С нами не соскучишься!

8 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А как перевести на русский язык вот это - "осело до 27 килотонн тротила"? Автор научился "превращать" ядерное составл...12 заброшенных во...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Бравые ребята - помощники людям!Собаки на работе
  • Meerflieger
    Греть духовку лампочкой? Бред сивой кобылы...4 малоизвестных л...

Озеро розовых лотосов

В северо-восточной части Таиланда есть озеро, имеющее аналогичное с ближайшим городом название – Кумпхавари. Особенность водоема – огромное количество лотосов на его поверхности.

Озеро розовых лотосов

Озеро розовых лотосов

Ежегодно с ноября по март свыше трех тысяч гектар поверхности мелководного озера покрываются сплошь цветками лотоса розового цвета. Озеро очень популярно среди туристов. Конечно именно тем, что вся его поверхность усеяна розовыми цветками. Глубина пресноводного водоема лишь местами превышает один метр. Тем не менее, для региона озеро имеет важное значение в жизнеобеспечении и сельском хозяйстве. Местное население регулярно посещает водоем ради лова рыбы и сбора стеблей и цветков лотоса, которые используются в пищу.

Озеро розовых лотосов

Озеро розовых лотосов

Озеро розовых лотосов

Озеро розовых лотосов

Озеро розовых лотосов

Озеро розовых лотосов

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх