Почему в Средневековье на полях книг рисовали сцены битв рыцарей с огромными улитками

Средневековое книгописание всегда представляло интерес для исследователей и обывателей, ведь не только тексты, но и оформление различных манускриптов нередко несёт в себе много уникальной информации. Однако были в них и такие иллюстрации, происхождение и смысл которых и сегодня понятен далеко не полностью.
Трудно представить более нелепого врага для рыцаря даже на изображениях. /Фото: kommersant.ru
Историки нашли несколько десятков необычных в оформлении манускриптов Средневековья, где на полях размещались картинки, никак не относящиеся к смыслу текста. Во Франции этих примеров больше всего, а рисунки за пределами основного содержания назывались маргиналиями. Было у них и другое, куда более приметное название – «дролери», что переводится с французского языка как «чудачество». Они отличались высокой детализацией и насыщенностью оттенков при относительно небольшом размере.
Маргиналии на странице Хлудовского псалтыря, IX век. /Фото: wikipedia.org
Но самыми поразительными среди средневековых маргиналий были те, которые изображали битвы рыцарей с «чудовищами» в виде огромных единорогов или улиток. И если логичность появления первых в виде страшного врага ещё можно как-то объяснить, то над загадкой демонизации улиток историки бьются не одно десятилетие. По данным редакции Novate.ru, первые такие сцены сражения появились в книгах приблизительно в конце XIII века.
Интересный факт: подобные иллюстрации могли украшать не только манускрипты.улитки с головой собаки, которое размещено на фасаде лионского собора Сан-Жан.
Популярные изображения на полях книг классического Средневековья. /Фото: factroom.ru
Изображение улиток на таких картинках были различны. Например, им частенько пририсовывали голову собаки, кошки или оленя. Размером они нередко могли превышать габариты рыцарей, который с ними дерутся, а иногда наоборот – изображались довольно маленькими. Иногда на маргиналиях противниками улиток оказывались и женщины, и даже другие животные – драконы, собаки, обезьяны и даже зайцы.
Не только рыцари с улитками на картинках боролись. /Фото: hsmedia.ru
Однако самой большой загадкой таких изображений, конечно, является выбор противника для доблестного рыцаря. Исследователи выдвинули массу версий, которые пытаются объяснить, почему безобидный на первый взгляд моллюск в раковине представлялся столь страшным чудищем. Ведь на ряде маргиналий и картин с подобным сюжетом рыцарь и вовсе представал побеждённым «ужасным монстром» и просящим у огромной улитки пощады.
Удивительная ситуация: рыцарь боится улитки. /Фото: openculture.com
Одной из самых распространённых гипотез относительно такого позиционирования улиток является предположение о мистическом ореоле, которым в Средние века наделяли этих существ. Так, по информации Novate.ru, если первоначально улитка ассоциировалась с предусмотрительностью и предосторожностью, то позднее она приобрела символизм трусости. Боязливая улитка в то время даже становилась персонажем литературных произведений, например, «Романа о Лисе». Поэтому исследователи предполагают, что изображение улитки как страшного чудища было своеобразной аллегорией на доспехи самих рыцарей, которые, заковав себя с ног до головы в броню, без неё к противнику на поле боя не выходили. Таким образом, иллюстрация битв рыцаря и гигантской улитки было выражением насмешливого отношения к трусости средневековых воинов в латах.
Неуязвимые с виду рыцари частенько высмеивались такими маргиналиями. /Фото: autogear.ru
Другое необычное предположение говорит о том, что в виде улиток на некоторых подобных изображениях могли появляться представители народа лангобардов, или лобмардцев, которые на всё европейское сообщество славились своей трусостью. На тот момент история уже знала несколько примеров, когда лангобардские вояки попросту сбегали с поля боя, например, во время битвы с армией Карла Великого.
К тому же, в основном этот народ на просторах Франции промышлял ростовщичеством, которое считалось весьма позорным занятием. А при любом проявление опасности лангобардцы прятались по домам, как те улитки в раковинах. Ярким примером высмеивания трусости этих людей была популярная средневековая поэма с говорящим названием «О ломбардце и улитке», которая могла стать одним из источников появления маргиналий с сюжетом битвы рыцаря и улитки.
Не любили во Франции ломбардцев. /Фото: pinterest.com, diletant.media
Менее популярной версией о появлении улитки на изображениях как заклятого врага была их дурная слава в народе как знатных вредителей сельскому хозяйству. В Средние века даже нередко проводились суды над улитками, а также гусеницами, жуками и крысами. Впрочем, это предположение не способно объяснить, почему с гигантскими улитками на изображениях дерутся именно рыцари, а не крестьяне, потому многими исследователями оно считается маловероятным.
Против улиток могли бороться как против вредителей. /Фото :maximonline.ru
Ещё одним вариантом, почему рисунки на полях имели именно такой вид, было утверждение, что улитки ассоциировались с представителями аристократического сословия. Множеству людей они представлялись такими моллюсками, которые только и делают всю жизнь, что медленно ползут по карьерной лестнице, выслуживаясь для этого перед вышестоящими. Поэтому считается, что с помощью таких изображений высмеивался уклад жизни аристократов.
Не любили авторы маргиналий аристократов. /Фото: factroom.ru
Борьбу с улиткой на маргиналиях также сравнивают с бесконечной борьбой рыцарей с грехом похоти. Ведь благодаря тому, что моллюск имеет как мужские, так и женские половые органы, его ещё в античные времена олицетворяли именно с физическим вожделением. Довольно близка к вышеупомянутой также версия, что улитка на иллюстрациях могла олицетворять мужа-рогоносца. Есть и более философский подход к объяснению изображения их чудищами – они ассоциировались с неизбежно текущим временем, с которым пытались бороться рыцари.
Такие картинки могли быть даже оберегами книг от реальных улиток. /Фото: maximonline.ru
Нашлось место в длинном ряду обоснований феномена «улиточных» маргиналий и чисто практическому. Так, известно, что в Средневековье книга была настоящим сокровищем, и берегли её как зеницу ока. А вот улитки были известными вредителями манускриптов. Потому-то суеверные в своём большинстве люди той эпохи могли изображать на полях страниц сцены битв с ними в качестве своеобразного оберега для книги.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии