флоренция, Италия


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Проявление деятельности призраков в отеле Burchianti, который находится в Италии, заключается в появлении тени розового цвета в номере Fresco и ощущении гостей, что они находятся под необъяснимой тяжестью. Говорят, эти проявления связаны с событиями, которые происходили здесь с 17 века.

7. Замок Хевер – Кент, Англия


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Говорят, что Анна Болейн, вторая супруга короля Генриха 8, посещает свою резиденцию, замок Хевер. Дух видят в замке в канун Рождества.

6. Отель «Бейкер» – Минерал-Уэльс, Техас


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Сегодня в отеле «Бейкер» ведутся ремонтные работы с надеждой, что скоро снова начнут принимать гостей в этом знаменитом отеле. У гостей есть шанс встретить дух женщины, совершившей самоубийство.

5. Отель Crescent Hotel&Spa 1886 – Юрика-Спрингс, Арканзас


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Отель Crescent Hotel&Spa 1886, который находится в штате Арканзас, снискал себе славу «самого часто посещаемого привидениями отеля в Америке». В отеле даже предлагают призрак-туры для любопытных гостей. Здесь много привидений, включая дух женщины в платье эпохи королевы Виктории, который появляется в номере 3500 и дух рабочего, жившего в 19 веке, который появляется в номере 218.

4. Отель «Тюрьма-Кароста» – Лиепая, Латвия


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

С гостями отеля «Тюрьма-Кароста»обходятся, словно, с настоящими заключенными в период Второй мировой войны. Гости заявляют, что делят камеры с духами умерших в стенах тюрьмы заключенных.

3. Отель «Сесиль» – Лос-Анджелес, Калифорния


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

История отеля «Сесиль» настолько же интересна, как и рассказы, связанные с призраками. В свое время здесь проживали два убийцы, кроме того, в отеле и возле него были найдены тела пятерых убитых. Здание считают проклятым.

2. Отель «Королева Мэри» – Лонг-Бич, Калифорния


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Отель «Королева Мэри» называют одним из самых популярных среди призраков мест на Земле. Поговаривают, что здесь живут около 150 духов. Многие из тех, души которых сегодня пугают гостей, погибли в 1966 году. Чаще всего гости могут встретить призрака в каюте под номером 13.

1. Отель «Стенли» – Эстес-Парк, Колорадо


20 самых мистических отелей в мире, где нет прохода от привидений

Отель «Стенли», который находится в штате Колорадо, известен тем, что является местом трагических сцен, описанных Стивеном Кингом в книге «Сияние». Кроме того, на сайте отеля утверждают, что бывшие владельцы отеля посещают здание до сих пор и занимаются его делами, как будто бы никогда и не умирали.

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