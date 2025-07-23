За кадром любимых советских фильмов

Рабочие моменты, репетиции, перекуры за кадром любимых фильмов. А ещё несколько любопытных кинопроб. Юрий Никулин, Андрей Миронов, Нина Гребешкова готовятся сыграть сцену «Детям мороженое»
Леонид Гайдай показвыает Григорию Шпигелю и Леониду Каневскому, как правильно бинтовать руку Юрию Никулину Наталья Варлей готовится переехать Труса, Балбеса и Бывалого Усмирение осла Шуриком под чутким взором Гайдая Обратите внимание, что осёл идёт не за Ниной, а за лакомством на палке, которую держит Гайдай Снимается проход Нины Кстати, Ниной главную героиню фильма Гайдай назвал в честь своей жены Нины Гребешковой. Судя по выражению лиц, из образа никто в перерыве не выходил. Кстати, Вицин никогда не пил, значит можно точно сказать, что в стаканах вода или сок. Гайдай режиссирует похищение Нины Пробы Марианны Вертинской на роль Нины Пробы Натальи Кустинской на роль Нины Леонид Гайдай подбрасывает кошку для сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдай учит правильно разводиться Наталью Селезнёву и Александра Демьяненко Владимир Меньшов, кстати, как и Гайдай, всегда больше показывал актёрам роль. нежели рассказывал Наталья Тенякова и Александр Михайлов пьют пиво (или скорее всего пивозаменитель) на съёмках «Любовь и голуби» И снова у Меньшова пьют в кадре пиво. На этот раз Алексей Баталов в роли Гоши Никита Михалков, Алексей Локтев и Георгий Данелия на съёмках «Я шагаю по Москве» Интересный факт о создании песни к фильму. Текст написал сценарист картины Геннадий Шпаликов. Он якобы набросал текст за несколько минут, наблюдая за съёмкой одной из сцен. Худсовет принял стихи лишь с одной поправкой. Вместо «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где…» Шпаликова попросили написать «Пока не знаю с кем», потому что «где» — это намёк на эмиграцию лирического героя. Олег Видов, Эраст Гарин и Евгений Леонов на съёмках «Джентльменов удачи» Андрей Мягков и Эльдар Рязанов на съёмках «Служебного романа» Пробы Александра Демьяненко на роль Гамлета для фильма Григория Козинцева Принцем датским в знаменитой советской экранизации шекспировской классики вполне мог стать Алекснадр Демьяненко. Именно его Козинцев утвердил на роль Гамлета, но пока шла подготовка к съёмкам, Демьяненко сыграл Шурика в «Операции «Ы»». Комедийный багаж не понравился худсовету и кандидатуру Александра Демьяненко решили отклонить. В итоге Гамлета у Козинцева сыграл Иннокентий Смоктуновский. Пробы Александра Демьяненко на роль Труффальдино для фильма Владимира Воробёва «Труффальдино из Бергамо» Как известно, роль Труффальдино в фильме Воробьёва стала дебютом Константина Райкина в большом кино. Помимо Демьяненко на эту роль также претендовал Олег Даль. Фотопробы Леонида Куравлёва на роль Юрия Деточкина Сначала Деточкина должен был играть Никулин, но он отказался из-за длительных цирковых гастролей (из-за других гастролей он также отказался от роли Бунши/Грозного), а Подберёзовикова — Юрий Яковлев. Тогда Рязанов стал уговаривать Смоктуновского, но съёмочный график у артиста был очень плотным, и «Берегись автомобиля» туда никак не влезал. Пробы Куравлёва были одними из самых удачных. Но Рязанову не хватила у Деточкина Куравлёва «лёгкого сдвига мозгов». Пробуя Олега Ефремова на роль Деточкина, Рязанов понял, что тот отлично сыграет Подберёзовикова. К счастью режиссёра и всей съёмочной группы, Смоктуновскому удалось выкроить время для комедии Рязанова. На съёмках киноэпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука Андрей Болконский на перекуре Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин и Сергей Бондарчук за кадром «Они сражались за Родину» Юрий Озеров и Михаил Ульянов в роли маршала Жукова за кадром «Освобождения» Юрий Озеров разбирает сцену с Олегом Урюмцевым, Фёдором Бондарчуком и Тиграном Кеосаяном за кадром «Сталинграда» Лариса Шепитько и Борис Плотников на съёмках «Восхождения». Обратите внимание на зрителей на заднем плане Татьяна Самойлова на прогулке в перерыве между съёмок «Анны Карениной», окружённая толпой зевак младшего и среднего школьного возраста Александр Роу репетирует с Михаилом Пуговкиным на съёмочной площадке фильма «Варвара-краса, длинная коса» Янина Жеймо курит в образе Золушки на съёмочной площадке одноимённого фильма 1947 года Сергей Эйзенштейн показывает псам-рыцарям, как правильно нападать, на съёмках «Александра Невского» Сергей Эйзенштейн в пробковом шлеме и чёрных очках и Николай Черкасов за кадром «Александра Невского» Кстати, вспомните знаменитую фразу Невского из этого фильма. Он там говорит: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет». А все ошибочно говорят «придёт». А ещё приписывают эти слова реальному, а не киношному Александру Невскому. Реплику придумал Сергей Эйзенштейн и его соавтор Пётр Павленко. Они переделали евангельскую фразу, которую Иисус говорит Петру, давшему мечом отпор солдатам, пришедшим схватить Христа. «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут», — так сказано в Евангелии от Матфея. А ещё в Древнем Риме говорили «Кто воюет мечом, от меча и погибает». Андрей Тарковский даёт указания Анатолию Солоницину и Николаю Бурляеву на съёмках «Андрея Рублёва» Андрей Тарковский на съёмках «Жертвоприношения», своего последнего фильма Елена Метелкина за кадром «Через тернии к звёздам» Игорь Старыгин читает «Правду» на съёмочной площадке фильма «Мушкетёры двадцать лет спустя» Александр Иншаков, Алла Сурикова и Андрей Миронов на съёмках «Человека с бульвара Капуцинов»
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