С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    да не было у этой пошлости популярности..... ну, брали некоторые гегемоны и не более...Как керамический ...
  • сергей козьменко
    Колбасы вставляли в колеса, не из за того что надо гонять по стройкам, а из за дефицита камер.Легендарные совет...
  • Александр
    афтор с горшка слез только что!!! и насмотрелся интернета, теперь оценивает то что никогда не видел!!!5 откровенно дура...

За кадром любимых советских фильмов



Рабочие моменты, репетиции, перекуры за кадром любимых фильмов. А ещё несколько любопытных кинопроб. Юрий Никулин, Андрей Миронов, Нина Гребешкова готовятся сыграть сцену «Детям мороженое»

Леонид Гайдай показвыает Григорию Шпигелю и Леониду Каневскому, как правильно бинтовать руку Юрию Никулину Наталья Варлей готовится переехать Труса, Балбеса и Бывалого Усмирение осла Шуриком под чутким взором Гайдая Обратите внимание, что осёл идёт не за Ниной, а за лакомством на палке, которую держит Гайдай Снимается проход Нины Кстати, Ниной главную героиню фильма Гайдай назвал в честь своей жены Нины Гребешковой.
Троица на обеде За кадром любимых советских фильмов Судя по выражению лиц, из образа никто в перерыве не выходил. Кстати, Вицин никогда не пил, значит можно точно сказать, что в стаканах вода или сок. Гайдай режиссирует похищение Нины За кадром любимых советских фильмов Пробы Марианны Вертинской на роль Нины За кадром любимых советских фильмов Пробы Натальи Кустинской на роль Нины За кадром любимых советских фильмов Леонид Гайдай подбрасывает кошку для сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» За кадром любимых советских фильмов Гайдай учит правильно разводиться Наталью Селезнёву и Александра Демьяненко За кадром любимых советских фильмов Владимир Меньшов, кстати, как и Гайдай, всегда больше показывал актёрам роль. нежели рассказывал За кадром любимых советских фильмов Наталья Тенякова и Александр Михайлов пьют пиво (или скорее всего пивозаменитель) на съёмках «Любовь и голуби» За кадром любимых советских фильмов И снова у Меньшова пьют в кадре пиво. На этот раз Алексей Баталов в роли Гоши За кадром любимых советских фильмов Никита Михалков, Алексей Локтев и Георгий Данелия на съёмках «Я шагаю по Москве» За кадром любимых советских фильмов Интересный факт о создании песни к фильму. Текст написал сценарист картины Геннадий Шпаликов. Он якобы набросал текст за несколько минут, наблюдая за съёмкой одной из сцен. Худсовет принял стихи лишь с одной поправкой. Вместо «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где…» Шпаликова попросили написать «Пока не знаю с кем», потому что «где» — это намёк на эмиграцию лирического героя.
Георгий Данелия ест жареную рыбку с маленкьим Романом Мадяновым на съёмках фильма «Совсем пропащий» За кадром любимых советских фильмов Олег Видов, Эраст Гарин и Евгений Леонов на съёмках «Джентльменов удачи» За кадром любимых советских фильмов Андрей Мягков и Эльдар Рязанов на съёмках «Служебного романа» За кадром любимых советских фильмов Пробы Александра Демьяненко на роль Гамлета для фильма Григория Козинцева За кадром любимых советских фильмов Принцем датским в знаменитой советской экранизации шекспировской классики вполне мог стать Алекснадр Демьяненко. Именно его Козинцев утвердил на роль Гамлета, но пока шла подготовка к съёмкам, Демьяненко сыграл Шурика в «Операции «Ы»». Комедийный багаж не понравился худсовету и кандидатуру Александра Демьяненко решили отклонить. В итоге Гамлета у Козинцева сыграл Иннокентий Смоктуновский. Пробы Александра Демьяненко на роль Труффальдино для фильма Владимира Воробёва «Труффальдино из Бергамо» За кадром любимых советских фильмов Как известно, роль Труффальдино в фильме Воробьёва стала дебютом Константина Райкина в большом кино. Помимо Демьяненко на эту роль также претендовал Олег Даль. Фотопробы Леонида Куравлёва на роль Юрия Деточкина За кадром любимых советских фильмов Сначала Деточкина должен был играть Никулин, но он отказался из-за длительных цирковых гастролей (из-за других гастролей он также отказался от роли Бунши/Грозного), а Подберёзовикова — Юрий Яковлев. Тогда Рязанов стал уговаривать Смоктуновского, но съёмочный график у артиста был очень плотным, и «Берегись автомобиля» туда никак не влезал. Пробы Куравлёва были одними из самых удачных. Но Рязанову не хватила у Деточкина Куравлёва «лёгкого сдвига мозгов». Пробуя Олега Ефремова на роль Деточкина, Рязанов понял, что тот отлично сыграет Подберёзовикова. К счастью режиссёра и всей съёмочной группы, Смоктуновскому удалось выкроить время для комедии Рязанова. На съёмках киноэпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука За кадром любимых советских фильмов Андрей Болконский на перекуре За кадром любимых советских фильмов Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин и Сергей Бондарчук за кадром «Они сражались за Родину» За кадром любимых советских фильмов Юрий Озеров и Михаил Ульянов в роли маршала Жукова за кадром «Освобождения» За кадром любимых советских фильмов Юрий Озеров разбирает сцену с Олегом Урюмцевым, Фёдором Бондарчуком и Тиграном Кеосаяном за кадром «Сталинграда» За кадром любимых советских фильмов Лариса Шепитько и Борис Плотников на съёмках «Восхождения». Обратите внимание на зрителей на заднем плане За кадром любимых советских фильмов Татьяна Самойлова на прогулке в перерыве между съёмок «Анны Карениной», окружённая толпой зевак младшего и среднего школьного возраста За кадром любимых советских фильмов Александр Роу репетирует с Михаилом Пуговкиным на съёмочной площадке фильма «Варвара-краса, длинная коса» За кадром любимых советских фильмов Янина Жеймо курит в образе Золушки на съёмочной площадке одноимённого фильма 1947 года За кадром любимых советских фильмов Сергей Эйзенштейн показывает псам-рыцарям, как правильно нападать, на съёмках «Александра Невского» За кадром любимых советских фильмов Сергей Эйзенштейн в пробковом шлеме и чёрных очках и Николай Черкасов за кадром «Александра Невского» За кадром любимых советских фильмов Кстати, вспомните знаменитую фразу Невского из этого фильма. Он там говорит: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет». А все ошибочно говорят «придёт». А ещё приписывают эти слова реальному, а не киношному Александру Невскому. Реплику придумал Сергей Эйзенштейн и его соавтор Пётр Павленко. Они переделали евангельскую фразу, которую Иисус говорит Петру, давшему мечом отпор солдатам, пришедшим схватить Христа. «Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут», — так сказано в Евангелии от Матфея. А ещё в Древнем Риме говорили «Кто воюет мечом, от меча и погибает». Андрей Тарковский даёт указания Анатолию Солоницину и Николаю Бурляеву на съёмках «Андрея Рублёва» За кадром любимых советских фильмов Андрей Тарковский на съёмках «Жертвоприношения», своего последнего фильма За кадром любимых советских фильмов Елена Метелкина за кадром «Через тернии к звёздам» За кадром любимых советских фильмов Игорь Старыгин читает «Правду» на съёмочной площадке фильма «Мушкетёры двадцать лет спустя» За кадром любимых советских фильмов Александр Иншаков, Алла Сурикова и Андрей Миронов на съёмках «Человека с бульвара Капуцинов» За кадром любимых советских фильмов


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
анна каренина
Константин Райкин
алексей локтев
андрей болконский
г. Москва
Николай Бурляев
правда
Игорь Старыгин
леонид куравлев
Татьяна Самойлова
Михаил Ульянов
андрей мягков
Тигран Кеосаян
Эльдар Рязанов
нина пробы
наталья варлей
Евгений Леонов
Эраст Гарин
Марианна Вертинская
Георгий Данелия
Лариса Шепитько
Никита Михалков
наталья кустинская
Олег Ефремов
Андрей Тарковский
иннокентий смоктуновский
Борис Плотников
Сергей Бондарчук
юрий озеров
Леонид Гайдай
нина гребешкова
александр демьяненко
Федор Бондарчук
николай черкасов
андрей миронов
Сергей Эйзенштейн
Елена Метелкина
Александр Невский
Вячеслав Тихонов
анатолий солоницин
Наталья Тенякова
Олег Даль
Юрий Деточкин
владимир меньшов
михаил пуговкин
Янина Жеймо
юрий яковлев
Василий Шукшин
жуков
григорий козинцев
владимир воробев
петр павленко
Александр Иншаков
Наталья Селезнева
Юрий Никулин
алла сурикова
Геннадий Шпаликов
леонид каневский
олег видов
Андрей Рублев
Алексей Баталов
Александр Михайлов
олег урюмцев
Александр Роу
наверх