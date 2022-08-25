Удивительные традиции южноафриканцев

Два океана, апартеид, преступность, удивительная природа и прекрасное вино — то, что известно о ЮАР, интригует и пугает одновременно. Страна на краю Африканского континента сочетает в себе голландское наследие, британскую ментальность, африканские традиции, 11 официальных языков и еще больше народностей.
Они ходят по улице босиком
Отправиться в торговый центр без ботинок здесь обычное дело. Благодаря климату на улицах и в общественных местах всегда относительно чисто, передвигаются в основном на машинах, поэтому необходимости постоянно носить обувь нет. Особенно любят ходить босиком дети — родители водят их в таком виде и в магазины, и в рестораны.
Они называют светофоры «роботами»
Такое название осталось со времен, когда светофоры только появились на улицах и назывались «роботизированными полицейскими». С тех пор их так и называют — робот, причем имя стало официальным и употребляется в написании дорожных знаков.
У новых знакомых они первым делом узнают, в какой школе те учились
Город, название школы и год выпуска говорит южноафриканцам друг о друге больше, чем кажется со стороны. Во-первых, таким образом можно узнать круг интересов человека: бывают школы с упором на спорт, знаменитые в литературных кругах учреждения или религиозные. Во-вторых, так выясняют социальное положение человека — тот, кто учился в частной школе для мальчиков, как правило, сильно отличается по складу характера от простых парней из районной школы. В-третьих, год выпуска помогает найти общих друзей и знакомых — как-то так получается, что через 15 минут разговора юарцы обязательно выясняют, что брат того-то дружит с сестрой того-то. ЮАР — большая деревня.
Они говорят загадками
Будучи бывшей британской колонией, ЮАР сохранила характерные основы английского менталитета и манеры общения — их приняли даже буры и коренные африканцы. Это означает появление целого пласта кодовых слов и предложений, на познание которого может уйти пара лет. К примеру, «нам обязательно как-нибудь нужно будет поужинать вместе», сказанное вскоре после знакомства, совершенно ничего не значит — это просто выражение вежливости. А «я постараюсь заехать» значит, что ждать в гости никого не следует — человек уже заранее решил, что никуда не поедет. «Я вот-вот буду» — визита нужно ждать примерно через час, а «возможно, тебе стоит рассмотреть такой-то вариант» — не деликатный совет, а настойчивое указание к действию: других вариантов нет.
Они встают до рассвета и ложатся спать в десять вечера
Рабочий день в ЮАР начинается в восемь утра, и вставать принято не позже шести. Те, кто залежался до семи, считаются лентяями. Летом солнце встает в 5:30, зимой в 7:30, поэтому день начинается рано, но и заканчивается соответствующе: к десяти вечера на улицах ни души, и только в барах кипит жизнь. Однажды втянувшись в такой режим, выйти из него становится сложно — на самом деле он идеально приспособлен для жизни.
Они не любят города
ЮАР — страна садов и теплого климата, поэтому жители стремятся как можно скорее обзавестись собственным домом в пригороде. Города исторически используются только для бизнеса и торговли, и живет в городских квартирах меньшинство населения. Днем на улицах центра сотни людей, а вечерами весьма пустынно. Это типичная ситуация во всех мегаполисах страны. Только в последнее десятилетие центры Кейптауна и Йоханнесбурга получили новую жизнь: застройщики скупают исторические здания за бесценок и превращают их в современные апартаменты и арт-центры.
Они едят сырое мясо
Билтонг — национальный деликатес ЮАР. Это полоски сырого вяленого мяса, которое сушат на открытом воздухе, предварительно замариновав в уксусе. Чаще всего билтонг делают из говядины, но бывают разновидности из мяса страуса, слона, антилопы и буйвола. Это национальное блюдо африканеров, которое появилось во время их путешествий по континенту на заре колонизации. Теперь билтонг продается в каждом супермаркете и лидирует в списке лучших сувениров — любого мясоеда он оставит в восторге.
Они обожают обсуждать диких животных
Если не о чем говорить, говорите о животных — один из постулатов общения с южноафриканцами. У каждого местного жителя есть в запасе смешная, страшная или удивительная история о встрече с дикими животными. Будь то свирепый бегемот, внезапный случай со львом или страшилка о леопарде и неудачливой болонке — увлекательный сторителлинг гарантирован. Диких животных в этой стране любят и ценят чуть ли не больше людей. Им посвящают карьеры, каникулы и как минимум обсуждение за ужином.
Они строят планы на год вперед
Жизнь в ЮАР достаточно размеренна, чтобы точно представлять себе свое расписание на год вперед. Жители страны планируют свадьбы, каникулы, большие праздники и дела по дому сильно заранее. Даже приглашения на ужин отправляются за несколько недель. С одной стороны, это действительно удобно для окружающих, а с другой — неизбежно превращается в проблему, если куда-нибудь хочется поехать в последний момент: лучшие гостиницы и дома в аренду забронированы на полгода вперед, а в хороший ресторан не попасть раньше чем через месяц.
Они помешаны на регби
Еще один пережиток колониального прошлого — это регби. Это национальный спорт, и воспринимают его крайне серьезно. Детей называют в честь знаменитых игроков и капитанов команд, а во время сезона каждую субботу собираются смотреть игру. О матче 1995 года во время чемпионата мира даже написали книгу и сняли фильм: это была первая большая игра с момента отмены апартеида (официальной политики расового разделения общества, проводившаяся в ЮАР до 1961 года. — Прим. ред.). Чемпионат проходил в ЮАР, и местная команда «Антилопы» сумела его выиграть — это был исторический момент для новой, реформированной страны и Нельсона Манделы как ее лидера.
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