5 знаменитых автомобильных заводов, которые развалились после крушения СССР

Индустриализация в только появившемся Советском Союзе меньше чем за 10 лет превратила вчерашнее аграрное государство в одного из мировых лидеров промышленного производства. Однако, уже после упразднения СССР многие предприятия оказались «ненужными», они были приватизированы частными собственниками или в лучшем случае распроданы, набив тем самым карманы будущих олигархов.
1. КАЗ
Сомнительные были грузовики. /Фото: bestlj.ru.
Кутаисский автомобильный заводы пускай и был самым неоднозначным машиностроительным предприятием Советского Союза, но он создавал вокруг себя огромную экономическую сеть, обеспечивающую рабочими местами многие тысячи советских граждан. В первую очередь на КАЗ страдало качество сборки, а легендарный грузовик «Колхида» и вовсе стал объектом ненависти и насмешек отечественных водителей. Однако, помимо грузовиков, завод выпускал еще много других полезных вещей. После 1991 года КАЗ был приватизирован и пришел в запустение. Сегодня в цехах гуляет только ветер. Работает лишь одна маленькая сборочная линия, купленная для своих нужд китайцами.
2. СеАЗ
Было крупное предприятие. /Фото: drive2.ru.
Серпуховский автомобильный завод прославился на всю страну в первую очередь тем, что здесь собирали известные мотоколяски «инвалидки» для людей с ограниченными возможностями. Качество сборки колясок стало сильно хромать в годы перестройки, а после 1991 года для завода и вовсе настали темные времена. Предприятие было приватизировано. Поначалу хозяева пытались встроить его в новую экономику, однако добиться успехов не удалось. В итоге на территории СеАЗ сегодня организован индустриальный парк для аренды площадей под нужды частного производства.
3. РАФ
Сегодня не работает. /Фото: tehnowar.ru.
Пожалуй, главным производителем микроавтобусов в Советском Союзе была Рижская автобусная фабрика. Качество прибалтийской техники всегда было на очень высоком уровне, однако несмотря на это, деградация 1980-х коснулась и этого предприятия. Пережить «лихие 90-е» РАФ не смог. Продукцию легендарного завода стремительно вытеснили с рынка новенькие «ГАЗели». В итоге в 1998 году рижское предприятие было признано банкротом. В дальнейшем ходили слухи о возрождении бренда, однако до дела так и не дошло.
4. КрАЗ
Большие грузовики для армии и хозяйства. /Фото: Instagram.
Кременчугский автомобильный завод был главным производителем крупнотоннажных грузовиков в СССР для работы в том числе в сверхтяжелых условиях крайнего севера. Это были отличные по всем параметрам автомобили. Даже в 1980-е годы завод выдавал огромные объемы качественной продукции. Однако, в 1990-е на КрАЗ начались темные времена. Переход к рыночной экономике не пошел на пользу знаменитому советскому заводу. Первое время предприятие «бултыхалось» за счет оборонных заказов, однако сегодня большинство цехов просто пустует, а выпуск грузовиков близок к нулю. Хотя о банкротстве завода речи пока не идет, хорошего мало.
5. ЗиЛ
Сегодня такого нет. /Фото: Pinterest.
Завод имени Лихачева - советское предприятие, которое не нуждается в лишних представлениях. Первые проблемы на заводе, выпускавшем знаменитые на всю страну грузовики, начались еще в годы перестройки. Вписаться в рынок ЗиЛ так и не смог. В 1990-е объем выпускаемой продукции стал стремительно падать, цеха закрывались один за одним, а дорогостоящее оборудование нередко просто пускалось на лом. Несколько лет назад мексиканцы выкупили последнюю уцелевшую сборочную линию завода и развернули ее у себя в стране. По словам тамошних бизнесменов, выпускать грузовики приемлемого качества станки времен Иосифа Сталина смогут еще лет 50.
