Озеро розовых лотосов

В северо-восточной части Таиланда есть озеро, имеющее аналогичное с ближайшим городом название – Кумпхавари. Особенность водоема – огромное количество лотосов на его поверхности.











Ежегодно с ноября по март свыше трех тысяч гектар поверхности мелководного озера покрываются сплошь цветками лотоса розового цвета. Озеро очень популярно среди туристов. Конечно именно тем, что вся его поверхность усеяна розовыми цветками. Глубина пресноводного водоема лишь местами превышает один метр. Тем не менее, для региона озеро имеет важное значение в жизнеобеспечении и сельском хозяйстве. Местное население регулярно посещает водоем ради лова рыбы и сбора стеблей и цветков лотоса, которые используются в пищу.



























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