Удивительные традиции южноафриканцев

Два океана, апартеид, преступность, удивительная природа и прекрасное вино — то, что известно о ЮАР, интригует и пугает одновременно. Страна на краю Африканского континента сочетает в себе голландское наследие, британскую ментальность, африканские традиции, 11 официальных языков и еще больше народностей.









Они ходят по улице босиком

Они называют светофоры «роботами»

У новых знакомых они первым делом узнают, в какой школе те учились

Они говорят загадками

Они встают до рассвета и ложатся спать в десять вечера

Они не любят города

Они едят сырое мясо

Они обожают обсуждать диких животных

Они строят планы на год вперед

Они помешаны на регби